Pedemontana Veneta: Salvini firma a Venezia

"Una firma importante perché si muova la più grande opera in cantiere in Italia”.

Con queste parole il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato l'appuntamento con Matteo Salvini giovedì a Venezia - in una città blindatissima per l'occasione - per la firma del protocollo per la legalità tra Regione e prefetture di Vicenza e Treviso sulla Pedemontana Veneta. Un documento che ha l'intenzione di prevenire le infiltrazioni criminali nel cantiere dell'opera.

L'incontro a Palazzo Balbi è però di fatto un passo politico in avanti per accellerare i tempi della realizzazione della superstrada a pagamento che collegherà Montecchio Maggiore a Spresiano. "Con questa firma – dice Zaia – si riconferma che questa opera va fatta sul serio".

Ironico e tagliente il commento riguardo alla firma che arriva dall'opposizione in consiglio Regionale: “Mi sembra il momento migliore per sottoscrivere un protocollo per la legalità alla presenza di un ministro che è il primo a non rispettarla, un ministro appena indagato che continua a sfidare i magistrati con atteggiamenti da bullo”, ha commentata Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico.