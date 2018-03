Le offerte di lavoro della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

ASSITENTE PROGRAMMAZIONE A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo - Reparto Ufficio Acquisti cerca ASSISTENTE PROGRAMMAZIONE con conoscenza amministrativa, richiesta conoscenza lingua inglese.

Prego inviare CV a filippo.scolaro@giasco.com



AREA MANAGER ESTERO A CHIAMPO (23/02/2018)

Azienda Giasco SRL di Chiampo – Area Manager cerca AREA MANAGER ESTERO, conoscenza almeno 2 lingue (preferibilmente inglese e tedesco), disponibilità a trasferte all’estero.

Prego inviare CV a alessandro.schenato@giasco.com

OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (21/02/2018) AD ARZIGNANO

Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C.

La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze). Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità.

Si offre contratto a tempo determinato

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce:

“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

INSEGNANTE DI ITALIANO A CORNEDO VIC. NO (16/02/2018)

Cooperativa sociale "Studio Progetto" (www.studioprogetto.org) cerca urgentemente INSEGNANTE LINGUA ITALIANA 2 per stranieri richiedenti protezione internazionale.

Requisiti richiesti:

certificazione L2 (Cedils, Dils-PG II liv, Ditals II liv);

esperienza nell'ambito dell'insegnamento;

flessibilità oraria (anche orario serale);

buona conoscenza della lingua inglese e francese;

spiccate capacità organizzative e di problem solving;

predisposizione alle relazioni interpersonali;

propensione al lavoro in equipe e in autonomia.

Inviare il CV per la candidatura a terraferma@studioprogetto.org

Scadenza: 16 marzo 2018



INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA AD ARZIGNANO E MONTECCHIO (16/02/2018)

La Sede Associata di Arzignano (CPIA Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Vicenza) ricerca INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA per insegnamento di italiano agli adulti stranieri nelle sedi di Arzignano e Alte di Montecchio Maggiore. 12 ore di insegnamento (completamento orario di una cattedra part time): due sere a Montecchio (18.00-22.00) e altre due ad Arzignano (19.00-21.00).

Per informazioni e candidature, contattare la Segreteria della Sede Associata di Arzignano: arzignano@cpiavicenza.gov.it



SVILUPPATORE WEB FREEELANCE A VICENZA (16/02/2018)

Ab Net sas, azienda vicentina operante nel settore ICT, con oltre vent’anni di presenza nel settore, ricerca uno/a SVILUPPATORE WEB FREEELANCE (lavoratore autonomo, libero professionista o ditta individuale) per instaurare una collaborazione.

Caratteristiche ricercate:

- conoscenza linguaggio HTML5 / XHTML e CSS3

- conoscenza linguaggio PHP, CMS Wordpress/Prestashop e database MySQL

- gradita inoltre la conoscenza degli ambienti IIS su Windows e di Apache/Nginx in ambiente GNU/Linux

- Conoscenza delle tecniche di ottimizzazione SEO

- Esperienza almeno biennale nella mansione

- Buona conoscenza della lingua inglese

Completa il profilo la padronanza delle tecniche di ottimizzazione SEO e conoscenza delle campagne Google e Facebook

La figura ricercata dovrà relazionarsi con il project manager, rispettare le tempistiche indicate per le consegne. Richiesta attitudine a lavorare in gruppo, al lavoro per obiettivi e problem solving

Se interessati, inviare c v a: gestione@abnet.it



ADDETTO UFFICIO EXPORT A MONTECCHIO (09/02/2018)

Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Maggiore (VI) cerca figura con esperienza per inserimento in ufficio Export. Si richiede buona dimestichezza con sistemi informatici, predisposizione per lavorare in squadra ed una ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Disponibilità immediata.

Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com



PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017)

Offresi lavoro part time di promozione editoriale

orario: mattina 7.30-8.30

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo: gennaio-febbraio 2018

durata: 3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessari internet, automobile e telefono cellulare

per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO

- AUTISTA MUNITO DI PATENTE C E E PATENTINO ADR: carta tachigrafica, ritiro merci presso Arzignano e zone limitrofe

- AUTISTA AUTOBUS DI LINEA: con patente d + cqc persone su servizi di linea urbana/extraurbana con partenza dal deposito di Vicenza - guida autobus, operazioni di accudienza mezzo (rifornimento, pulizia)

Riservate ai disabili (L.68/99)

- IMPIEGATO TECNICO creazione distinte basi/manutenzione dati

- IMP. TECNICO con conoscenza lingua inglese da eseguire disegno 3/d creazione distinte base/manutenzione dati

- IMPIEGATA: rispondere al telefono se necessario, lavori semplici di archiviazione calcoli dei rientri

- OPERAIO add.montaggio particolari meccanici per completamento prodotto finito

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO ARZIGNANO CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it



ADECCO MONTECCHIO CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it



ADECCO VALDAGNO CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

ADECCO VALDAGNO

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

...

Consulta utleriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it



ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it





AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO COMMERCIALE EXPORT per importante realtà industriale operante nel settore delle materie plastiche. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e tedesca ed esperienza pregressa nel ruolo. Scopo Assunzione. Zona: Brendola

ADDETTO ALLA PESATURA PRODOTTI anche prima esperienza per azienda conciaria. Si richiede età apprendistato. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Zermeghedo.

PROGRAMMATORE CNC con esperienza pregressa nella mansione. Si richiede conoscenza del linguaggio di programmazione FANUC. Possibile assunzione diretta. Zona: Alonte.

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Richiesta disponibilità al lavoro su due turni. Il candidato non deve possedere limitazioni per la movimentazione manuale dei carichi, l’esposizione a prodotti chimici ed escursioni termiche. Tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

Consulta ulteriori offerte da Agenzia più…

Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com





RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

MECCANICO / ELETTRAUTO. Per autofficina di Arzignano (VI) selezioniamo un meccanico / elettrauto. La risorsa, con esperienza pregressa di almeno un anno, dovrà occuparsi di manutenzioni e riparazioni meccaniche ed elettriche di autovetture. Completa il profilo la qualifica in ambito meccanico. Nel caso di persona in possesso di diploma tecnico di scuola superiore, l'azienda prevede inoltre la possibilità di finanziare il corso per Responsabile Tecnico. Il livello di entrata e la durata iniziale del contratto verranno valutati sul pregresso del candidato, con concreta prospettiva di stabilizzazione per prossimo pensionamento. Orario full-time dalle 08:00 alle 12:00 ed alle 14:00 alle 18:00, con eventuali straordinari per lavori urgenti non programmati e/o soccorso stradale (in zona).

CAPOSPRUZZO. Per azienda del settore conciario di Arzignano selezioniamo un capospruzzo con consolidata esperienza nella mansione. Si richiede la disponibilità al lavoro in giornata o su turni avvicendati. Si offre iniziale contratto di somministrazione oppure inserimento diretto in azienda, in base all'esperienza e alla situazione contrattuale pregressa del candidato. Livello da valutare all'assunzione. Finalità di stabilizzazione diretta in azienda.

DIESEGNATORE MECCANICO. Per azienda metalmeccanica di Trissino cerchiamo un disegnatore meccanico 3D. Si richiede diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria meccanica. Richiesta inoltre una buona conoscenza del SOFTWARE di disegno 3D (meglio se SOLIDEDGE) e una discreta conoscenza della lingua inglese.

INGEGNERE GESTIONALE JUNIOR Per importante realtà del settore conciario in zona Arzignano selezioniamo un ingegnere gestionale junior. Il candidato ideale, in possesso di diploma di ragioneria e laurea in ingegneria gestionale, verrà inserito in affiancamento al personale senior per potenziamento dell'organico, con mansioni nell'ambito della programmazione della produzione.

Si richiedono motivazione, precisione, propensione al lavoro in team. Tipologia e durata del contratto verranno definite in fase di colloquio.

Consulta ulteriori offerte da Randstad…

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it

TEMPOR VICENZA CERCA:

AUTISTA/MAGAZZINIERE - PADOVA

Azienda metalmeccanica con Sede in Padova, specializzata nella vendita e noleggio di macchinari utilizzati nelle costruzioni, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, munita di patente C e degli attestati per l'utilizzo del carrello elevatore e del carroponte da 5 T. Il ruolo consisterà nel tenere in ordine i macchinari, sistemandoli a seconda delle necessità e della rotazione di vendita/noleggio, effettuarne la movimentazione ed il carico/scarico dai mezzi di trasporto, consegnandoli e ritirandoli a necessità nei cantieri della zona. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

TORNITORE CNC - SAREGO

Conosciuta Azienda metalmeccanica di medie dimensioni con Sede nei pressi di Sarego, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, in possesso di consolidata esperienza nel ruolo ed in grado di gestirsi autonomamente il lavoro. Partendo dalla lettura del disegno del particolare da produrre, il compito consisterà nell'attrezzare la macchina (torni Imac Tecnologie) programmarla a necessità (linguaggio ISO) effettuare la produzione con i relativi controlli di qualità e dimensionali, ecc. L'orario di lavoro è in turno unico dalle 07.30 alle 15.30 (0,5 ore di pausa) ma è richiesta un minimo di flessibilità nei momenti di maggior lavoro. E' prevista un'assunzione diretta da parte dell'Azienda.

ADDETTA/O ALLA SEGRETERIA COMMERCIALE/ORGANIZZATIVA - MONTICELLO CONTE OTTO

Piccola ma solida Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Monticello Conte Otto, presente sul mercato da molti anni, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona di età indicativa tra i 35 ed i 45 anni, residente nelle immediate vicinanze ed in possesso di buona conoscenza della lingua Inglese che abbia maturato una pluriennale esperienza in Aziende simili. Il ruolo, necessariamente molto flessibile, consisterà nel fungere da interfaccia tra la Clientela e la produzione, disbrigo della corrispondenza, preparazione delle offerte, inserimento degli ordini, organizzazione delle spedizioni, preparazione della documentazione di trasporto, ecc. Orario LU-VE 08-12/14-18.00. Prevediamo un contratto iniziale di tre mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.

MAGAZZINIERE USO CARRELLO ELEVATORE - BOLZANO V.NO

Azienda specializzata nel settore delle costruzioni elettriche con Sede nei pressi di Bolzano V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente in zona, in possesso dell'abilitazione alla conduzione del carrello elevatore che abbia già maturato almeno 4/5 anni di esperienza nel compito specifico. Il ruolo consisterà nel carico/scarico dei mezzi, preparazione della componentistica, imballaggio e preparazione dei materiali per la spedizione, movimentazione, riordino ed inventario del magazzino, ecc. Prevediamo un contratto iniziale tramite Agenzia con possibilità di successiva assunzione diretta.



Consulta ulteriori offerte da Tempor…

Info:

Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168,

e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

CONCORSI

ASSISTENTI SOCIALI PER IL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’

E' bandito dal Ministero della Giustizia un concorso per 250 ASSISTENTI SOCIALI ABILITATI con contratto a tempo indeterminato per l'inserimento nel Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Possono partecipare alla selezione, per titoli ed esami con prove scritte ed orali, soltanto coloro che sono abilitati all'esercizio della professione e sono iscritti all'Albo professionale.

Se i candidati dovessero essere più di 1.000 sarà svolta una prima prova selettiva con domande a risposta multipla.

La scadenza per la presentazione delle domande (che va effettuata online tramite il portale del Ministero) è il prossimo 12 marzo 2018

Info e bando completo qui



TIROCINIO FORMATIVO UFF. TRIBUTI A CHIAMPO

E' indetto un avviso pubblico per la selezione di candidati per la realizzazione di un tirocinio formativo presso l’ufficio tributi del Comune di Chiampo rivolto a studenti universitari e/o laureati in materie giuridico/economiche.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo indicato ed indirizzata al Comune di Chiampo – Piazza Zanella 42 – 36072 Chiampo –VI.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena inammissibilità, il curriculum formativo, in formato europeo.

Le richieste dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 12/03/2018 con le modalità descritte nel progetto.

Per informazioni:

UFFICIO TRIBUTI

tel. 0444-475 251 / 254

e-mail: tributi@comune.chiampo.vi.it

Bando completo e modulo per la domanda qui



OPERATORI SOCIO SANITARI A VALDAGNO

Il Centro Servizi Sociali - Villa Serena di Valdagno ha indetto un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di OPERATORI SOCIO SANITARI (cat. b posizione economica b1 ccnl regioni - aa.ll.)

Termine per la presentazione delle domande: ore 12:00 del 25/03/2018

Vai al bando qui





OPPORTUNITÀ E GARANZIA GIOVANI

“LE COMPETENZE IMPRENDITIVE PER IL LAVORO” percorso gratuito per l’occupazione femminile e l’autoimprenditorialità

La Cooperativa Sociale Studio Progetto in collaborazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto propone a Cornedo Vicentino (VI) un percorso gratuito di formazione e accompagnamento al lavoro per donne disoccupate, inoccupate o inattive, finanziato dal Fondo Sociale Europeo all’interno del progetto “Donne che si mettono in gioco: percorsi per il lavoro e l’imprenditorialità”.

Il corso “Le competenze imprenditive per il lavoro” permetterà alle 7 partecipanti selezionate di acquisire maggiore consapevolezza rispetto alle proprie capacità e ai propri obiettivi professionali. L’obiettivo finale è quello di favorire l’occupazione femminile e promuovere l’autoimprenditorialità, trasferendo competenze utili sia al lavoro autonomo che a quello dipendente.

Il percorso è strutturato per permettere alle partecipanti di superare quei blocchi e difficoltà che spesso le persone sperimentano dopo una lunga assenza dall’ambiente lavorativo, per acquisire strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro, migliorare la propria autostima, e orientarsi su possibili scelte lavorative anche di auto-imprenditorialità.

Le partecipanti, guidate da 15 professionisti e operatori del mercato del lavoro, seguiranno un percorso articolato in 82 ore di lavoro individuale e di gruppo e prevede: orientamento e bilancio delle competenze, attività teoriche e pratiche sulla conoscenza delle proprie caratteristiche e competenze e sulla ricerca attiva del lavoro, laboratorio pratico sulle competenze digitali per il lavoro, coaching individuale all’imprenditività e teatro d’impresa, una modalità nuova ed estremamente partecipativa per acquisire maggiore sicurezza nel presentarsi.

Il percorso coinvolgerà 7 donne disoccupate, inoccupate e inattive residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto, verrà data priorità di partecipazione alle donne over 30. Il corso si svolgerà a Cornedo Vic.no (VI) presso la Cooperativa Sociale Studio Progetto, in via Monte Ortigara 115/b dal 19 marzo 2018, con un impegno di circa 16 ore alla settimana.

Per partecipare è necessario compilare la domanda di partecipazione e inviarla o recapitarla a mano, unitamente alla documentazione richiesta dal bando, entro le ore 12.00 del 12 marzo 2018 a:

Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro

via M.te Ortigara 115/b, -36073 Cornedo Vicentino

e-mail: spl@studioprogetto.org

Tutta la documentazione si trova sul sito www.studioprogetto.org

Per informazioni: tel. 335 329565 Dott.ssa Silvia Fugagnollo

Studio Progetto Soc. Coop. Soc., Ufficio Servizi per il Lavoro

via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino

PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Il Back office commerciale estero è infatti molto ricercato, oggi, nel mercato del lavoro, in quanto è una figura necessaria per gestire il coordinamento delle vendite, tenere i rapporti sia con i colleghi commerciali che con i clienti esteri nelle fasi di pre e post vendita e per scambiare le informazioni relative alle trattative, alle ordinazioni e ai preventivi, mantenendo alte le performance di vendita.

Per raggiungere gli obiettivi formativi prefissati e cioè di apprendere tutte le competenze tecniche e trasversali necessarie per inserirsi in azienda nel ruolo di Back office commerciale estero, si prevede che i giovani partecipino ai seguenti interventi: Orientamento, Formazione e Tirocinio.

Il progetto si compone di 638 ore (200 ore di formazione, 432 ore di stage e 6 ore di orientamento individuale e di gruppo).

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

N. 12 giovani - iscritti a Garanzia Giovani - disoccupati o inattivi residenti o domiciliati sul territorio regionale.

TITOLI DI STUDIO RICHIESTI

Si ammetteranno alla selezione i candidati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore (scolastica ed extra-scolastica) che non permette l'accesso all'università o titoli superiori

DOMANDA DI AMMISSIONE:

E’ possibile scaricare il modulo da compilare direttamente dal sito all’indirizzo http://work.niuko.it al link opportunità aperte e consegnarlo via mail all’indirizzo placement@niuko.eu entro il 18/03/2018 Nell’oggetto della mail specificare: SELEZIONE GARANZIA GIOVANI oppure sarà possibile compilarlo a mano presso Risorse in Crescita Srl il giorno della selezione.

DATA DI SELEZIONE: 19 Marzo 2018 ore 10.00

PER INFORMAZIONI: RISORSE IN CRESCITA SRL – Via Lago di Lugano n. 15 – 36015 Schio (VI) Tel. 0445/576483 – work.niuko.it

WORKSHOP GRATUITO BIM: INTRODUZIONE AD AUTODESK REVIT

La prima parte dell’incontro è dedicata alla teoria della modellazione BIM; la seconda, invece, consiste in una sessione aperta allo sviluppo di tematiche proposte dal docente durante la quale i partecipanti saranno supportati e potranno sperimentare un proprio progetto in ambiente Revit.

DESTINATARI: dedicato a professionisti che vogliono meglio comprendere la tecnologia BIM e le potenzialità che offre.

DATA INIZIO: 07/03/2018

INFO: Penta Formazione

Tel 0444.520660

Fax 045.2109239

mail: info@pentaformazione.it

skype: penta.formazione



CORSO MULETTO – COSTO RIDOTTO PER DISOCCUPATI/INOCCUPATI

Il corso permette di ottenere l’abilitazione all’utilizzo di carrelli elevatori art. 73 DL 81/2008. Fornisce ai lavoratori addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori le conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo del mezzo in sicurezza, propria e altrui.

Il corso ha durata di 12 ore e si terrà il 20 e il 21 marzo 2018.

COSTO: 125 Euro + IVA

SEDE: Vicenza la parte teorica, Altavilla Vic. na la parte pratica

INFO e ISCRIZIONI:

www.studiotecnicotl.it

0587748644 – 3939080779

SERVIZI LOGISTICI - PERCORSO GRATUITO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

Il piano della formazione prevede i seguenti moduli:

1- Operare nel comparto logistica, riconoscendo i diversi sistemi di gestione, aree di magazzino, tipologie merceologiche;

2- Pianificare ed eseguire le attività di ricezione, stoccaggio, picking, acquisti, controllo delle scorte, distribuzione e spedizione della merce;

3- Monitorare, mediante l’utilizzo di software, la quantità e valore delle merci depositate, la loro registrazione e compilazione della documentazione e supporto.

DESTINATARI: n. 12 giovani di età compresa fra i 18 e 29 anni (accesso prioritario 18-24), inoccupati/disoccupati, residenti/domiciliati nel territorio della Regione Veneto.

REQUISITI MINIMI RICHIESTI per accedere alle selezioni: iscrizione al programma Garanzia Giovani e relativa profilazione, avere assolto l’obbligo scolastico, buona conoscenza della lingua italiana, titolo di studio minimo richiesto licenza media, attitudine e motivazione alla copertura del ruolo.

SEDE DEL CORSO: Penta Formazione – Creazzo (VI) e Aziende già selezionate e individuate, situate nella provincia di Vicenza.

ISCRIZIONI: le domande di ammissione al percorso sono disponibili presso le sedi di Randstad – Vicenza viale Verona, 1. Per l’iscrizione sono necessari i seguenti documenti: Patto di servizio di Garanzia Giovani Veneto, curriculum vitae, carta di identità, codice fiscale.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a:

RANDSTAD VICENZA

E-mail: chiara.gaspari@randstad.it (Cel. 340/1362072)

michela.pierantoni@randstad.it (Cel. 349/2438851)