Popolare di Vicenza, multa da 9,14 milioni di euro dalla Consob

Maxi multa da Consob a Banca Popolare di Vicenza da 9,14 milioni di euro per violazioni commesse dal vertice aziendale tra aprile 2011 e aprile 2015



Consob ha accertato - si legge in un comunicato - "che la banca ha violato le discipline in materia di condotta degli intermediari nei confronti della clientela, di offerte al pubblico e di informazione societaria. I comportamenti illeciti risultano essere frutto di scelte aziendali riconducibili, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, ai principali livelli decisionali e di controllo interno della banca".