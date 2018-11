Trovalavoro: le offerte di novembre

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

GEOMETRA NEO-DIPLOMATO AD ARZIGNANO (09/11/2018)

Fratelli Pellizzari è alla ricerca di un geometra anche neo-diplomato da affiancare al loro responsabile cantieri per l'attività di coordinamento delle loro squadre di artigiani che eseguono pavimentazioni e bagni chiavi in mano.

Requisiti: persona energica ed energetica, in grado di programmare le tempistiche di cantiere e di farle rispettare. Dovrà imparare a gestire le problematiche di cantiere e affrontare gli imprevisti che sempre accadono; buona conoscenza di AUTOCAD per poter leggere disegni e sviluppare misure. Inoltre dovrà acquisire la capacità di stendere la contabilità dei lavori a consuntivo.

Cerchiamo una persona solare, positiva, che ama essere utile al prossimo e che si pone in modo sereno e costruttivo con clienti e colleghi. Il loro obiettivo è la soddisfazione del cliente, anche del più difficile, e per raggiungere questo obiettivo li serve una persona che sappia appassionarsi al lavoro e che abbia l'ambizione di dare il meglio di sé.

Per informazioni inviare CV a: chiara@fratellipellizzari.com

IMPIEGATO/A UFFCIO ACQUISTI AD ARZIGNANO (09/11/2018)

Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o ufficio acquisti con esperienza nelle seguenti mansioni:

- Rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna.

- Gestione della documentazione per la Sicurezza, garantendo la revisione e l’aggiornamento periodico

- Gestione registri rifiuti e relative dichiarazioni

- DDT carico/scarico del C/LAVORO

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com .

CAMERIERI/E A ARZIGNANO (09/11/2018)

Bar 44Quarantaquattro di Arzignano cerca personale part-time in orario serale o weekend, anche senza esperienza.

Per informazioni inviare CV a: tvinoarzignano@gmail.com

ADDETTI AL MAGAZZINO A TRISSINO (09/11/2018)

Per il potenziamento dei negozi OVS di Trissino si cercano addetti al magazzino full-time che gestiscano con autonomia crescente l’operatività della riserva, lavorando in stretta collaborazione con la Vendita in ottica di omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne.

Si ricercano candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere.

Per candidarsi occorre andare sul loro sito: Lavoraconnoi.ovs.it (https://lavoraconnoi.ovs.it/ dettaglio-posizione/ovs- trissino-vi-addetti-al- magazzino/1800004B)

Sede di lavoro: Trissino (VI)

BARISTA A NOGAROLE VICENTINO (09/11/2018)

M&G ricerca una barista a Nogarole Vicentino. La risorsa deve avere i seguenti requisiti:

- minima esperienza nella preparazione aperitivi e cocktail

- minima esperienza nel servizio in sala

- massima puntualità e precisione.

- disponibilità per lavoro Part time fine settimana - Orario di lavoro (18 - 24)

Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Per candidarsi:

Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: selezione.web@meggroup.it inserendo nell'oggetto "BAR_NOGA_RIF: 3126” o in alternativa al seguente link: http://www.megholdingsrl.com/ resume.php?rif=719&man=47



PROMOTER EDITORIALI CERCASI (02/11/2018)

MBR & C. S.R.L. agenzia di Bologna che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella promozione di materiale editoriale per ragazzi sta cercando collaboratori per una campagna promozionale che avrà luogo nella provincia di Vicenza nei mesi di Gennaio-Marzo 2019.

Durata: 3-4 settimane

Orario: mattina 7.30-8.30

Zona: provincia di residenza

Necessari: internet, automobile e telefono cellulare

** compenso: € 250,00 - € 300,00

Per informazioni: stefano.simonucci@mbrsrl.eu



EDUCATORE AD ARZIGNANO (25/10/2018)

L’Associazione Karibuni ONLUS cerca urgentemente una figura da inserire nel proprio organico come EDUCATORE/EDUCATRICE fino al mese di giugno. La persona ideale è iscritta/laureanda/laureata in scienze della formazione o affini, con grandi doti comunicative ed empatiche, autorevole senza essere autoritaria. Per cinque pomeriggi a settimana si occuperà di seguire un gruppo di ragazzini della scuola secondaria inferiore nello svolgimento dei compiti per casa e nell’apprendimento di un metodo di studio, con un occhio di riguardo al delicato momento di passaggio relativo a questa fase della crescita. Meglio se con esperienza pregressa. Per informazioni inviare CV a karibuniarzignano@gmail.com

2 GIARDINIERI/ADDETTI MANUTENZIONE DEL VERDE A MONTECCHIO (23/10/18)

Cercasi GIARDINIERE da inserire nella nostra squadra di manutenzione del verde con possibilità di crescita.

N. 2 figure ricercate

Requisiti: Sei un giovane che ama l’ambiente e con una grande predisposizione a lavorare all’aperto? Sei un giovane che sa svolgere lavori di giardinaggio e manutenzione del verde?

Formazione: Hai una formazione professionale e vorresti fare il giardiniere perché ami la natura, conosci le piante, i fiori, il terreno?

Hai una formazione specifica nel campo tecnico agraria, di arboricoltura, di botanica, di progettazione di aree verdi e giardini?

INVIACI IL TUO CURRICULUM

Recapiti: Cooperativa Sociale 81 soc. coop. ONLUS via Madonnetta 64/E int. 2, 36075 Montecchio Maggiore

Tel. 0444 697654

Fax. 0444 491611

amministrazione@ cooperativasociale81.it

www.cooperativasociale81.it

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO