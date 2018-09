Offerte di lavoro: gli annunci della prima settimana di settembre

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

EDUCATORE PROFESSIONALE A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca un Educatore Professionale

La figura ricercata sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali, di cui circa 30 ore presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità “Gruppo Famiglia”:

- in attività educative di laboratorio creativo/espressivo con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o in altri progetti individuali o di gruppo;

- in supporto e collaborazione allo Staff Educativo nella programmazione e progettazione educativa, nella verifica delle attività e del servizio.

Le restanti 8 ore circa settimanali verranno svolte nei Centri Diurni, sempre con sede all’interno del Comune di Valdagno, in attività educative creativo/espressive con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o per progetti specifici.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.itspecificando nell’oggetto “Selezione Educatore Professionale – Settembre 2018”.

OSS PRESSO GRUPPO FAMIGLIA A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca OPERATORE SOCIO SANITARIO in area Disabilità.

La figura sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali.

La figura ideale è caratterizzata da empatia, capacità d’introspezione personale, capacità di problem solving, decisionalità, capacità di lavorare in team group, determinazione, capacità di visione d’insieme (nella gestione della vita di comunità), propensione al risultato ed approccio proattivo.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it specificando nell’oggetto “Selezione OSS in area disabilità – settembre 2018”.

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O (24/08/2018)

IMAC S.R.L. Unipersonale, storica azienda con sede in zona Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata amministrativa con minima esperienza di età indicativa 20-25 anni per le seguenti mansioni:

- controllo e registrazione fatture acquisto e vendita

- revisione primanota

- gestione ordini italia, ddt, fatturazione

- smistamento posta elettronica

- centralino

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com

OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (24/08/2018)

Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Scuola Professionale Meccanicanica (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze).

Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. Si offre contratto a tempo indeterminato.

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce:

“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

ECOR INTERNATIONAL CERCA (24/08/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO SALDATURA ORDITALE (iscritto legge 68/99): la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di saldatura orbitale utilizzando le macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTA CUSTOMER SERVICE: la figura, in supporto alla forza vendita, avrà la responsabilità di gestire gli ordini in tutte le fasi dall’acquisizione alla spedizione, interfacciandosi quotidianamente con le funzioni aziendali interne e con i clienti. Ci rivolgiamo a giovani neo laureati interessati ad un percorso di crescita in ambito commerciale. Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese (e preferibilmente di una seconda lingua) e del pacchetto Office. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

Info:

Ecor International S.p.A.

Via Friuli, 11 – 36015 Schio (Vicenza) Italy

Tel +39 0445 576063 - Fax +39 0445 633411

CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO