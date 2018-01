Pfas: manifestazione alla Miteni contro la richiesta di risarcimento

Sit-in dei genitori No-Pfas sabato pomeriggio davanti alla Miteni. Erano circa 150 i manifestanti che si sono presentati appendendo vestitini ai cancelli della ditta e con secchi e cariole.

"Mamme e papà hanno portato il loro aiuto concreto con badile, carriole e vendita torte per raccogliere un contributo per compensare i mancati guadagni di Miteni", hanno scritto ironicamente su Facebook i manifestanti. La manifestazione è nata come una risposta della richiesta di 100 milioni di euro di danni della Miteni alle istituzioni.

LA NOTA DELLA MITENI