Maxi-processo BpVi, oltre 5000 le parti civili: tribunale blindato

Tre giorni di fuoco per il tribunale di Vicenza che martedì, giovedì e venerdì accoglierà le udienze preliminari del processo sul crack della Popolare di Vicenza per il quale sono indagate sette persone, tra cui l'ex presidente Gianni Zonin. Si inizia domani alle ore 10 nell'aula C della corte d'Assise situata nel piano interrato del palazzo di giustizia a Borga Berga. Udienze a porte chiuse ma che, per quanto riguarda l'organizzazione, comportano la gestione di un afflusso straordinario di persone, tra manifestanti e parti civile costituite.

Bonifica del tribunale con artificieri, chiusura del parcheggio, raddoppio del servizio di sorveglianza interno e spiegamento di decine di uomini tra polizia, digos, carabinieri, agenti in borghese e polizia locale. E poi ancora, accessi separati per gli accusati e per le parti civili. Uno sforzo mai visto da parte delle forze dell'ordine, del Comune e della stessa struttura del tribunale.

Nei tre giorni sfileranno infatti davanti al giudice Roberto Venditti singoli depositanti e avvocati rappresentanti di chi è stato potenzialmente danneggiato dalla gestione dell'istituto di credito. Difficile stabilire dei numeri precisi, ma le costituzioni in parti civili potrebbero essere oltre 5000-6000.

Un desk creato appossitamente all'entrata dell'aula servirà da filtro per la verifica dei documenti da presentare. Sarà poi il giudice ad accogliere gli incartamenti e a decidere tempi e modi dell'udienza. Il processo continuerà poi a gennanio per discutere l'ammissibilità delle parti civili presentate.

La maggior parte delle associazioni e comitati hanno optato per presentare un'unica deposizione "simbolica" ma c'è chi, come il gruppo "Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza", porterà circa un migliaio di mandati.

GLI INDAGATI