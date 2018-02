Crack BPVi, esclusa Banca Intesa dal processo: "Non è responsabile"

Clamorosa decisione del gup del tribunale di Vicenza Roberto Venditti che questa mattina, nell'ambito del processo sul crack della Banca Popolare di Vicenza, ha escluso la resposabilità civile di Banca Intesa, Bce, Consob e Bankitalia.

Gli ex soci, parti civili nel processo non potranno quindi rivalersi sulle big del sistema bancario. Una decisione che ha deluso gli avvocati delle parti civili i quali speravano che il gup accogliesse, al pari del suo collega di Roma con la gemella Veneto Banca, la possibilità di valutare la responsabilità civile di Intesa. Per il giudice è possibile rivalersi solo nel risponsasbile che "deve essere individuato nell’istituto di credito al servizio del quale agivano in qualità di amministratori e dipendenti". Ovvero la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa.

L'udienza è nel frattempo ancora in corso. Sul tavolo del gup ci sono due eccezioni da parte degli avvocati dell'ex presidente BPVi Gianni Zonin e degli altri imputati che hanno chiesto la nullità di rinvio a giudizio per gli imputati e la nullità per incompatibilità territoriale. Se la prima eccezione venisse accolta, sul processo si potrebbe già mettere la parola fine, se venisse accolta la seconda il procedimento verrebbe spostato a Roma, con il rischio che vada in prescrizione per i tempi tecnici.