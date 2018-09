Le offerte di lavoro della settimana

- STAGISTA RISORSE UMANE AD ARZIGNANO (14/09/2018)

AGENZIAPIU’, cerca una/o STAGISTA per organico interno a supporto della filiale di Arzignano, si tratta di un ruolo di front-office, ricerca e selezione del personale. L’offerta è rivolta a studenti laureandi o neo laureati in ambito umanistico od economico.

Agenziapiù Spa è convenzionata per il riconoscimento di CFU.

Durata contratto: 3-6 mesi.

Info e candidature a: arzignano@agenziapiu.com.

- ADDETTO/A ALLE VENDITE AD ARZIGNANO (14/09/2018)

IPERSOAP, cerca addetto/a alle vendite. Richiesto spirito commerciale, autonomia e capacità d’iniziativa, attitudine al lavoro di squadra, curiosità e voglia di migliorare.

Info e candidature su: www.ipersoap.com (sezione “lavora con noi”).

- BARISTA AD ARZIGNANO (14/09/2018)

MARCONI 2.0 CAFE’, in centro ad Arzignano, cerca barista con esperienza da inserire nel proprio organico.

Info e candidature a:

Piazza Guglielmo Marconi, 13, 36071 Arzignano

Tel. 336 5314289 (Luisa)

Mail luisa.home@yahoo.it

- ADDETTO UFFICIO AD ARZIGNANO (14/09/2018)

FONPELLI SPA, azienda conciaria di Arzignano, cerca candidato per inserimento presso uffici con seguenti mansioni: coordinamento delle attività di manutenzione interne e relative azioni di verifica (controllo carrelli, montacarichi, caldaie ecc), aggiornamento costante delle procedure relative alle certificazioni in essere, supporto all’ufficio amministrativo/contabile. Si richiede capacità di lavorare in team e dinamicità. Gradita laurea in ingegneria gestionale. Tipo di contratto: tempo determinato per sostituzione maternità.

Inviare cv a: selezioneconceriaarzignano@ gmail.com oppure commerciale@fonpelli.it

Scadenza candidature: 15/11/2018

- CAMERIERA/BARISTA AD ARZIGNANO (12/09/2018)

Ristorante di pesce ad Arzignano ricerca cameriera/barista con esperienza per lavoro serale infrasettimanale. La/il candidata/o ideale è di bella presenza, solare, ha doti relazionali, è capace di lavorare in team. Si prega di inviare il proprio curriculum firmato, con foto a info@ristorantemaltraversi.it

- PARRUCHIERA/E AD ARZIGNANO (12/09/2018)

Balestro I Parrucchieri Arzignano - Centro Degradé Joelle seleziona personale per rapporto collaborativo. Si richiede: massima serietà, bella presenza e disponibilità alla formazione.

Si garantisce :assunzione con regolare contratto di lavoro, formazione continua e professionale, possibilità di carriera. Per interessati inviare il proprio CV all'indirizzo mail balestro.arzignano@gmail.com

- ADDETTO ALLE VENDITE ARREDO BAGNO A TRISSINO (04/09/2018)

POLIS CERAMICHE produce piastrelle per pavimenti e rivestimenti. Abbiamo aperto una sala mostra con la vendita diretta al pubblico a Trissino, in via dell'industria, 78. CERCHIAMO URGENTEMENTE PERSONALE

SKILL

donna

full time /part time

inserimento con agenzia interinale e poi assunzione diretta

età fra i 25/45 anni

mansioni: addetto alle vendite sale mostra piastrelle arredo bagno

disponibilità a lavorare al sabato

uso muletto

disponibilità a formazione c/o la sede di Bondeno di Gonzaga (Mn)

Info e candidature a:

Alessandra Moretti

Polis Manifatture Ceramiche S.p.a.

Via Pavesa, 24 - 46023 Bondeno di Gonzaga Mn Italy

Phone +39 0376 593050

Mail alessandra.moretti@polis.it - Web www.polis.it

- EDUCATORE PROFESSIONALE A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca un Educatore Professionale

La figura ricercata sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali, di cui circa 30 ore presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità “Gruppo Famiglia”:

- in attività educative di laboratorio creativo/espressivo con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o in altri progetti individuali o di gruppo;

- in supporto e collaborazione allo Staff Educativo nella programmazione e progettazione educativa, nella verifica delle attività e del servizio.

Le restanti 8 ore circa settimanali verranno svolte nei Centri Diurni, sempre con sede all’interno del Comune di Valdagno, in attività educative creativo/espressive con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o per progetti specifici.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it specificando nell’oggetto "Selezione Educatore Professionale - Settembre 2018”.

- OSS PRESSO GRUPPO FAMIGLIA A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca OPERATORE SOCIO SANITARIO in area Disabilità.

La figura sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali.

La figura ideale è caratterizzata da empatia, capacità d’introspezione personale, capacità di problem solving, decisionalità, capacità di lavorare in team group, determinazione, capacità di visione d’insieme (nella gestione della vita di comunità), propensione al risultato ed approccio proattivo.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it specificando nell’oggetto “Selezione OSS in area disabilità - settembre 2018”

