Parcheggi gratis per far "rivivere" il centro e rilanciare le attività commerciali

Sono diverse le strategie che si stanno mettendo in campo per aiutare le attività economiche a Bassano del Grappa per portare le persone a vivere di nuovo il centro storico della città.

Sta per partire il piano marketing dedicato a Bassano del Grappa e alle imprese del centro, grazie al contributo e all’accordo tra Confesercenti del Veneto Centrale, Confartigianato (Mandamento di Bassano), la Società di Servizi del comune di Bassano del Grappa e l’Amministrazione stessa. L’azione si aggiunge ad alcune importanti iniziative che l’Amministrazione comunale ha già messo in piedi come ad esempio il parcheggio gratuito al park “Le Piazze” e al park Cadorna.

Confesercenti del Veneto Centrale ha applaudito questa iniziativa, il presidente di Vicenza Flavio Convento crede che sia importante mettere in campo tutto ciò che è possibile per avvantaggiare i commercianti. “ Siamo soddisfatti per la collaborazione tra i diversi enti. Abbiamo scelto come slogan “Io ho Bassano nel cuore” perché è una città unica, fatta di luoghi magici, prodotti di qualità e imprese di altissimo livello che meritano il completo sostegno da parte delle associazioni di categorie ed è per questo che abbiamo lavorato assieme per difendere le attività produttive bassanesi. Sono le tante iniziative che Confesercenti vuole mettere in campo assieme all’Amministrazione comunale che porteranno turismo e persone della zona nell’affascinante Bassano. - prosegue Convento – Noi ci siamo! Attraverso molti progetti che stiamo predisponendo e che a breve renderemo pubblici!”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Bassano vanta uno dei centri storici più attraenti e interessanti del Veneto - sostiene Sandro Venzo, presidente di Confartigianato a Bassano - il richiamo culturale, storico e il valore delle attività economiche che caratterizza la nostra città sono dei punti di forza da mettere in evidenza. Usciamo da una situazione difficile che ancora per diverso tempo segnerà il nostro sistema delle imprese e l’economia locale. Ecco perché stiamo collaborando con l’Amministrazione e con le altre associazioni per puntare ad un rilancio. Il messaggio di questi video emozionali sono una segnale di speranza e di fiducia. Le persone che si vedono nei video sono veri imprenditori e commercianti, loro, come tutti gli altri ci sono, più forti e convinti di prima. Possiamo ripartire tutti assieme per tornare a vivere in pieno la nostra bellissima città.”