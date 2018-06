Parco della Pace: individuata la ditta che realizzerà i lavori

Con l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica è stata individuata stamattina la ditta vincitrice del bando di gara per la realizzazione del Parco della Pace.

La Commissione di Gara della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza ha stilato la classifica che vede al primo posto il Raggruppamento Temporaneo di Impresa Euroambiente Srl Peverelli Srl Maroso Ivo Enzo Srl Itaf Srl Bettiol Srl con sede a Pistoia.



Il punteggio totalizzato è pari a 90,308 su un totale di 100 e corrisponde alla somma di quanto realizzato con l'offerta tecnica (63,881 punti su 70) e quella economica (26,427 punti su 30).

Il ribasso sul prezzo a base d'asta è del 21,77% , che corrisponde ad uno sconto di oltre 2milioni di euro (precisamente 2.017.739,63). Rispetto alla base d'asta di 9.268.441,12 euro, la proposta economica per la realizzazione dei lavori è di 7.250.701,49 euro. Non soggetti a ribasso, ma da aggiungere all'importo proposto, gli oneri per la sicurezza quantificati in 433.335,93 euro.

Tempi della gara