Trovalavoro: le offerte della seconda settimana di agosto

STAGE AMMINISTRAZIONE VENDITE A PIOVENE ROCCHETTE (19/07/2018)

Marzotto Lab, azienda leader del settore tessile, cerca per la propria divisione tessile-arredo uno/una:

STAGISTA PER AMMINISTRAZIONE VENDITE

La risorsa, riportando al responsabile dell'area, si occuperà delle seguenti attività:

• sviluppo e monitoraggio della rete di vendita online

• monitoraggio del funzionamento del sito aziendale

• realizzazione di cataloghi online

• realizzazione delle operazioni previste per l'evasione degli ordini online

• supporto all'ufficio prodotto in attività di data entry

Requisiti

• ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel

• ottima padronanza nella navigazione web

Lo stage prevede un rimborso spese e l'utilizzo della mensa aziendale gratuita.

La sede di lavoro è: Piovene Rocchette (VI).

Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il curriculum vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri:

• 0445 429827

• 0445 429851

NEODIPLOMATI A VALDAGNO (19/07/2018)

Marzotto Group ricerca figure di neo-diplomati provenienti da diversi indirizzi: sistema moda, chimico, informatico, elettronico e meccanico.

Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il proprio curriculum vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri:

• 0445 429827

• 0445 429851

STAGE SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (12/07/2018)

Valentino Spa, importante azienda del settore Fashion, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite percorso di stage.

L'azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale di propri sistemi informatici basati sulla piattaforma SAP.

La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, Sap Retail).

Si richiedono:

• Diploma ad indirizzo tecnico e/o ragioneria;

• Ottima conoscenza della lingua inglese;

• Buone doti relazionali e di team working.

Sede di lavoro: Valdagno (VI)

Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell'oggetto Stage IT_VI

ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CERCA (09/07/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITà: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

