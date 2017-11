Vicenza: offerte di lavoro: selezioni per collaboratori operai

Il settore risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione ha pubblicato due selezioni pubbliche per la formazione di due graduatorie a tempo determinato di personale con qualifica di collaboratore operaio (categoria giuridica B3) per il servizio di refezione scolastica: un avviso è relativo a mansioni specifiche di termoidraulico, manutentore ed autista, l’altro per elettricista, manutentore ed autista.

La domanda per entrambe le selezioni deve essere presentata entro le ore 12 dell’8 dicembre esclusivamente on line sulla pagina http://www.comune.vicenza.it/"www.comune.vicenza.it nella sezione Pubblicazioni on line, concorsi pubblici ai link Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo delle Risorse Umane, tel. 0444/221300/303/339, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.