Trovalavoro: le offerte delle settimana a Vicenza e provincia

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

6 TIROCINI PER DISOCCUPATI AD ARZIGNANO (13/04/2018)

Il Comune di Arzignano ha aderito al “ Progetto d’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati del territorio vicentino- 4°edizione" con capofila la Provincia di Vicenza, finanziato dalla Fondazione Cariverona e co-finanziato dai Comuni del territorio tra i quali Arzignano. Il Comune di Arzignano ha così la possibilità di attivare con la Provincia di Vicenza 6 tirocini lavorativi della durata di 5 mesi che prevedono la corresponsione di una borsa lavoro.

Al fine dell’individuazione dei possibili beneficiari il Comune ha emesso apposito avviso pubblico per comporre una lista di possibili beneficiari/cittadini da trasmettere alla Provincia di Vicenza per l’attivazione del tirocinio lavorativo.

Requisiti di partecipazione:

- residenza o domicilio nel Comune di Arzignano

- avere un'età superiore ai 30 anni

- presentazione ISEE ordinario o corrente (Indicatore della situazione Economica Equivalente)

- essere in età lavorativa, con obbligo scolastico assolto, non in quiescenza, disoccupati o inoccupati

- aver sottoscritto “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) al lavoro presso il Centro per l’impiego di Arzignano

La domanda potrà essere presentata da lunedì 9 aprile a lunedì 30 aprile 2018 – ore 12

L’indicazione da parte del beneficiario della disponibilità di un’azienda ad attivare il tirocinio sarà un criterio di precedenza.

Le candidature accolte si intendono come manifestazione di disponibilità e non vincolano in alcun modo l’amministrazione comunale, i progetti di tirocinio saranno attivati dalla provincia di Vicenza solamente in seguito al reperimento di aziende disponibili compatibilmente con le professionalità richieste.

Info e modulo di candidatura qui

RESPONSABILE RISORSE UMANE A CORNEDO VIC. NO (10/04/2018)

STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE cerca un RESPONSABILE RISORSE UMANE da inserire nel proprio organico. La figura sarà responsabile di sviluppare un’organizzazione orientata alle persone, che sostenga la crescita delle risorse umane, il lavoro di gruppo e le prestazioni di alto livello, assicurando collegamento costante tra la direzione della cooperativa ed i soci/lavoratori.

Requisiti Richiesti sono:

- possesso di laurea in giurisprudenza e possibilmente master in gestione del personale;

- esperienza maturata in organizzazione/gestione del personale;

- conoscenza del mondo cooperativo ed eventuale esperienza in tale ambito lavorativo;

- competenze tecnico-professionali come la gestione di un colloquio e la formazione;

- doti organizzative e di pianificazione (definizione risorse, tempi e costi di gestione, verifica dell'andamento e dei cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione);

- competenze nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità di negoziazione e di lavorare in gruppo;

- capacità di risolvere problemi;

- predisposizione a lavorare in team;

- conoscenza dei principali applicativi office in ambiente windows: word, excel, powerpoint, outlook.

LUOGO DI LAVORO: Cornedo Vicentino

ORARIO DI LAVORO: da concertare

Contratto e retribuzione verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.

E’ necessario essere automuniti.

Per candidarsi si prega di inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: risorseumane@studioprogetto. org

Si richiede curriculum per colloquio conoscitivo, solo se realmente interessati.

OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (10/04/2018)

Megareti, Società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà e attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Diploma Professionale Meccanico o Qualifica Professionale Meccanica (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C.

La sede di lavoro è Arzignano (loc. Tezze).

Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità.

Si offre contratto a tempo determinato

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce: “Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

STAGISTA UFFICIO LOGISTICA A VALDAGNO (06/04/2018)

Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento Logistica, in particolare per l’area Dogane, una risorsa da inserire tramite iniziale percorso di stage. La figura supporterà il team nelle operazioni quotidiane in ambito doganale, occupandosi principalmente delle attività legate alla gestione dei rapporti con la dogana italiana e le dogane estere.

Si richiedono:

· Diploma ad indirizzo tecnico o linguistico e/o Laurea in ingegneria / lingue / economia;

· Ottima conoscenza della lingua inglese;

· Dimestichezza con il pc, in particolare con Excel

· Buone doti relazionali e di team working.

Completano il profilo carattere curioso, voglia di acquisire nuove competenze, dinamicità e forte interesse per i mercati internazionali e la legislazione doganale.

Sede di svolgimento: Valdagno (VI)

Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage LOG_VI



STAGISTA SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (06/04/2018)

Valentino Spa, importante azienda del settore Apparel & Fashion, da sempre grande protagonista del panorama della moda internazionale, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite inziale percorso di stage. L’azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale per i servizi a valore aggiunto di propri sistemi informatici basati sulla piattaforma SAP.

La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, Sap Retail).

Si richiede:

· Diploma ad indirizzo tecnico e/o Laurea in informatica / ingegneria;

· Ottima conoscenza della lingua inglese;

· Buone doti relazionali e di team working.

Completano il profilo forte interesse e motivazione per l’area IT di contesti aziendali strutturati e in continua evoluzione e sviluppo.

Sede di svolgimento: Valdagno (VI)

Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell’oggetto Stage IT_VI



COLLABORATORE ALLA VENDITA A TRISSINO (06/04/2018)

La VI 10 cerca un COLLABORATORE per la prossima apertura di un negozio temporary store (aprile-settembre) dedicato all'arredamento da giardino. Si richiede buona predisposizione alla vendita e alla pubblicità, sviluppabile soprattutto nell'uso dei social network. L'impiego sarà di circa 4 ore giornaliere.

Sede: Trissino

Per informazioni: Marco 3398064114

info@vi10.it

Invio curriculum vitae a info@vi10.it



CAMERIERA/E DI SALA A MONTEBELLO VIC.NO (30/03/2018)

Birreria The Towers a Montebello Vicentino cerca CAMERIERE/A DA SALA con esperienza, per servizio a pranzo e a cena.

Inviare curriculum alla seguente mail: info@thetowersmontebello.it



IMPIEGATO/A COMMERCIALE (30/03/2018)

Storica azienda metalmeccanica operante con l’estero, con sede in zona Arzignano, ricerca IMPIEGATA/O COMMERCIALE di comprovata esperienza e a tempo pieno.

Il/la candidato/a dovrà svolgere le seguenti mansioni:

- gestione ordini estero dall’inserimento alla fatturazione

- gestione e organizzazione spedizioni

- documentazione doganale

- contatto diretto con clientela estera

- documentazione fiere con eventuale presenza

- provvigioni agenti

- importazioni CEE/extra CEE

- intrastat

Si richiede ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta e preferibilmente residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com indicando quali delle mansioni sopra citate sono state svolte.



DISEGNATORE / PROGETTISTA – SOLIDWORKS (22/03/2018)

Ricerchiamo un DISEGNATORE/ PROGETTISTA per una storica Realtà attiva nella produzione di macchine per il settore conciario.

La risorsa, rispondendo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, seguirà il progetto dall’elaborazione dei documenti tecnici e distinte basi, fino alla produzione autonoma di un disegno tecnico apportando le personalizzazioni richieste del cliente. Per lo sviluppo interno della commessa, si interfaccerà anche con altre funzioni aziendali, quali Proprietà, Commerciale e Produzione.

Pensiamo ad un figura in possesso di formazione meccanica, Laurea o Diploma, che abbia maturato esperienza, anche breve, in ruolo analogo presso Aziende metalmeccaniche. Requisito preferibile è la conoscenza del software di progettazione SolidWorks.

Completano il profilo buone doti relazionali, volontà di apprendere e crescere all’interno del team. L’azienda offre alle giovani risorse la possibilità di crescita e sviluppo professionale con acquisizione crescente di capacità tecniche.

- PERITO PROGRAMMATORE CNC

- TORNITORE / FRESATORE - MECCATRONICA

Per informazioni circa le caratteristiche della ns. attività Vi inviamo al sito www.bauce.com

BAUCE TRI.MA SRL

Tel 0445 490740 int 5



MONTATORE MANUTENTORE MECCANICO AD ARZIGNANO (15/03/2018)

Azienda Metalmeccanica sita in Arzignano (Vi) ricerca montatore manutentore meccanico.

Requisiti:

- esperienza pregressa nella mansione;

- disponibilità immediata.

Invio cv: amministrativo@ rancanelettrotecnica.it oppure chiamare 0444/478221.

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO