Pedemontana: fine del commissariamento, ora passa alla Regione

Coerentemente con quanto enunciato nei mesi scorsi, il Ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, ha deciso di non prorogare la gestione commissariale straordinaria governativa per la Superstrada Pedemontana Veneta, la cui gestione ricade ora interamente nelle competenze della Regione Veneto.



La Regione del Veneto si sta quindi organizzando per il passaggio di consegne che avverrà auspicabilmente in tempi brevi. Il lavoro in questi ultimi mesi si è incentrato sulle possibili soluzioni ai problemi emersi. La Regione del Veneto, in vista anche dell'imminente fine della gestione commissariale, ha costituito un gruppo di lavoro per studiare possibili soluzioni, composto da Marco Corsini, Avvocato dello Stato esperto in materia di contratti e appalti pubblici (Comitato scientifico RV), da Velia Leone, Avvocato esperto in diritto comunitario e finanza di progetto. da Bruno Barel, Pietro Calzavara, Diego Signor (Comitato scientifico RV), tutti dello Studio legale Barel, e dalla professoressa Veronica Vecchi, economista esperta in finanza di progetto, anch'essa membro del Comitato scientifico RV.



Per prima cosa, la Regione del Veneto ha affidato tramite gara un incarico a Redas Engineering di Bologna e Area Engineering per la determinazione di uno studio di traffico indipendente e aggiornato (i consulenti sono gli stessi consulenti del Passante di Mestre che hanno centrato le stime con i dati reali).