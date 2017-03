Renzo sempre più Rosso-nero: le divise causal del Milan

"Just arrived in Milan and so proud to be tonite at the Diesel store with all AC MILAN football team to present the new casual look for the season by Diesel #acmilan. Join me to support from 7pm in Piazza San Babila 1".



Con lo stile internazionale che lo contraddistingua da sempre, è lo stesso patron Renzo Rosso ad annunciare su Facebook il prossimo evento per celebrare la partnership con il club di Berlusconi. L'accordo, firmato il 30 settebre scorso che prevede che tutte le divise "off field" siano griffate dal brand di Breganze, ha scatenato la fantasia dei tifosi che, vista la "crisi cinese" hanno pubblicamente chiesto a Rosso di comprare la società.