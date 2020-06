Il 19 giugno parte la stagione 2020 di Canevaworld resort

L'approssimarsi dell’inizio dell’estate porta con se anche il tanto atteso annuncio relativo alla riapertura di tutte le attività di Canevaworld Resort, che includono i due parchi tematici Movieland - The Hollywood Park e Caneva - The Aquapark, nonché i ristoranti Medieval Times, Rock Star Restaurant e la novità 2020 Safari Pizza.

La data fissata è il 19 giugno (anche per Medieval Times), giorno in cui si potrà tornare a divertirsi sulle attrazioni uniche di Movieland, fra gli scivoli acquatici e le piscine di Caneva o cenando in uno degli originali ristoranti tematici, ma sempre con un occhio di riguardo speciale alla sicurezza: dalla grande superficie dei parchi, che da sola contribuisce a garantire il distanziamento interpersonale, a scrupolosi e funzionali protocolli di sicurezza, tutto è stato organizzato per permettere a tutti gli ospiti di trascorrere le proprie giornate in totale spensieratezza.

Grande attenzione quindi ai nuovi regolamenti che prevedono:

Obbligo di utilizzo della mascherina all’arrivo presso le strutture di Canevaworld

Misurazione della temperatura corporea

Numero di ingressi contingentati con consiglio di pre-acquisto dei biglietti in formato elettronico per garantirsi l’accesso nella giornata desiderata

Gel igienizzanti dislocati in vari punti strategici per garantire una corretta e frequente sanificazione delle mani

Segnaletica specifica per garantire il distanziamento interpersonale nei parchi, nelle code delle attrazioni, nei punti ristoro, nelle arene degli spettacoli e dove risulti necessario regimentare potenziali assembramenti di persone

Sanificazione intensificata di tutti gli ambienti e delle strutture

Ma la stagione 2020 porta con se anche numerose novità che vanno ad incrementare ulteriormente la già ricca offerta di intrattenimento di tutto il Resort:

A Movieland la nuova area tematica Space introduce il tema dei viaggi spaziali con differenti esperienze per tutta la famiglia mentre una nuova arena ospita, per la prima volta in Italia, un avventuroso spettacolo dedicato al mito di Medusa

è in arrivo Miss Betty, una divertente e colorata imbarcazione in balia delle onde che farà divertire tutta la famiglia

è in arrivo Miss Betty, una divertente e colorata imbarcazione in balia delle onde che farà divertire tutta la famiglia Safari Pizza il nuovissimo ristorante tematico di Canevaworld, il posto più avventuroso per una cena a base di pizza in una suggestiva ed unica ambientazione ricca di effetti speciali.

I nuovi calendari, nonché le procedure di acquisto e altre informazioni utili per pianificare la propria giornata, sono disponibili ONLINE sul sito www.canevaworld.it. Per visitare tutte le attrazioni di Canevaworld Resort è anche possibile organizzare al meglio la propria vacanza grazie a CANEVAWORLD VIAGGI, il tour operator di Canevaworld i cui operatori rispondono al 045 69 69 900 oppure via email a booking@canevaworld.it.