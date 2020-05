Ristoratori ed esercenti Guia si mobilitano: flash mob davanti al tribunale

Sabato mattina si sono dati appuntamento davanti al tribunale di Vicenza, "luogo dove chi non ce la fa e porta i libri contabili", ed hanno apposto decine di firme su un simbolico libro contabile, deposto all'ingresso del palazzo di giustizia. Sono i titolari di ristoranti, pizzerie, osterie, bar e caffetterie di tutta la provincia che, in vista dell'annunciata fase 2, hanno dato vita ad un flash mob.

Tra i promotori comitato Guia (Gestori uniti indipendenti attività commerciali) Mirko Perinetto, del "The Big" di Torri di Quartesolo. "Su 250 membri di Guia più o meno la metà non potrà ripartire subito", denuncia il consigliere regionale e ristoratore Joe Formaggio.

"Quando ci è stato chiuesto di chiudre l'abbiamo fatto con onore - spiega un esercente -per due mesi non abbiamo fiatato, dopo tre mesi però non riusciamo più ad onorare i debiti che abbiamo accumulato e siamo qui per depositare i libri contabili della nostra attività".