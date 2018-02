Crack BPVi, i legali dei soci truffati: "Vogliamo chiedere 400 milioni a Banca Intesa"

L'avvocato Renato Bertelle, che rappresenta un gruppo di 230 risparmiatori truffati è soddisfatto della decisione del giudice Venditti che nei giorni scorsi ha accettato la richiesta del sequestro di beni in via cautelativa a Zonin e agli altri imputati. Contento a metà, perché dei 30 milioni richiesti il gup ha disposto che vengano messi i sigilli solo a 15 milioni. Naturalmente ce ne vuole prima di parlare di risarcimento: bisogna infatti aspettare la sentenza e riuscire a sfuggire al rischio di prescrizione (se non si arriva alla fne potrebbe essere fra tre anni).

Il legale ha però in mente un'altra azione, questa volta fuori dalle aule del tribunale e che riguarda Banca Intesa, già esclusa dalla responsabilità civile nel processo.

"Voglio chiamare a raccolta le associazioni e i legali degli ex-soci truffati e andare a chiedere a Banca Intesa che tiri fuori i soldi - spiega l'avvocato - almeno altri 400 milioni perché si è presa solo il positivo della BPVi"

Sul come chiedere i soldi alla Banca Bertelle ha un piano ben preciso:

"Il mio obbiettivo - aggiunge - è di arrivare a raccogliere almeno 15mila soci di Intesa pronti a trasmigare i loro conti corrente in un'altra Banca con le stesse condizioni o migliori se loro non prenderanno in considerazione le nostre richieste"

LE DATE DEL PROCESSO E I SEQUESTRI