Vicenzatoday cerca un collaboratore

Citynews S.p.A., Gruppo editoriale digitale, ricerca un giornalista per la redazione di Vicenza Today.



È richiesto il domicilio in provincia, un'ottima conoscenza del web e l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. È inoltre gradita una pregressa esperienza nel giornalismo online. Preferibilmente conoscenza della cronaca bianca e nera.



Per candidarsi inviare cv job@citynews.it





Nb. Coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti sono pregati di non inviare la candidatura.