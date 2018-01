Processo Bpvi, 5000 parti civili ammesse: obbiettivo i beni ceduti a mogli e figli

Esito atteso e previsto quello dell'udienza preliminare di sabato al processo sulla Banca Popolare di Vicenza. Il giudice ha eseminato circa la metà delle parti civili presentatate lo scorso 12 dicembre, accogliendone 5mila. Prossimo appuntamento per domani, con l'esame delle rimanti richieste.

Con l'accettazione le parti civili possono ora procedere alla richiesta delle azioni revocatorie dei beni personali ceduti a terzi da Zoni e gli altri . Ed è proprio la strada che gli avvocati delle associazioni e degli ex-azionisti vogliono intraprendere. In poche parole se venisse dimostrata la cessione di un bene da parte degli imputati in maniera fraudolenta a un terzo (per esempio la moglie o un figlio) con l'intento di non soddisfare i creditori, quell'atto potrebbe essere considerato inefficace dal giudice.

La strada però non è semplice. La revocatoria sarebbe efficace con la dichiarazione di fallimento dell'istituto che, se riconosciuta la distrazione di fondi, diventerebbe bancarotta con gli effetti revocatori di tutti gli atti. A quel punto il patrimonio degli imputati andrebbe a disposizone del giudice per le eventuali azioni risarcitorie.

Altro aspetto è quello del sequesto cautelativo. Nei giorni giorni il tribunale ha già agito in tale senso con la guardia di finanza che ha provveduto al sequestro agli imputati di 1,7 milioni di euro che propabilmente serviranno principalmente ad assicurare la copertura delle spese processuali. Altri futuri sequestri cautelativi andrebbero a vantaggio del singolo che promuove l'azione, ma si tratta di una procedura costosa a livello legale e quindi rischia di essere riservata solo a chi a risorse per procedere.