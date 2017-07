Popolare di Vicenza e Veneto Banca, via libera a Intesa San Paolo

L'Autorità Garante per la Concorrenza e il mercato ha dato il via libera a Intesa Sanpaolo per l'acquisizione degli attivi e rami di azienda delle due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.



Come si legge nell'ultimo bollettino l'Antitrust ha deciso "di non avviare l'istruttoria". Tenuto conto della "comprovata mancanza di interesse all'acquisizione dei rami di impresa in oggetto da parte di altri operatori di mercato non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a pregiudicare l'assetto concorrenziale" nei mercati. Lo riferisce l'Ansa.