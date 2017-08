Vicenza: Il Comune cerca un assistente sociale a tempo indeterminato

E’ stato pubblicato un bando per un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un(categoria giuridica D1) riservato alle categorie protette (articolo 18 comma 2, legge 12.03.1999, n.68).

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 dell’11 settembre esclusivamente on line attraverso il sito del Comune di Vicenza nella sezione Pubblicazioni on line, concorsi pubblici dove è pubblicato anche il bando di concorso con i requisiti necessari. Per informazioni: settore Risorse umane, organizzazione, segreteria generale e partecipazione”, corso Palladio 98, 0444221300-303-339, dal lunedì al venerdì ore 10-12, martedì e giovedì 16.30-18.