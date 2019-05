Trovalavoro: le offerte della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

STAGE RETRIBUITO A MONTEBELLO VIC. NO (inserito il 17/05/2019)

www.residencelamason.it per promozione e gestione, offresi stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Chiamare al 3484406386 e/o cv a: aldo.battistella@ residencelamason.it

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO A CHIAMPO (inserito il 15/05/2019)

Azienda Giasco di Chiampo ricerca impiegato/a commerciale estero. Necessaria conoscenza di almeno inglese e tedesco, si richiedono capacità comunicative. Eventuale disponibilità a trasferte di 4-5 giorni durante l’anno.

Prego inviare il CV a alessandro.schenato@giasco.com

IMPIEGATO/A UFFCIO ACQUISTI (inserito il 12/04/2019)

Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o UFFICIO ACQUISTI con esperienza nei rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna.

È gradita esperienza nella gestione documentazione per la Sicurezza, registri rifiuti e relative dichiarazioni.

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com .

IDRAULICO A SOVIZZO (inserito il 29/03/2019)

La Ditta termoidraulica "Nicolin Antonio & figli SNC" di Sovizzo cerca IDRAULICO con conoscenza/esperienza nel settore, per inserimento nel proprio organico. Contattare 3357539599.

SELEZIONI PER EDUCATORI/ANIMATORI, VOLONTARI, RAGAZZI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E GIOVANI TALENTUOSI

La Coop. Studio Progetto per l’estate 2019 seleziona:

1. TALENTI per organizzare laboratori estivi divertenti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni!

Requisiti:

I candidati devono essere in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole secondarie e primarie.

Qualche esempio di talento?

Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza...

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale

Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Laboratori estivi". Info al numero 340 6157944

2. EDUCATORI ed ANIMATORI

Si ricercano candidati:

- laureati in ambito socio-psico-pedagogico;

- diplomati con esperienza in ambito educativo.

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale.

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Centri estivi”Info al numero 340 6157944

3. VOLONTARI della Cooperativa Studio Progetto che collaborano con noi come aiuto animatore per i nostri Centri Estivi!

Se hai più di 16 anni e ti piace stare a contatto con le persone puoi affiancare le nostre equipe di animatori nei Centri Estivi che la nostra Cooperativa gestisce in diversi comuni della provincia di Vicenza.

Per te sarà un'ottima occasione per divertirti, metterti alla prova, guadagnare qualche credito scolastico o portare a termine le ore di Alternanza Scuola lavoro previste dalla tua scuola!

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale

Periodo di attività: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019Invia la tua disponibilità a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Volontario Centri Estivi"Info al numero 340 6157944

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO con la Cooperativa Sociale Studio Progetto

Devi fare l’Alternanza Scuola lavoro e ancora non hai trovato nulla che ti faccia battere il cuore?

La Cooperativa sociale Studio Progetto potrebbe essere la tua soluzione ideale!

Contattaci, e scopri quale tra le nostre attività è più adatta al tuo percorso di formazione e alle tue predisposizioni:

Centri Estivi,

Doposcuola,

Servizi Informagiovani,

Centri Diurni per la disabilità e la Salute mentale,

Accoglienza richiedenti e titolari protezione internazionale,

Servizi Amministrativi

... ce n'è per ogni indirizzo e titolo di studio!

Inviare la propria disponibilità a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Alternanza Scuola Lavoro"

Info al numero 340 6157944

