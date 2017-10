Offerte di lavoro Vicenza e provincia: gli annunci della settimana

METTERSI IN PROPRIO

La Fondazione Centro Produttività Veneto con il patrocinio del Comune di Arzignano, promuove presso la Biblioteca Civica G. Bedeschi un percorso gratuito di sostegno all’auto-impiego e all’auto-imprenditorialità rivolto a 6 giovani fino ai 29 anni disoccupati e che non stiano studiando.



Il percorso “Crescere Imprenditori” offrirà ai partecipanti una serie di strumenti e conoscenze per capire come passare dall’idea all’azione e creare il business plan (il documento che sintetizza le caratteristiche del progetto imprenditoriale).

I 6 partecipanti lavoreranno con il supporto di esperti per migliorare le competenze imprenditive e per approfondire le tematiche del marketing, degli aspetti economico finanziari, dei finanziamenti, del personal branding e della promozione con i social media.



COSA TI INSEGNERA’ IL PERCORSO

1) Capacità di passare dall’idea all’azione: conoscenza e stesura del Business plan e degli strumenti di progettazione imprenditoriale

2) Conoscenza delle tecniche di Marketing e di Personal Branding e utilizzo dei principali Social Media per la promozione del tuo business e della tua persona

3) Conoscenza degli aspetti economico-finanziari e dei finanziamenti per l’imprenditoria e l’auto-impresa giovanile nazionali e regionali

4) Maggiore consapevolezza di chi sei e dei tuoi obiettivi

5) Aumento delle competenze imprenditive (quelle che servono per lavorare in proprio o avviare un’attività)



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Essere iscritti a Garanzia Giovani

Età 18-29 anni

Non essere impegnati in attività lavorativa né inseriti in un regolare corso di studi o di formazione



CANDIDATURA E SELEZIONI

Per partecipare alla selezione è necessario:

Compilare il questionario “Crescere imprenditori”: http://test. crescereimprenditori.it

Iscriversi o essere iscritti a Garanzia Giovani: http://www.cliclavoro.gov.it

Prescriversi entro il 30 ottobre 2017 dal modulo online disponibile sul sito: https://www.cpv.org/-/ crescere-imprenditori- garanzia-giovani-ed-arzignano- vi-percorso-?inheritRedirect= true&redirect=%2Fassistenza- creazione-avvio-nuove-aziende- o-start-up



Inviare domanda di ammissione, copia del Patto di Servizio Garanzia Giovani (anche scansione o foto smartphone), CV a sni@cpv.org



Ulteriori dettagli: www.igarzignano.it







