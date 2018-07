Trovalavoro: le offerte di lavoro della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

STAGE SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (12/07/2018)

Valentino Spa, importante azienda del settore Fashion, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite percorso di stage.

L'azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale di propri sistemi informatici basati sulla piattaforma SAP.

La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, Sap Retail).

Si richiedono:

• Diploma ad indirizzo tecnico e/o ragioneria;

• Ottima conoscenza della lingua inglese;

• Buone doti relazionali e di team working.

Sede di lavoro: Valdagno (VI)

Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell'oggetto Stage IT_VI

ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CERCA (09/07/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITà: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

VOLONTARI CENTRI ESTIVI ARZIGNANO (29/06/2018)

La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vic.no cerca VOLONTARI PER I CENTRI ESTIVI.

Hai voglia di metterti in gioco e provare un’esperienza di volontariato con bambini e ragazzi? Entra a far parte del nostro staff!! Sarai sempre affiancato da educatori esperti.

Avrai la possibilità di vivere una bella esperienza di volontariato, di acquisire crediti formativi scolastici o di accreditare ore di alternanza scuola-lavoro. Per informazioni contattare Giulia: giulia.pianezzola@ studioprogetto.org

COMMESSO A BROGLIANO (28/06/2018)

L'Agricola di Brogliano cerca urgentemente commesso nel settore agricolo periodo estivo (con possibilità di un contratto successivamente), massimo 30 anni. Richiesta buona volontà. Consegnare curriculum a mano in negozio via G. Marconi, 33 – Brogliano, Vicenza.

STAGISTA A MONTEBELLO (22/06/2018)

www.residencelamason.it di Montebello Vic. no per promozione e gestione, offre stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Inviare cv a: aldo.battistella@ residencelamason.ito tel. al 3484406386

STAGISTA UFFICIO COMMERCIALE A MONTECCHIO (26/06/2018)

Ditta metalmeccanica di Montecchio Maggiore cerca STAGISTA da inserire nell'ufficio commerciale.

Il candidato dovrà occuparsi dell'elaborazione di tabelle e fogli di Excel di tipo avanzato (Macro, formule complesse). Viene richiesta una conoscenza approfondita del programma e una laurea o diploma in INFORMATICA. Sarà gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'impegno non sarà a tempo pieno, ma per 2/3 giorni a settimana. Offresi mensa gratuita e rimborso spese.

Per candidarsi chiamare il numero: 348 4774021

RESPONSABILE RISORSE UMANE A CORNEDO VIC. NO (10/04/2018)

STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE cerca un RESPONSABILE RISORSE UMANE da inserire nel proprio organico. La figura sarà responsabile di sviluppare un’organizzazione orientata alle persone, che sostenga la crescita delle risorse umane, il lavoro di gruppo e le prestazioni di alto livello, assicurando collegamento costante tra la direzione della cooperativa ed i soci/lavoratori.

REQUISITI RICHIESTI sono:

- possesso di laurea in giurisprudenza e possibilmente master in gestione del personale;

- esperienza maturata in organizzazione/gestione del personale;

- conoscenza del mondo cooperativo ed eventuale esperienza in tale ambito lavorativo;

- competenze tecnico-professionali come la gestione di un colloquio e la formazione;

- doti organizzative e di pianificazione (definizione risorse, tempi e costi di gestione, verifica dell'andamento e dei cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione);

- competenze nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità di negoziazione e di lavorare in gruppo;

- capacità di risolvere problemi;

- predisposizione a lavorare in team;

- conoscenza dei principali applicativi office in ambiente windows: word, excel, powerpoint, outlook.

LUOGO DI LAVORO: Cornedo Vicentino

ORARIO DI LAVORO: da concertare

Contratto e retribuzione verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.

E’ necessario essere automuniti.

INFO e CANDIDATURE: inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: risorseumane@studioprogetto. org

Si richiede curriculum per colloquio conoscitivo, solo se realmente interessati.

