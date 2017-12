Ponte di Natale 2017: centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

Felice weekend e sinceri auguri di Buon Natale gentili lettori!

Ecco l'elenco delle attività commerciali aperte e chiuse per il Ponte di Natale sul territorio berico.

CENTRI COMMERCIALI A VICENZA:

- AUCHAN: APERTO IL 23 E 34 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Strada delle Cattane 71 - Orari: 8.30 - 21 (Orario variabile) - Info: www.auchan.it/ipermercato/21-vicenza.htm - Contatti: 0444.286311 - Aperture straordinarie: Sabato 23 dicembre 8.30-22 + Domenica 24 dicembre 8.30-20 + Domenica 31 dicembre 8.30-19 + Sabato 6 gennaio 8.30-21 / Chiusure straordinarie: Lunedì 25 dicembre - Martedì 26 dicembre - Lunedì 1 gennaio 2018 - Pasqua - Pasquetta - 1 Maggio Festa dei Lavoratori - 15 Agosto Ferragosto

- GALLERIA PARCO CITTA': APERTA SABATO 23 E DOMENICA 24 DICEMBRE - CHIUSA A NATALE E SANTO STEFANO - Via Quadri 59 - Orario festivo durante l'anno: 9 - 13 - Info: www.parcocitta.it - Eventi speciali: venerdì 22 e sabato 23 dicembre dalle 9.30 alle 19 Mercatini di Natale; sabato 23 dicembre alle 16.30 Miss Christmas 2017 - Aperture straordinarie: Domenica 24 dicembre 9 - 19 + Domenica 31 dicembre 9 - 18 + Sabato 6 gennaio 9 - 20 + Domenica 7 gennaio 9 - 20 / Chiusure straordinarie: Lunedì 25 dicembre - Martedì 26 dicembre - Lunedì 1 gennaio 2018 - Pasqua - Pasquetta - 1 Maggio Festa dei Lavoratori - 15 Agosto Ferragosto

- CENTRO PALLADIO: APERTO SABATO 23 E DOMENICA 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Strada Padana verso Padova 60 - Orario festivo normale durante l'anno: 9.30 - 20.30 - Info: www.centropalladio.it - Contatti: 0444.239000 - Aperture straordinarie: Sabato 23 dicembre 9 - 23 + Domenica 24 dicembre 9 - 20 + Domenica 31 dicembre 9 - 19 + Sabato 6 gennaio 9 - 19 (ancora da confermare) + Domenica 7 gennaio 9.30 - 20.30 (ancora da confermare) / Chiusure straordinarie: Lunedì 25 dicembre - Martedì 26 dicembre - Lunedì 1 gennaio 2018 - Pasqua - Pasquetta - 1 Maggio Festa dei Lavoratori - 15 Agosto Ferragosto

CENTRI COMMERCIALI IN PROVINCIA DI VICENZA:

- LE PIRAMIDI - TORRI DI QUARTESOLO: APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Pola 20 - Orario festivo: 10 - 20.30 - Orari normali: lunedì 14 - 20.30 / da martedì a venerdì 10 - 20.30 / sabato 9 - 20.30 / domenica e festivi: 10 - 20.30 / Chiuso lunedì mattina - Info: www.lepiramidi.it - Contatti: Tel. 0444.267044 - Fax 0444.267042 - info@centrolepiramidi.it - Aperture straordinarie: Sabato 23 dicembre 9 - 23 + Domenica 24 dicembre 10 - 20.30 + Domenica 31 dicembre 10 - 20.30 + Sabato 6 gennaio 10 - 20.30 (ancora da confermare) + Domenica 7 gennaio 10 - 20.30 (ancora da confermare) / Chiusure straordinarie: Lunedì 25 e Martedì 26 dicembre 2017 per Natale e Santo Stefano + Lunedì 1 gennaio 2018 + Pasqua + Pasquetta + 1 Maggio Festa dei Lavoratori + 15 Agosto Ferragosto / Eventi speciali: Il Trenino di Natale fino al 7 gennaio 2018: dal lunedì al venerdì 15:30 - 19:00 + sabato, domenica e festivi dalle 10:30 - 13:00 e dalle 15:30 - 19:00; Piramidi On Ice tutti i giorni della settimana fino al 28 febbraio: dal lunedì a venerdì 15:00 - 20:00 + sabato, domenica e festivi 11:00 - 20:00 (noleggio pattini: 3 euro per i possessori di Piramicard e 4 euro per tutti gli altri); Piramiland - Area Bimbi (Livello 2): dal lunedì a venerdì 16 - 20 + sabato e domenica 10 - 20 / Sempre aperto solo il Livello 3 (tutti i giorni dell'anno dalle 11 fino all’1.30. e alle 2.30 sabato, domenica e festivi) con un intero piano dedicato al divertimento e alla cucina come lato "extra-ordinario" de "Le Piramidi": è facilmente raggiungibile grazie agli ascensori e alle scale mobili della Piazza Centrale, ma è dotato anche di un'entrata indipendente a fianco all’ingresso n.2 - Saranno in funzione il "For Fun" - Centro Divertimenti (tavoli da biliardo, un tavolo da ping-pong, calcio balilla, 8 piste da bowling, 4 mini piste da bowling per i piu' piccoli, zona bar con tavolini, sala slot e VLT con all'interno un'area fumatori - per informazioni: 340.1367443) e il Ristorante Wok Sushi "Dynasty".

- CARREFOUR - THIENE: APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO (tranne l'Ipermercato che rimarrà aperto anche martedì 26 dicembre) - Via del Terziario 2 - Orario festivi normali: Galleria 8.30-21 / Iper 8-21 - Orari normali dal lunedì al sabato: Galleria 8.30 - 21 / Iper 8 - 21 - Orari normali domenica: Galleria 9 - 20 / Iper: 8 - 21 - Info: www.centrothiene.it - Contatti: Iper - 0445.359711 / Galleria Commerciale 0445.381067 - Fax: 0445.363276 - centro_thiene@carrefour.com - Aperture straordinarie: Galleria: Domenica 24 dicembre 9 - 20 + Domenica 31 dicembre 9 - 18 + Sabato 6 gennaio 8.30 - 21 / Ipermercato Carrefour: Domenica 24 dicembre dalle 8 - 20 + Martedì 26 dicembre dalle 9 - 20 + Domenica 31 dicembre 8 - 19 + Sabato 6 gennaio 8 - 21 / Chiusure straordinarie: Lunedì 25 dicembre - Martedì 26 dicembre - Lunedì 1 gennaio 2018 Eventi speciali: fino al 24 dicembre: Mercatini di Natale con bancarelle di oggetti unici e creazioni artigianali di produttori locali; venerdì 22 dicembre degustazione di panettone e spumante per tutti con dj set by Radio Vicenza Party e Garage.

- IL GRIFONE SHOPPING CENTER - BASSANO DEL GRAPPA: APERTO 23 - 24 - 26 DICEMBRE - CHIUSO SOLO A NATALE - Via Capitelvecchio 88 - Orari normali: dal lunedì a sabato: 8.30 - 21 - Aperto tutte le domeniche dalle 9 alle 20.30 - Chiusures straordinarie: lunedì 25 e martedì 26 dicembre; lunedì 1 gennaio 2018 / Eventi speciali: Il Natale e' Felicità fino al 7 gennaio un'area decorata a festa, con alberi luminosi e pacchi regalo per entrare nalla calda atmosfera natalizia; Babbo Natale per i Bimbi nei giorni 23 e 24 dicembre (10.30 -12.30 e 15 - 19) per foto, letterine e caramelle a tutti; sabato 6 gennaio (15-19) Arriva la Befana con lo spazzacamino per caramelle e palloncini a tutti / Aperture straordinarie: domenica 24 dicembre 8.30 - 20 + martedì 26 dicembre 8.30 - 21 + domenica 31 dicembre 8.30 - 19 + sabato 6 gennaio 8.30 - 21 / Chiusure straordinarie: lunedì 25 dicembre per Natale + lunedì 1 gennaio 2018Info: www.ilgrifoneshoppingcenter.com.

- CENTRO COMMERCIALE CAMPO ROMANO - SCHIO: APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Lago Di Trasimeno 11 - Orari normali festivi: Iper 8.30 - 19.30 / Galleria: 10 - 19 - Info: www.camporomano.it - www.facebook.com/facecamporomano/ - Eventi speciali: domenica 24 dicembre Foto con Babbo Natale per tutti i bimbi con pandoro e panettone per tutti / Domenica sempre aperto: 24 dicembre - 31 dicembre - 7 gennaio - 14 gennaio - 21 gennaio - 28 gennaio / CHIUSO lunedì 25 e martedì 26 dicembre; lunedì 1 gennaio 2018 - Orari normali dal lunedì al sabato: Interspar: 8:30 - 20:00 / Galleria: 9:00 - 20:00 - Orari domenica e festivi: Interspar: 8:30 - 19:30 - Galleria: 10:00 - 19:00 - Acqua e Sapone: 10:00 - 19:30 / OVS: 10:00 - 19:30 / OMA Calzature: 10:00 - 12:30 e 14:30 - 19:30

- EMISFERO - ZANE': APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Manzoni 124 - Orari 8 Dicembre: 9 - 20 - Orari normali: dal lunedì al venerdì 8.30 - 21 / Domenica sempre aperto: 9 - 20.30 - Eventi speciali: sabato 23 dicembre Il Mega Panettone: giochi e indovinelli con gadget e dolci per tutti; dal 22 dicembre distribuzione Calendari Emsifero 2018; Confezionamento Pacchetti Regalo Gratuita - Aperture straordinarie: (9 - 19): 24 dicembre - 31 dicembre - 6 gennaio (Epifania 9 - 20) - 7 gennaio - 14 gennaio - 21 gennaio - 28 gennaio / CHIUSO Lunedì 25 dicembre - Martedì 26 dicembre 2017 - Lunedì 1 gennaio 2018 - Info: www.emisfero.eu/centrocommerciale-zane - Contatti: Tel. 0445.381099 - Fax 0445.812668

- EMISFERO - BASSANO DEL GRAPPA: APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Alcide De Gasperi 80 - Orari normali: dal lunedì al venerdì 8.30 - 21 / Domenica sempre aperto: 9 - 20.30 / Eventi speciali: dal 1 al 24 dicembre Mercatino di Natale / Aperture straordinarie: domenica 24 dicembre (9 - 20.30) - domenica 31 dicembre (9 - 19) - sabato 6 gennaio (9 - 20) - domenica 7 gennaio (9 - 20.30) / CHIUSO Lunedì 25 Dicembre - Martedì 26 Dicembre 2017 - Lunedì 1 Gennaio 2018 - Info: www.emisfero.eu/centrocommerciale-bassano - Contatti: Tel. 0424.568379 - Fax 0424.569828

- CENTRO COMMERCIALE MELI MELO' A MONTE DI MALO: APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Sile 40 (Uscita Malo direzione Priabona) - Orari normali festivi: 8.30 - 12.30 (variabili) - Orari normali: 8.30 - 21 - Aperto anche la domenica: 8.30 - 12.30 / Aperture straordinarie: domenica 24 dicembre - domenica 31 dicembre - domenica 7 gennaio - 14 gennaio - 21 gennaio - 28 gennaio / CHIUSO: Lunedì 25 Dicembre - Martedì 26 Dicembre - Lunedì 1 Gennaio 2018 - Sabato 6 Gennaio 2018 - Info: www.facebook.com/Centro-Commerciale-MELI-MELO-1421617651475603/ - Contatti: 333.8115257

- MERCATONE UNO DI CARRE': APERTO IL 23 E 24 DICEMBRE - CHIUSO A NATALE E SANTO STEFANO - Via Bianche (angolo Strada Provinciale Val d'Assa) - Orari 8 Dicembre: 9.30 - 12.30 (orari variabili) - Chiuso il lunedì mattina - Aperto anche la domenica con orario normale: 9.30 - 12.30 / 15 - 19.30 - Aperture straordinarie: domenica 24 dicembre - domenica 31 dicembre - domenica 7 gennaio - domenica 14 gennaio - domenica 21 gennaio - domenica 28 gennaio - CHIUSO: Lunedì 25 Dicembre - Martedì 26 Dicembre - Lunedì 1 Gennaio 2018 - Sabato 6 Gennaio 2018 - Contati: 0445.314768 - Info: www.mercatoneuno.com/store_locator/67?origin=carrè&distance=0