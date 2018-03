Pasquetta 2018 : centri commerciali, supermercati e negozi aperti a Vicenza e provincia

Numerosi I negozi in Vicenza e provincia che, dopo la chiusura per la Domenica di Pasqua, resteranno aperti Lunedì 1 Aprile in occasione della Pasquetta

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A VICENZA:

L' Auchan di Vicenza (Strada Delle Cattane 71) resterà aperto dalle ore 08.30 alle ore 21.00,

aperto anche il Centro Commerciale Palladio (Str. Padana verso Padova, 62) , dalle 9.30 alle 20.30, ultimo giorno di festa con l'apertura e assaggio dell'uovo di Pasqua gigante

il Supermercato Pam di Viale Mazzini resterà aperto dalle 09:00 alle 14:00

Aperti anche i negozi e supermercati di Parco Città, Famila e Pittarosso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00

l' Interspar di Vicenza in Via Ettore Gallo sarà aperto dalle ore 8:00 alle 20:30

il Supermercato Alì in Via Gioacchino Rossini dalle 09:00 alle 13:00

NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI IN PROVINCIA:

In provincia saranno aperti il Centro Commerciale Carrefour a Thiene (Via del Terziario, 2) dalle 8.30 alle 21.00,

a Bassano del Grappa Il Grifone Shopping Center (Via Capitelvecchio, 88), dalle 8.30 alle ore 21.00,

ed il Centro Commerciale Emisfero (Viale Alcide De Gasperi n. 80/82),

il Supermercato Tosano a Montecchio maggiore sarà aperto dalle ore 08:30 alle ore 20:00

saranno aperti i supermercati Interspar di Schio(Via Lago Trasimeno, 11) e Bassano del Grappa (Via Capitelvecchio, 88) dalle 08:00 alle 20:30

Sarà chiuso invece a Pasqua e Pasquetta il Centro Commerciale Le PIramidi a Torri di Quartesolo