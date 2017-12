Processo BpVi, fissate le prossime udienze: si valuta aula-bunker

Altro appuntamento in tribunale per la Banca Popolare di Vicenza. Oggi il giudice ha deciso per la calendarizzazione delle prossime udienze per il processo a carico di Gianni Zonin, dell'Istituto bancario e di altri sei imputato. Le date fissate sono il 20 e il 27 gennaio per l'ammissione o meno delle 5000 costituzioni a parte civile e il 3 febbraio per la decisione sul rinvio a giudizio e per fissare la data del dibattimento che sarà anche quella ultima per presentare eventuali altre parte civili.

Tre sabati ancora di "riscaldamento" prima che il processo entri nel vivo. La previsione è per l'inizio dell'estate. Nella giornata odierna il giudice ha anche invitato gli avvocati a comnicare entro l'8 gennaio quanti assistiti saranno presenti al processo. Su questo dato ci saranno delle valutazioni per spostare le udienze nell'aula bunker di Meste o Padova per il rischio affollamento.