Trovalavoro: le offerte della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

NEOLAUREATI PER SETTORE PAGHE A VALDAGNO (inserito il 24/05/2019)

Confartigianato Imprese Vicenza assume neolaureati da inserire nella sede di Valdagno, interessati a sviluppare esperienza nell’ambito della gestione delle paghe e adempimenti relativi al personale dipendente delle imprese associate. Il candidato acquisirà competenze nelle seguenti aree:

? elaborazione delle buste paga

? gestione delle pratiche amministrative del personale dipendente delle imprese artigiane clienti

? consulenza contrattuale e normativa in materia di lavoro

Ci rivolgiamo ad un/una neolaureato/a con formazione di tipo economico o umanistico e buona conoscenza del pacchetto Office. Completano il profilo ottime capacità relazionali, attitudine al contatto con i clienti e predisposizione al lavoro in team.

Per candidarsi, inviare il cv a selezione@ confartigianatovicenza.it

STAGE RETRIBUITO A MONTEBELLO VIC. NO (inserito il 17/05/2019)

www.residencelamason.it per promozione e gestione, offresi stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Chiamare al 3484406386 e/o cv a: aldo.battistella@ residencelamason.it

IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO A CHIAMPO (inserito il 15/05/2019)

Azienda Giasco di Chiampo ricerca impiegato/a commerciale estero. Necessaria conoscenza di almeno inglese e tedesco, si richiedono capacità comunicative. Eventuale disponibilità a trasferte di 4-5 giorni durante l’anno.

Prego inviare il CV a alessandro.schenato@giasco.com

SELEZIONI PER EDUCATORI/ANIMATORI, VOLONTARI, RAGAZZI IN ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO E GIOVANI TALENTUOSI

La Coop. Studio Progetto per l’estate 2019 seleziona:

1. TALENTI per organizzare laboratori estivi divertenti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni!

Requisiti:

I candidati devono essere in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole secondarie e primarie.

Qualche esempio di talento?

Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza...

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale

Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Laboratori estivi". Info al numero 340 6157944

2. EDUCATORI ed ANIMATORI

Si ricercano candidati:

- laureati in ambito socio-psico-pedagogico;

- diplomati con esperienza in ambito educativo.

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale.

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Centri estivi”Info al numero 340 6157944

3. VOLONTARI della Cooperativa Studio Progetto che collaborano con noi come aiuto animatore per i nostri Centri Estivi!

Se hai più di 16 anni e ti piace stare a contatto con le persone puoi affiancare le nostre equipe di animatori nei Centri Estivi che la nostra Cooperativa gestisce in diversi comuni della provincia di Vicenza.

Per te sarà un'ottima occasione per divertirti, metterti alla prova, guadagnare qualche credito scolastico o portare a termine le ore di Alternanza Scuola lavoro previste dalla tua scuola!

Zone di lavoro: Valle dell'Agno, Valle del Chiampo e provincia di Vicenza in generale

Periodo di attività: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2019Invia la tua disponibilità a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Volontario Centri Estivi"Info al numero 340 6157944

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO con la Cooperativa Sociale Studio Progetto

Devi fare l’Alternanza Scuola lavoro e ancora non hai trovato nulla che ti faccia battere il cuore?

La Cooperativa sociale Studio Progetto potrebbe essere la tua soluzione ideale!

Contattaci, e scopri quale tra le nostre attività è più adatta al tuo percorso di formazione e alle tue predisposizioni:

Centri Estivi,

Doposcuola,

Servizi Informagiovani,

Centri Diurni per la disabilità e la Salute mentale,

Accoglienza richiedenti e titolari protezione internazionale,

Servizi Amministrativi

... ce n'è per ogni indirizzo e titolo di studio!

Inviare la propria disponibilità a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell'oggetto "Candidatura Alternanza Scuola Lavoro"

Info al numero 340 6157944

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO

Dal 1 gennaio 2019 i CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.

Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/ cpiveneto

La ricerca delle offerte di lavoro può essere fatta a questo link www.cliclavoroveneto.it

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADHR MONTEBELLO VIC. NO CERCA:

IMPIEGATO/A CARROZZERIA zona di Montorso Vicentino (Vi)

un/una impiegato/a da inserire per la gestione dei sinistri di carrozzeria. Il/la candidato/a deve aver esperienza pregressa nella mansione e preferibile derivazione dall’ambito assicurativo.

Requisiti:

Diploma in ambito economico

Autonomia nella gestione dei sinistri

Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona.

Orario di lavoro: full time

IMPIEGATO DI MAGAZZINO SETTORE AGRICOLO zona di Montebello Vicentino (Vi)

un/una impiegato/a di magazzino. Il/la candidato/a deve aver esperienza pregressa nella mansione e preferibile provenienza dal mondo agricolo. Si occuperà anche di attività di costumer service.

Requisiti:

Diploma in ambito tecnico

Buon uso del computer

Buona capacità di relazione

Disponibilità a reperibilità il sabato e la domenica nei periodi di picco lavorativo

Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona.

Orario di lavoro: full time

IMPIEGATO/A ADDETTO/A SPEDIZIONI zona di Arzignano (Vi)

Il/la candidato/a deve aver esperienza pregressa nella mansione e preferibile provenienza dal mondo delle spedizioni. Si occuperà della parte import ed export via terra.

Requisiti:

Conoscenza lingua inglese e se possibile della lingua tedesca

Esperienza nella parte import ed export via terra

Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona.

Orario di lavoro: full time

CANTINIERE zona di Montebello Vicentino (Vi)

un/una cantiniere da inserire nel reparto produttivo e laboratorio.

La figura si occuperà di coordinare gli addetti all'accoglimento delle uve, alla pigiatura del vino e alla

separazione dei mosti; azionerà i macchinari della cantina (le pompe per il trasferimento del vino nei silos e nelle botti); controllerà le fasi di fermentazione e di invecchiamento del vino.

Requisiti:

Diploma in ambito chimico/enologia

Esperienza pregressa nella mansione

Retribuzione, livello ed inquadramento da valutarsi a seconda dell’esperienza della persona.

Orario di lavoro: full time



Info:

ADHR GROUP - Agenzia per il Lavoro S.p.a.

Filiale di Montebello Vic. no

Via Generale Vaccari, 32

Telefono: 0444.1808380

E-mail: montebellovicentino@adhr.it

ADHR VICENZA CERCA:

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO

La risorsa inserita si occuperà di attività di montaggio di trasformatori, viene quindi richiesta esperienza nella mansione, lettura di un disegno meccanico e buon utilizzo di attrezzature da banco quali trapani e avvitatori.

Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 con disponibilità a straordinari e con la possibilità di utilizzare la mensa interna. MONTECCHIO MAGGIORE

NEO DIPLOMATA IN RAGIONERIA - STAGE

La risorsa inserita dev’essere in possesso di un diploma di Ragioneria o a indirizzo economico e verrà formata per svolgere attività di segreteria generale, elaborazione 730 e pratiche amministrative.

Si offre iniziale contratto in stage finalizzato all’assunzione con contratto in apprendistato .

Orario di lavoro in giornata. ALTAVILLA VICENTINA

IMPIEGATO/A ADDETTO ALLA LOGISTICA

La risorsa ideale ha già maturato precedente esperienza nel settore logistico all’interno di aziende produttive, la mansioni che andrà a ricoprire sono:

• Constante contatto con il responsabile di produzione per verifica dell’avanzamento degli ordini;

• Confronto con i clienti per gestione delle consegne del materiali, eventuali ritardi o anticipi;

• Si occupa del carico degli ordini nel gestionale aziendale e preparazione della documentazione di trasporto.

Si offre iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda.

Orario di lavoro full time in giornata. GRISIGNANO DI ZOCCO

OPERAIO ADDETTO ALLA PRODUZIONE

I candidati si occuperanno della conduzione di macchinari (presse) e del controllo qualità visivo dei pezzi. Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo.

Orario di lavoro full su 2 turni: 6.00-14.00/14.00-22.00

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione in azienda. LONGARE

ADDETTA/O SEGRETERIA – MAGAZZINO

Il candidato dovrà svolgere le seguenti mansioni:

• Gestione telefonate in entrata ed uscita, accoglienza e gestione dei clienti;

• Caricamento bolle materiale in entrata e in uscita, controllo DDT e materiale in entrata, smistare il materiale in base alla destinazione e al tipo di lavorazione;

• Gestione solleciti fornitori per consegna materiale, verificare giacenza in magazzino.

Si valutano figure con un Diploma di ragioneria, buona conoscenza della lingua inglese e almeno 2 anni di esperienza nel ruolo.

Si offre un iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. RIVIERA BERICA

OPERAIO ADDETTO ALL’AVVOLGIMENTO MANUALE

Si valutano candidature con esperienza pregressa in produzione in ambito metalmeccanico e svolgerà attività di avvolgimento manuale di filo di alluminio.

Iniziale periodo di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda.

Orario di lavoro in giornata dalle 7.00 alle12.00 e dalle 13.30 alle 17.30 con disponibilità a straordinari e con la possibilità di utilizzare la mensa interna. MONTECCHIO MAGGIORE

OPERAIO/A ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE

Si valutano candidature che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo nel settore metalmeccanico, la mansione che il candidato andrà a svolgere è carico e scarico dei macchinari, utilizzo seghetto per taglio ferro e controllo pezzi tramite utilizzo di strumenti di misura (calibro, micrometro). Orario full time in giornata dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA

ADDETTO ALL’ASSISTENZA TECNICA JUNIOR

Il profilo inserito si occuperà di ricondizionamento macchine (pulizia, smontaggio schede elettriche e cambio pezzi) e stoccaggio del materiale a magazzino. Si richiede buona manualità, buon utilizzo del computer e del pacchetto Office. Orario di lavoro full time in giornata : 8.30 – 12.30 e dalle 14.00 – 18.00

Si offre iniziale contratto di assunzione diretta in azienda con contratto di apprendistato. TORRI DI QUARTESOLO

SALDATORE A FILO

Requisiti richiesti: buona esperienza nella saldatura a filo e lettura del disegno meccanico.

Orario di lavoro in giornata con disponibilità ai 2 turni. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. MONTECCHIO MAGGIORE

OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE

La risorsa si occuperà di attrezzare/disattrezzare la macchina, identificare i particolari prodotti durante le fasi di lavorazione, eseguire i primi collaudi dello stampo e predisporre l’imballaggio dei particolari prodotti. Si valutano candidature anche senza esperienza specifica nel ruolo ma motivati a inserirsi in un contesto di produzione metalmeccanica.

Orario di lavoro su 3 turni con disponibilità agli straordinari anche il sabato.

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. CASTEGNERO

OPERAIO GENERICO TURNISTA

Requisiti richiesti:

- esperienza nella conduzione di impianti;

- disponibilità al lavoro su 3 turni ciclo continuo.

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. BOLZANO VICENTINO

OPERAIO ADDETTO ALLE PRODUZIONE

Si valutano canditure che hanno maturato una minima esperienza in ambito produttivo, preferibilmente nella conduzione di impianti e/o carico/scarico delle presse.

Orario su tre turni.

Iniziale periodo di somministrazione con prospettiva di assunzione diretta in azienda. VICENZA

OPERAIO ADDETTO ALLE MACCHINE UTENSILI

Il candidato inizialmente andrà a svolgere attività di carico/scarico delle macchine cnc, controllo dei pezzi, sbavatura. È richiesta un buon utilizzo di trapani/avvitatori e preferibile di calibro e micrometro.

Orario di lavoro in giornata: 8.00-12.30 / 14.00-17.30

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione in azienda con possibilità di crescita nel ruolo. VICENZA

OPERAI DI FONDERIA

Le figure ricercate saranno inserite in produzione. Si valutano candidature che hanno maturato preferibilmente esperienza in fonderia (molatura, formatura) e/o nel settore dell'edilizia/carpenteria pesante. Si richiede la disponibilità a lavorare in giornata e su due turni: 06.00-14.00/14.00-22.00

Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. VICENZA OVEST

MANUTENTORE/ATTREZZISTA STAMPI

La risorsa, inserita all’interno del reparto tranceria, risponderà direttamente al Responsabile Reparto Attrezzeria e al Responsabile Tecnico. Si valutano candidature con ottime capacità di lettura del disegno meccanico che hanno maturato una significativa esperienza nel ruolo. Orario di lavoro in giornata e/o su 2 turni con disponibilità agli straordinari. La tipologia del contratto sarà valutata in base all’esperienza e alle competenze del candidato. MONTEGALDA

Info:

ADHR Vicenza

Mail: vicenza@adhr.it

Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67

www.adhr.it

ADHR SCHIO CERCA:

SOFTWARISTA JUNIOR

La persona seguirà un percorso di crescita e formazione interni di almeno sei mesi, fino a diventare poi autonoma per seguire le seguenti attività:

• analisi di fattibilità direttamente con il cliente;

• progettazione dell'impianto;

• collaborazione con le altre aree aziendali: Ufficio Elettronico, Acquisti, Produzione e Vendita;

• sviluppo software;

• collaudi in Sede e presso il cliente.

REQUISITI

• Diploma o Laurea in ambito Elettrico/Elettronico;

• Conoscenza anche teorica di Siemens;

• Esperienza minima (anche di stage) in ambito elettrico e/o elettrico;

• Dinamicità, flessibilità e curiosità sono caratteristiche indispensabili per la figura.

Si offre: inserimento diretto in Azienda, livello ed inquadramento da definirsi a seconda della seniority della persona. Malo

PRESSOPIEGATORE

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di esperienza come lamierista piegatore a controllo numerico, l'annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le conoscenze richieste sono: lettura disegno meccanico, conoscenza dei linguaggio di programmazione DELEM,, capacità e conoscenze nell'attrezzaggio della macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in base al tipo di lavorazione, presettaggio della macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà preferibilmente avere svolto attività su macchine Gasparini e LV. Contratto a tempo indeterminato. Schio

MONTATORI MECCANICI

I candidati che ricerchiamo devono conoscere la strumentazione di misura, saper leggere il disegno meccanico e aver famigliarità con gli strumenti per il montaggio, trapani, avvitatori, chiavi inglesi ecc. Valutiamo persone che abbiamo maturato almeno un'esperienza di 2 o 3 anni in mansione analoga in aziende del comparto meccanico. Requisito preferenziale: qualifica o diploma in ambito meccanico, completano il profilo predisposizione al lavoro in team e una buona manualità. Orario di lavoro in giornata. Schio

SALDATORI

Stiamo selezionando un profilo che abbia maturato significativa esperienze nella saldatura a TIG meglio se in carpenteria leggere; spessori: minimo 0,6 mm- massimo 3 mm.. Necessaria conoscenza, almeno sufficiente, del disegno tecnico. Orario di lavoro in giornata. Schio

OPERAIO FALEGNAME

La figura si occuperà di utilizzare i principali strumenti da banco nella costruzione di carpenterie lignee (bancali, imballaggi e mobili). Viene richiesta buona manualità e attitudine ad imparare.

Richiesta esperienza pregressa nel settore. Inserimento a tempo determinato finalizzato ad un'assunzione diretta. Marano Vicentino

TORNITORE CNC

La figura che andremo ad inserire dovrà aver maturato un’esperienza di almeno 2/3 anni come tornitore a controllo numerico, l’annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. Competenze richieste: lettura disegno tecnico, conoscenza del linguaggio di programmazione Fanuc, capacità di attrezzare il tornio in base al disegno e alle distinte dove di volta in volta saranno indicati, attraverso dei codici, gli utensili da utilizzare, controllo qualità con utilizzo micrometro. Lavoro in Giornata. Schio

CABLATORE

Per realtà del settore elettro-metalmeccanico operante nell’automazione industriale stiamo selezionando un cablatore con esperienza. La figura si occuperà di cablaggio di quadri elettrici, si richiede perciò la conoscenza molto buona nella lettura degli schemi elettrici. Oltre alla comprovata esperienza in mansione analoga, costituirà titolo preferenziale un diploma o qualifica in ambito elettrico. Orario in giornata. Malo

COMMERCIALE ITALIA

Requisiti indispensabili:

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Itis, etc.)

• Almeno un anno di esperienza in qualità di addetto all’assistenza clienti, oppure di venditore o di impiegato commerciale

• Spiccata attitudine a svolgere attività di assistenza commerciale a clienti senza contatto fisico (via telefono ed email)

• Familiarità con internet e le tecnologie digitali

• Ottima padronanza della lingua italiana, sia in forma parlata che scritta

• Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato

Requisiti graditi:

• Esperienza in un’azienda attiva nell'erogazione di servizi digitali (oppure nell'erogazione di prodotti fisici tramite strumenti digitali, come ad esempio l’e-commerce)

• Ottimo inglese scritto / parlato

• Conoscenza di Google Analytics e Google Tag Manager

• Conoscenza di Adobe Premiere Pro - Competenze in termini di SEO e SEM (AdWords, Facebook Ads)

Trissino

ADDETTO/A ALLE VENDITE JUNIOR

Il candidato/a selezionato/a inizierà un percorso di formazione teorica e pratica mirata a fornire le conoscenze tecnico operative necessarie per accompagnare il cliente nell'acquisto al dettaglio di rivestimenti, pavimentazione e arredo bagno. Il candidato ideale ha esperienze (anche brevi) nell'ambito commerciale, è dotato di una naturale propensione alla vendita e capacità di relazionarsi con un pubblico variegato.

La formazione (retribuita regolarmente da CCNL) ha una durata di massimo 3 mesi e sarà distinta in una prima fase teorica (1 mese) e una fase operativa (1-2 mesi secondo capacità di adattamento).

Si richiedono:

disponibilità alla formazione teorica in Emilia Romagna per acquisire il linguaggio tecnico richiesto (alloggio e costi a carico dell'azienda); disponibilità alla formazione operativa (1-2 mesi) presso uno dei punti vendita attivi (eventuale alloggio e costi a carico dell'azienda);

forte predisposizione alla vendita (anche brevi esperienze);

è disponibile a lavorare full time su turni spezzati mentre sabato e domenica a rotazione con orario continuato (1 giorno e 2 mezze giornate di riposo settimanale);

è una persona solare, sorridente, capace di coinvolgere l'interlocutore; è disponibile ad occuparsi occasionalmente del carico/scarico in magazzino

Si offre: assunzione diretta a tempo determinato 6 mesi. Zanè

ADDETTO AVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI

La risorsa verrà inserita nel reparto produttivo dell'azienda dove si occuperà dell'avvolgimento di motori elettrici di varia dimensione e del relativo controllo qualità.

Il candidato ideale è in possesso di una qualifica/diploma ad indirizzo tecnico e ha maturato pregressa esperienza nella mansione. Thiene

VERNICIATORE A SPRUZZO

Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità immediata

Si offre contratto di somministrazione iniziale e successivo inserimento diretto in azienda.

Orario di lavoro in giornata. Schio

RESPONSABILE QUALITA’

La risorsa deve avere maturato esperienza nel ruolo, preferibilmente in aziende del metalmeccanico certificata ISO TS. Il candidato ideale possiede una laurea in Ingegneria o affini, conosce il Sistema Qualità e possiede buone capacità relazionali e di leadership. La conoscenza del Lean Thinking sarà considerato un valore aggiuntivo. Avrà il compito di portare l'Azienda dapprima all'ottenimento della certificazione ISO TS, per poi garantirne il mantenimento e l'operatività.

Indispensabili ottime doti di assertività e gestione dello stress, nonché abilità nell'architettura della gestione delle interrelazioni con i clienti e con le maestranze interne. Desiderio di apprendere e migliorarsi saranno considerati requisito determinante. Schio

IT SYSTEM ENGINEER

Requisiti:

– Fondamentale è la competenza in ambito virtualizzazione

– Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei prodotti Citrix, Vmware e HyperV

– Buona capacità di gestione ambienti storage NAS, SAN e tevnologie FC, iSCSI, NFS, CIFS…

– Provata conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Server 2012 – 2016, MAC OS e Linux

– Conoscenza in ambito Networking (protocolli rete, routing, switching, lan e wan)

– Conoscenza in ambito Security (Firewall, IPS, VPN, Proxy, NAT, Content Filtering, Antivirus, Antispam, Web Security)

– Buona padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata

– E’ richiesta una forte attitudine al problem-solving e buone capacità di analisi e troubleshooting

– Sono necessarie capacità relazionali ed esperienza di lavoro in team, dove è fondamentale la condivisione e il confronto

– Flessibilità e dinamismo, precisione ed affidabilità

Retribuzione ed inquadramento commisurati ad esperienza, skills, certificazioni e competenze. Zanè

IMPIEGATO/A ADDETTO/A ALLE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI

La risorsa sfruttando l'esperienza già acquisita, si occuperà dell'organizzazione dei ritiri merce e relativo trasporto via aerea (groupage) o via mare e terra (container/bilici completi) nonché della produzione della relativa documentazione di esportazione worldwide (Fatture, Packing List, Certificati d'Origine, EX1, CMR, AWB, L/C).

Requisiti:

ottima conoscenza della lingua inglese

pregressa esperienza sia nella gestione della logistica che nella gestione documentale delle esportazioni.

Requisito preferenziale:

provenienza da industria metalmeccanica

Contratto a tempo determinato. Schio

Info:

ADHR Schio

Mail: schio@adhr.it

Via Capitano Sella, 35

tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34

AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà operante nel settore materie plastiche. Si ricerca un appartenente alla legge 68/99 con esperienza pregressa nella fatturazione passiva. La figura verrà inserita con un contratto part time di 4,5 ore giornaliere, gestendo la fatturazione di una filiale estera. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Brendola

IMPIEGATO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà produttiva operante nel settore delle materie plastiche. Si ricerca un impiegato addetto ai documenti di trasporto con esperienza nelle attività amministrative correlate al magazzino. Richiesta la disponibilità al lavoro su 2 turni. Scopo assunzione. Zona: Brendola

DISEGNATORE MECCANICO per azienda produttrice di trasformatori. Si ricerca una figura in età di apprendistato, con qualifica di perito meccanico e conoscenza del disegno meccanico, Solidworks, Autocad 3D e Inventor. Si possono valutare anche figure alla prima esperienza lavorativa. Contratto a tempo determinato tramite Agenzia Per il Lavoro. Zona: Orgiano

MAGAZZINIERE per azienda nel settore oleodinamico. Si ricerca un addetto al magazzino con esperienza nella mansione, preferibilmente in possesso di patentino per il carrello elevatore. Lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore

ADDETTO ASSEMBLAGGIO, MONTAGGIO E COLLAUDO per azienda del settore oleodinamico. Si richiede esperienza nella mansione, buona lettura disegno meccanico, utilizzo strumenti di misura e disponibilità al lavoro su due turni. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

STAGISTA ORGANICO INTERNO per studenti universitari per l’acquisizione di crediti formativi oppure neo laureati per stage post-laurea o tirocinio formativo. La risorsa darà supporto alla filiale nello screening CV, selezione di personale, pratiche amministrative e di assunzione. Durata ed orario da concordare. Zona Arzignano.

IMPIEGATO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà produttiva operante nel settore delle materie plastiche. Si ricerca un impiegato addetto ai documenti di trasporto con esperienza nelle attività amministrative correlate al magazzino. Richiesta la disponibilità al lavoro su 2 turni. Scopo assunzione. Zona: Brendola

MANOVALE per azienda operante nelle costruzioni e ristrutturazioni edili. Si richiede che il candidato abbia maturato esperienza nel settore e sia automunito. Contratto a tempo determinato. Sede: Castelgomberto

APPRENDISTA CONCIARIO preferibilmente con minima esperienza, ma si valutano anche figure junior da adibire a pesatura colori in cucina colori e reparto rifinizione/spruzzo. Lavoro in giornata. Si richiede disponibilità a straordinari. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo

ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda elettromeccanica. Si ricerca un operaio appartenente alle categorie protette per assemblaggio di componenti, preferibilmente con esperienza nella mansione. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Trissino

TECNOLOGO DI PRODUZIONE per azienda operante nel settore oleodinamico. Si ricerca un tecnologo per lo sviluppo di un nuovo progetto; tale figura coopererà sia con l'ufficio industrializzazione prodotto, sia con i reparti produttivi aziendali. La risorsa deve possedere un titolo di studio idoneo: laurea triennale o un diploma in ambito meccanico; deve avere conoscenze basi di idraulica ed oleodinamica. Si valutano anche figure neo laureate. Zona: Montecchio Maggiore

NEO LAUREATO - IMPIEGATO TECNICO COMMERCIALE JUNIOR per azienda specializzata in automazione industriale. Si ricerca un NEO LAUREATO da inserire a supporto dell'ufficio commerciale con mansione di tecnico commerciale. Si richiede laurea in ingegneria in ambito meccatronico, elettronico od equivalenti. Si valutano anche figure alla prima esperienza di lavoro con forte propensione commerciale. Si offre un iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione. Zona: Arzignano

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda alimentare si ricerca un operaio/a iscritto al collocamento mirato. Si richiede capacità nello svolgere lavori manuali, rimanere in piedi ed eventuale sollevamento pesi, orario di lavoro part-time o a tempo pieno. Scopo assunzione. Zona: Montorso.

ATTREZZISTA DI PRESSE AD INIEZIONE per azienda del settore plastico. Si ricerca una figura da formare per il ruolo di attrezzista su presse automatiche. Il profilo ideale è un diplomato/qualificato in ambito meccanico con minima esperienza nel settore plastico o nell’ambito della manutenzione su presse ad iniezione. Scopo assunzione. Zona: Costabissara.

OPERAI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per importante realtà specializzata nella lavorazione materie plastiche si ricercano operai iscritti al collocamento mirato. Si richiede disponibilità al lavoro su tre turni. Scopo assunzione. Zona: Brendola.

TORNITORE CNC con esperienza nell’attrezzaggio e programmazione ISO/FANUC. Si valutano anche profili junior con titolo di studio idoneo. Scopo assunzione. Zona: Trissino.

OPERATORE CNC per azienda operante nel settore oleodinamico. Si ricerca personale da adibire nel reparto centri di lavoro OKUMA. Si richiede minima esperienza di carico e scarico, conoscenza disegno meccanico, titolo di studio adeguato e disponibilità a lavoro su tre turni. Zona: Montecchio Maggiore.

CARRELLISTA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda operante nella lavorazione di materie plastiche. Si richiede possibilità di lavoro a tempo pieno su due/tre turni. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola.



Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA:

STAGISTA IN SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE per organico interno.

La risorsa ideale è un/una neolaureato/a interessato/a a sviluppare una significativa esperienza nell'ambito delle Risorse Umane. L'attività comporta, in affiancamento al tutor di riferimento, lo sviluppo del servizio finalizzato all'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. In particolare si acquisiranno competenze nelle seguenti aree di riferimento: Approfondimento normativa del lavoro - Accoglienza - Front Office - Selezione Gestione e relazione con i clienti - Aspetti amministrativi (gestione contratti e presenze) Si richiede formazione di tipo economico o umanistico, buona conoscenza del pacchetto Office, dei principali strumenti informatici e dei social network. Completano il profilo: propositività, ottime capacità relazionali e di problem solving, dinamismo, resistenza.

Per candidarsi: inviare curriculum vitae aggiornato a vicenza@articolo1.it.

Telefono: 0444 1440412

Info:

Articolo1 Srl - Soluzioni HR

Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi)

www.articolo1.it - www.categorieprotette.it

ETJCA VICENZA CERCA:

Info:

Per candidarsi è necessario iscriversi al sito www.etjca.it e allegare il Curriculum Vitae.

Etjca SpA Agenzia per il Lavoro - Filiale di Vicenza

Piazzetta Monsignor Lorenzon, 17 – 36100 Vicenza

E-Mail: info.vicenza@etjca.it

Tel. 0444 570778 Fax 0444 1492119

E-WORK ARZIGNANO CERCA:

Info:

E-work SpA agenzia per il lavoro

Filiale di Arzignano (VI) via Valle 15/D

Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256

e-mail: welcome.arzignano@e-workspa.it



TEMPOR THIENE CERCA:

Info:

Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene

tel 0445 1650997

fax 0445 1740088

e-mail selezionethiene@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

LAVORO STAGIONALE

POSTINI STAGIONE ESTIVA

Poste Italiane è alla ricerca di postini da assumere, per il periodo estivo, con contratto a tempo determinato e con uno stipendio che si aggira dai 1.200 euro ai 1.500 euro netti.

Per inviare la propria candidatura si deve essere in possesso di un diploma di scuola superiore, con votazione minima di 70/100, oppure essere laureati con votazione minima 102/110 con patente di guida A o B. Chi interessato può inviare la candidatura entro il 3 giugno 2019 tramite il sito nella sezione Lavora con noi.

LAVORA CON COSTA CROCIERE- RECRUITING DAY 2019

Genova, 30 maggio & 10 giugno 2019

Partecipa a Costa Recruiting Day per incontrare di persona i recruiter di Costa Crociere a Genova, il 30 maggio oppure il 10 giugno.

Le opportunità lavorative a cui puoi candidarti:

ACCOGLIENZA - RICEVIMENTO: Hospitality Operator - receptionistInternational host/ hostessTour expert

ANIMAZIONE: Animatore adultiAnimatore bambini/ragazziInsegnante di balloDisc JockeyFotografoIstruttore sportivo

CUCINA: Capo pasticcere Capo partita - pasticcere Aiuto pasticcere

Puoi candidarti a questo link: http://career.costacrociere. it/

CONCORSI

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO – UFFICIO PERSONALE AD ARZIGNANO

La Casa di Riposo S. Scalabrin di Arzignan indice un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Ufficio Personale a tempo pieno e indeterminato (Cat. D1 - CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali).

Scadenza: ore 12.00 del 17 giugno 2019

Vai al bando qui