Trovare lavoro all'estero: le offerte di Fuorizona

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- ITALIAN CRUISE DAY

Il 19 Ottobre, a Trieste, si terrà la settima edizione di Italian Cruise day, la giornata dedicata alla crocieristica italiana. Durante questo evento verrà data la possibilità a 50 giovani, al di sotto dei 27 anni, di poter incontrare le aziende più importanti del settore per sostenere colloqui informativi. I 50 giovani verranno selezionati dalla segreteria organizzativa sulla base di criteri che comprendono, ad esempio, i titoli di studio conseguiti, la conoscenza delle lingue e le eventuali esperienze nel settore crocieristico.

Scadenza: 31 luglio 2018

Link: http://www.italiancruiseday. it/candidature2018

- DOCENTE AREA ELETTROTECNICA IN EGITTO

L’Istituto Don Bosco Alessandria è una Scuola riconosciuta dal Ministero dell’educazione come scuola tecnica-professionale paritaria italiana all’estero. Le lezioni delle differenti materie sono impartite in lingua italiana. L’istituto è correntemente alla ricerca di una figura che offra supporto continuativo nelle attività di coordinamento didattico dell’area elettrotecnica, nella formazione on-the-job di formatori e insegnanti, nella revisione o nel miglioramento dei curricula scolastici.

Scadenza: 13 luglio 2018

Link: http://www.volint.it/vis/ offerte-lavoro/istituto-don- bosco-alessandria-degitto-0

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

- SVE IN FRANCIA

Opportunità di volontariato europeo in un progetto che prevede l’inserimento del volontario in due servizi differenti, ovvero il Centro di Informazione e Documentazione (IDC) e l’ufficio scolastico, dove si occuperà di migliorare e supervisionare i servizi offerti agli alunni.

Le attività principali previste per l’IDC saranno in stretta relazione con i bibliotecari: accoglienza e supporto agli alunni, archiviazione e prestito dei libri, partecipazione agli eventi scolastici. Presso dell’ufficio scolastico il volontario si occuperà di presiedere la reception degli studenti e fornire indicazioni su attività culturali e sportive, organizzare laboratori, sviluppare attività dedicate alla cultura e alla lingua del proprio paese d’origine.

Scadenza: 29 luglio 2018

Link: http:// serviziovolontarioeuropeo.it/ progetti-sve/sve-in-francia- presso-un-centro-di- informazione-rivolto-a- studenti/

- SVE IN MACEDONIA

Opportunità di volontariato europeo in Macedonia all’interno di un’organizzazione senza scopo di lucro che indirizza il suo operato verso i giovani del proprio territorio, spingendoli a diventare più attivi in diversi campi di interesse, più consapevoli dei loro diritti e più informati. L’associazione fornisce informazioni relative al programma Erasmus+, stimola la creatività, promuove l’attivismo, l’istruzione non formale e gli scambi interculturali.

Scadenza: 13 luglio 2018

Link: http:// serviziovolontarioeuropeo.it/ progetti-sve/sve-in-macedonia- per-un-progetto-legato- allinformazione-e-alla- formazione-dei-giovani/