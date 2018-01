Offerte di lavoro della settimana: Il Coni seleziona candidati

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

OPERATORE ADDETTO ACCOGLIENZA (15/01/2018)

La Soc. Cooperativa Soc. Studio Progetto Onlus ricerca un OPERATORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE

Requisiti richiesti:

- preferibilmente esperienza nell'ambito

- flessibilità oraria

- buona conoscenza della lingua inglese (premialità per seconda lingua francese)

- spiccate capacità organizzative e di problem solving

- predisposizione alle relazioni interpersonali

- propensione al lavoro in equipe e in autonomia

Inviare il CV per la candidatura entro il 25_01_18 a terraferma@studioprogetto.org

specificando nell'oggetto "RICERCA OPERATORE ACCOGLIENZA"



GENERALI ITALIA CERCA (10/01/2018):

Generali Italia cerca 4 NUOVE FIGURE per potenziamento sedi di Arzignano, Creazzo e apertura nuova sede a Valdagno

I requisiti ricercati sono:

- capacità relazionali per interfacciarsi con i clienti

- mantenimento e gestione dei clienti aziendali

- assistenza ai clienti potenziali

- capacità organizzativa e di pianificazione

- automuniti in caso di spostamenti

- massima serietà

Inserimento immediato (no stage, no tirocinio), no Partita IVA richiesta.

Se si possiedono queste caratteristiche o se si conosce qualcuno che le rappresenta, inviare il CV con foto e un breve testo presentativo a: hroffice@generalivi.it



ECOR RESEARCH SPA CERCA (12/01/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ con esperienza nel controllo dimensionale e visivo dei pezzi (uso strumenti di misurazione). Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO REPARTO PRODUZIONE con esperienza nella preparazione del materiale da saldare, utilizzo macchine cnc o semiautomatiche. Necessaria la conoscenza del disegno meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO GESTIONE COMMESSE ricerchiamo giovane laureato ad indirizzo ingegneristico a cui affidare la gestione operativa delle commesse di produzione (pianificazione produzione, interfaccia con le diverse funzioni operations per controllo avanzamento, contatto quotidiano con il cliente per richieste o aggiornamenti). Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

TECNICO COMMERCIALE JUNIOR ricerchiamo giovane laureato ad indirizzo ingegneristico a cui affidare la gestione tecnico-commerciale dei clienti (elaborazione offerta commerciale, gestione e monitoraggio avanzamento delle attività tecnico-produttive, sviluppo nuove opportunità di business). Richiesta conoscenza della lingua inglese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



IL CONI SELEZIONA NEOLAUREATI IN VENETO (09/01/2018)

Il CONI seleziona 14 ARCHITETTI E INGEGNERI NEOLAUREATI per lo svolgimento di rilievi su tutte le strutture sportive presenti sul territorio veneto. La ricerca si svolge nell’ambito del progetto di censimento nazionale degli impianti sportivi, avviato in Veneto a seguito della convenzione siglata con la Regione, con l’obiettivo di censire, geolocalizzare e catalogare tutte le strutture sportive pubbliche e private esistenti in Veneto, e realizzarne una app.

I candidati selezionati contatteranno enti locali, associazioni, parrocchie, scuole, strutture private per rilevare ogni tipo di impianto esistente, rilevarne caratteristiche, orari, accessibilità, bacino di utenza e costi di gestione/manutenzione, al fine di costruire una scheda informatica dettagliata per alimentare la banca dati nazionale.

Tra i requisiti richiesti per candidarsi:

• diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, Architettura;

• residenza nella provincia di competenza (3 posti disponibili per Padova e Verona, 2 posti per Treviso, Venezia e Vicenza,1 posto per Belluno e Rovigo);

• disponibilità agli spostamenti su tutto il territorio regionale, con mezzo di trasporto proprio;

• ottima conoscenza dei sistemi Windows.

Sarà offerto un contratto di prestazione d’opera della durata massima di 12 mesi, come indicato nell’annuncio pubblicato online in cui è possibile conoscere tutti i dettagli della posizione offerta e inviare la propria candidatura.

Sito dell'annuncio:

https://offerte-di-lavoro. monster.it/n-14-NEOLAUREATI- ARCHITETTURA-O-INGEGNERIA- CIVILE-EDILE-ARCHITETTURA- VENETO-CON-SERVIZI-S-P-A/11/ 190048402?MESCOID= 1700166001001&jobPosition=5

Scadenza: 19 gennaio 2018



PERSONALE BAR AD ARZIGNANO (20/12/2017)

La Wineria Tvino di Arzignano cerca personale anche senza esperienza da inserire in organico. Se interessati portare il curriculum presso il locale oppure inviare una mail a Tvinoarzignano@gmail.com



PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017)

Offresi lavoro part time di promozione editoriale

orario: mattina 7.30-8.30

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo: gennaio-febbraio 2018

durata: 3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessari internet, automobile e telefono cellulare

per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com

