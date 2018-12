La prima udienza del maxi processo Popolare di Vicenza: la diretta

Sono circa 500 le parti civili accolte, tra cui il Comune di Vicenza. L'ipotesi di reato per Gianni Zonin e c., formulata dai pubblici ministeri Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori, è di aggiotaggio, ostacolo alle autorità di vigilanza e falso in prospetto informativo