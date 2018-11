Trolavoro: le offerte della prima settimana di novembre

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

PROMOTER EDITORIALI CERCASI (02/11/2018)

MBR & C. S.R.L. agenzia di Bologna che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella promozione di materiale editoriale per ragazzi sta cercando collaboratori per una campagna promozionale che avrà luogo nella provincia di Vicenza nei mesi di Gennaio-Marzo 2019.

Durata: 3-4 settimane

Orario: mattina 7.30-8.30

Zona: provincia di residenza

Necessari: internet, automobile e telefono cellulare

** compenso: € 250,00 - € 300,00

Per informazioni: stefano.simonucci@mbrsrl.eu (mailto: stefano.simonucci@mbrsrl.eu)

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA A TRISSINO (30/10/018)

Studio Concato opera nel settore della sicurezza sul lavoro, con sede a Trissino e ricerca IMPIEGATA AMMINISTRATIVA per le seguenti attività:

* gestione amministrativa dei corsi di formazione tenuti dallo studio

* registrazione/gestione amministrativa delle commesse

* gestione anagrafica dei clienti

* archiviazione elettronica e cartacea di documenti

E’ richiesta esperienza maturata all’interno di studi di consulenza sulla sicurezza sul lavoro o altri studi di consulenza.

Inviare curriculum vitae a riccardo.concato@gmail.com

EDUCATORE AD ARZIGNANO (25/10/2018)

L’Associazione Karibuni ONLUS cerca urgentemente una figura da inserire nel proprio organico come EDUCATORE/EDUCATRICE fino al mese di giugno. La persona ideale è iscritta/laureanda/laureata in scienze della formazione o affini, con grandi doti comunicative ed empatiche, autorevole senza essere autoritaria. Per cinque pomeriggi a settimana si occuperà di seguire un gruppo di ragazzini della scuola secondaria inferiore nello svolgimento dei compiti per casa e nell’apprendimento di un metodo di studio, con un occhio di riguardo al delicato momento di passaggio relativo a questa fase della crescita. Meglio se con esperienza pregressa. Per informazioni inviare CV a karibuniarzignano@gmail.com

2 GIARDINIERI/ADDETTI MANUTENZIONE DEL VERDE A MONTECCHIO (23/10/18)

Cercasi GIARDINIERE da inserire nella nostra squadra di manutenzione del verde con possibilità di crescita.

N. 2 figure ricercate

Requisiti: Sei un giovane che ama l’ambiente e con una grande predisposizione a lavorare all’aperto? Sei un giovane che sa svolgere lavori di giardinaggio e manutenzione del verde?

Formazione: Hai una formazione professionale e vorresti fare il giardiniere perché ami la natura, conosci le piante, i fiori, il terreno?

Hai una formazione specifica nel campo tecnico agraria, di arboricoltura, di botanica, di progettazione di aree verdi e giardini?

INVIACI IL TUO CURRICULUM

Recapiti: Cooperativa Sociale 81 soc. coop. ONLUS via Madonnetta 64/E int. 2, 36075 Montecchio Maggiore

Tel. 0444 697654

Fax. 0444 491611

amministrazione@cooperativa sociale 81.it

www.cooperativasociale81.it

1 ADDETTO AL LABORATORIO (12/10/2018)

SYNCOLOR SAS, opera nel settore coloranti per l’industria conciaria e tessile, ricerca ragazza da inserire nel proprio laboratorio interno. Si richiede capacità di lavorare in team e dinamicità. L’offerta è rivolta a neo diplomate in ambito conciario o biologico.

Info e candidature a: syncolor@syncolor.com

ASSISTENTI EDUCATIVI SCOLASTICI A VICENZA (09/10/18)

La Coop. Vi. Assiste cerca giovani laureati, anche con titoli di maturità ad indirizzo tecnico o artistico, per attività educativo assistenziale scolastica con alunni disabili sensoriali della vostra zona. Disponibilità immediata.

Contatti: Cooperativa Vi.Assiste, contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, info@viassiste.it

Invio cv a: alidadalpezzo@viassiste.it

RESPONSABILE E ADDETTO IMBALLAGGIO A MONTORSO VIC.NO (05/10/18)

Studio Progetto Cooperativa Sociale cerca, per un nuovo progetto in un’azienda di Montorso:

– 1 ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO PELLI, con l’incarico di arrotolare ed imballare le pelli in una particolare scatola

– 1 RESPONSABILE DELL’IMBALLAGGIO PELLI. Il responsabile avrà le stesse mansioni dell’addetto, ma con funzione di referente e la responsabilità di gestire e monitorare l’andamento lavori. Si preferiranno figure con esperienza pregressa.

Inviare il Curriculum via e-mail a: curriculum@studioprogetto.org, specificando nell’oggetto della mail “addetto all’imballaggio pelli”

RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (05/10/2018)



ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico.

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza

ADDETTO AL SEGHETTO AUTOMATICO: la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di taglio tubi utilizzando le macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico.

ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino.

ADDETTO ACQUISTI-PROCURAMENT: la figura si occuperà di inserire le conferme d’ordine a gestionale, monitorare i fornitori per il mantenimento delle date di consegna, interfacciarsi con le funzioni aziendali interne al fine di garantire l’approvvigionamento del materiale nei tempi concordati, analizzare e monitorare le performance di consegna mensile di ciascun fornitore e redigere reportistica. Richiesta esperienza nella relazioni con fornitori/clienti, conoscenza del disegno meccanico.

Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A NOVENTA VIC. NA (05/10/18)

Azienda di Noventa Vicentina, per ampliamento organico, cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.

Si richiedono capacità informatiche e CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA (parlato e scritto). Preferibilmente di età inferiore ai 29 anni. Inviare Curriculum Vitae a:

info@londonart.it

LondonArt Srl

T. +39 0444 760565

info@londonart.it

www.londonart.it

