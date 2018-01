Crack Banche Venete: parti civili possono chiedere i danni a Intesa

Novità nel processo Veneto Banca che influenzerà anche quello sulla gemella Popolare di Vicenza. Oggi nel procedimento sull'ex istituto di credito di Montebelluna il giudice ha autorizzato le parti civili a citare come responsabile civile Intesa Sanpaolo. La stessa richiesta verrà fatta dalle associazioni sabato nell’udienza sul processo della banca vicentina.

"Il giudice conferma la bontà della nostra tesi - ha dichiarato l'avvocato Matteo Moschini che rappresenta circa 600 soci di Veneto Banca e 400 di Popolare di Vicenza - e afferma che il decreto legislativo 99/17 è sospetto di incostituzionalità e che il contratto di cessione stipulato tra I​n​tesa e la liquidazione di Veneto Banca ha efficacia solo tra le parti e non vale a​d​ escludere la responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati (azionisti​ Veneto Banca​) del cessionario Intesa San Paolo". Secondo l'avvocato Il provvedimento di oggi è "senz’altro molto importante e potrebbe aprire per gli azionisti delle prospettive importanti​ quanto alla possibilità di ottenere il risarcimento danni".​

Dello stesso avviso anche il Movimento Consumatori : "Il giudice ha ritenuto che la cessione al prezzo simbolico di 1 euro di Veneto Banca a Intesa, disposta dal Governo con il decreto legge n. 99 del 2017, ricomprenda anche il diritto al risarcimento dei danni subiti dagli azionisti e dalle altre parti civili costituite in questo processo".

Alla prossima udienza IntesaSanpaolo potrà costituirsi in giudizio, chiedendo di essere esclusa. "Se il GUP confermerà l’importante decisione odierna - afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale Movimento Consumatori - si aprirà per tutti gli azionisti e obbligazionisti subordinati di Veneto Banca un ulteriore spiraglio per poter recuperare i risparmi investiti, oltre a quello rappresentato dalle iniziative già avviate anche dalla nostra associazione in sede civile”.