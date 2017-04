Offerte di lavoro ad Arzignano e provincia di Vicenza

I presenti annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.







OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI





>>> 24/03/2017 CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI!

La Cooperativa Sociale Studio Progetto gestisce Centri Estivi nelle vallate dell’Agno e del Chiampo seleziona:

- LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA CON I MINORI (da 1 a 3 anni)

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2017

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Centri estivi”

- LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE

GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole medie.

Qualche esempio di talenti: Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza…

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: a partire da metà giugno 2017, per circe due/tre settimane

Inviare Curriculum Vitae: a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratori estivi”

- LABORATORI ESTIVI DI LINGUA

DOCENTI DI LINGUA INGLESE: si cercano laureati in lingua inglese e tedesca con esperienza di lavoro con minori ed esperienza di soggiorno all’estero che possano proporre e gestire laboratori pratici ed esperienziali di lingua inglese in modalità ludica.

Periodo di lavoro: agosto/settembre 2017, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico

Inviare Curriculum Vitae a vanessa.digiorno@ studioprogetto.org , indicando nell’oggetto “Candidatura laboratori di lingua inglese/tedesco”



>>> 21/04/2017 Si selezionano 8 STUDENTI SPECIALIZZANDI E DOTTORANDI IN ARCHEOLOGIA

“NEL CUORE DEL DISTRETTO MINERARIO VICENTINO: Progetto di intervento archeologico sulla dorsale Agno-Leogra”

Ricognizione di superficie, scavo, archeo-metallurgia, etno-archeologia, valorizzazione delle risorse eco-culturali della montagna. Si terrà una campagna di ricognizione di superficie e scavo nell’area, nota per la ricchezza delle sue risorse minerarie. A partire dall’età del Bronzo essa sembra delinearsi come terra di confine tra sfere culturali ed ideologiche distinte: la facies culturale Luco di formazione trentina e gli aspetti “protovillanoviani” tipici dell'ambiente peninsulare. Dall'età del Ferro invece l’area in questione vede il contatto tra le popolazioni retiche e i Veneti in pianura.

Periodo: 17 luglio 5 agosto 2017 (tre settimane)

Gli studenti selezionati potranno partecipare alla campagna spesati di vitto e alloggio; altri potranno partecipare a proprie spese.

Si ricorda che è necessario essere in regola con la visita medica e il corso di sicurezza sui cantieri archeologici. Al termine dell’attività verrà fornito un attestato di partecipazione.

Per informazioni ed iscrizioni:

inviare curriculum entro il 31 maggio alla Dott.ssa Mara Migliavacca

Tel. 340 1062111

e-mail: maragioia.migliavacca@gmail. com



>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricerca SPECIALISTA FORMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

- identificazione e raccolta fabbisogni formativi

- gestione del piano formativo

- controllo della documentazione e aggiornamento database formazione

- gestione progetti alternanza scuola lavoro

- supporto nella gestione processo valutazione prestazioni

- attività di back-office Ufficio Personale

Requisiti richiesti:

Laurea in scienza della formazione, psicologia e simili

Preferibile precedente esperienza nell’ambito della formazione

Completano il profilo: capacità organizzative, precisione e accuratezza, capacità relazionali e comunicative, flessibilità, orientamento agli obiettivi.

Lavoro full time. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF SPECIALISTA FORMAZIONE



>>> 13/04/2017 F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici azienda leader in Italia per la produzione di principi attivi ed intermedi per le più importanti industrie farmaceutiche internazionali (97% di esportazioni) ricerca ANALISTI REPARTO CONTROLLO QUALITA’.

La risorsa si occuperà dell’esecuzione di diverse tecniche di analisi strumentali su principi attivi

Requisiti richiesti: Laurea in chimica, CTF o simili. Capacità relazionali e organizzative, conoscenza della lingua inglese e sistemi informativi.

Lavoro full time, su turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento.

Sede lavoro: Stabilimento FIS – Almisano di Lonigo.

Per candidarsi mandare il cv a recruitment.lonigo@fisvi.com indicando nell’oggetto RIF ANALISTI CQ



>>> 12/04/2017 L’Azienda Giasco SRL di Chiampo ricerca COMMERCIALE ESTERO da inserire nell’ufficio predisposto. Requisiti: conoscenza lingue, età massima 30 anni, disponibilità a trasferte all’estero.

Inviare cv a Alessandro.schenato@giasco.com oppure consegnarlo presso gli uffici in via Zaupa 50 a Chiampo.







LAVORO... IN ARZIGNANO