Trovalavoro: le offerte della settimana prima di Natale

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

ADDETTA GELATERIA A TRISSINO (12/12/2018)

Gelateria a Trissino cerca una ragazza per la stagione 2019. Per info e candidature scrivere una mail a: giba1967@alice.it

RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (14/11/2018)



*ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei (calibro, micrometro ed altimetro). Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Valutiamo sia profili con esperienza nella mansione che ragazzi senza esperienza da inserire in stage. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO SALDATURA ORDITALE (iscritto legge 68/99): la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di saldatura orbitale utilizzando le macchine automatiche. Si richiede minima lettura del disegno meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Valutiamo sia profili con esperienza che ragazzi senza esperienza. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE la figura si occuperà di eseguire la lavorazione dei pezzi in preparazione alla saldatura mediante l’utilizzo di torni, frese, macchinari cnc e semi-automatiche. Valutiamo risorse con esperienza nella mansione. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO/ELETTRICO: valutiamo anche neo diplomati/qualificati interessati all’ambito cablaggio e montaggio meccanico di parti di impianti. Richiesta formazione tecnica. Iniziale inserimento in stage scopo assunzione. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO ALLA SCORDONATURA con minima esperienza nell’utilizzo della mola a disco per eliminare il cordone di saldatura dai pezzi lavorati. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO