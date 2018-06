Trovalavoro: le offerte della prima settimana di giugno

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

STUDENTI O LAUREATI IN ARCHEOLOGIA A VALDAGNO (28/05/2018)

L'Unione dei Comuni dell’Alta Val Leogra e il Museo Civico “Dal Lago” di Valdagno selezionano 8 studenti per partecipare alla campagna di ricognizione di superficie e scavo che indagherà l’area della dorsale Agno-Leogra. I selezionati saranno spesati di vitto e alloggio; altri potranno partecipare a proprie spese. Le candidature sono aperte a studenti, specializzandi e dottorandi in Archeologia.

Per informazioni ed iscrizioni: inviare curriculum entro il 16 giugno a Mara Migliavacca, tel. 340 1062111

e-mail: maragioia.migliavacca@gmail. com

ADDETTO/A ALL'UFFICIO AFFISSIONI A VALDAGNO (22/05/2018)

Ufficio Affissioni di Valdagno cerca ragazzo/a disponibile nei mesi di giugno, luglio e agosto per contratto a tempo determinato. Orario 8.30-11.30.

Inviare curriculum a orsi.d@icatributi.it

AUTISTA PATENTE C – E A TRISSINO (21/05/2108)

Azienda di Trissino che si occupa di trasporto conto terzi specializzata nella raccolta di rifiuti con container scarrabili cerca autista con patente C-E – CQC (possibilmente esperienza di utilizzo dello scarrabile).

N telefonico: 335-7098885.

CENTRI ESTIVI: LAVORA CON NOI! (17/05/2018)

Per i Centri Estivi che la Cooperativa sociale Studio Progetto gestisce nelle vallate dell’Agno e del Chiampo selezioniamo sin da ora diverse figure professionali:

LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O DIPLOMATI CHE ABBIANO ESPERIENZA CON I MINORI (da 1 a 3 anni).

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: indicativamente da metà giugno alla prima settimana di agosto 2018

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell’oggetto “Candidatura Centri estivi”

LABORATORI ESTIVI PER LE MEDIE

GIOVANI, MA NON SOLO GIOVANI, TALENTI in grado di proporre e gestire in autonomia laboratori che possano arricchire di momenti ludici e divertenti i centri estivi proposti ai ragazzi delle scuole medie.

Qualche esempio di talenti:

Hip Hop, Aikido, Tennis, Informatica, Musica, Fumetto, Scherma… ma anche magia, manualità, disegno, creatività, scienza, …

Zone di lavoro: Valle dell’Agno e del Chiampo

Periodo di lavoro: giugno/luglio 2018, per una durata di circa 4 settimane

Inviare Curriculum Vitae a giulia.pianezzola@ studioprogetto.org, indicando nell’oggetto “Candidatura Laboratori estivi”.

IMPIEGATO INFORMATION TECHNOLOGIES AD ARZIGNANO (16/05/2018)

Acque del Chiampo SPA ricerca un addetto in INFORMATION TECHNOLOGIES che si occupi delle attività sistemistiche interfacciandosi con i fornitori per la gestione dell’infrastruttura e i Client, i sistemi di networking e di sicurezza (firewll e antivirus), interverrà nelle analisi, nella manutenzione e assistenza dei sistemi gestionali. Requisiti preferenziali: laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione, Elettronica, Telecomunicazioni o Informatica oppure uno dei seguenti diplomi: Perito Industriale, Elettronico, telecomunicazioni o Informatica. Iniziale inquadramento a tempo determinato.

Leggi l’intero avviso di selezione qui

Scadenza: 31 maggio 2018

CAMERIERI, CUOCHI, PIZZAIOLI AD ALTAVILLA (10/05/2018)

Il Ristorante Pizzeria Tourlè di Altavilla vicentina cerca con urgenza candidati ambosessi, automunti o residenti nei pressi di Altavilla, per il ruolo di camerieri, cuochi e pizzaioli per ampliamento dell' organico. Costituirà titolo preferenziale formazione alberghiera o pregressa esperienza nel settore della ristorazione.

Si richiede disponibilità al lavoro serale compresi festivi e prefestivi.

Si offre iniziale contratto a tempo determinato part time tramite agenzia di lavoro.

Chi fosse interessato può presentarsi direttamente al locale - preferibilmente tra le 12 e le 14 o le sere (tranne il sabato) dalle 19 - munito di curriculum vitae aggiornato.

RESPONSABILE RISORSE UMANE A CORNEDO VIC. NO (10/04/2018)

STUDIO PROGETTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE cerca un RESPONSABILE RISORSE UMANE da inserire nel proprio organico. La figura sarà responsabile di sviluppare un’organizzazione orientata alle persone, che sostenga la crescita delle risorse umane, il lavoro di gruppo e le prestazioni di alto livello, assicurando collegamento costante tra la direzione della cooperativa ed i soci/lavoratori.

REQUISITI RICHIESTI sono:

- possesso di laurea in giurisprudenza e possibilmente master in gestione del personale;

- esperienza maturata in organizzazione/gestione del personale;

- conoscenza del mondo cooperativo ed eventuale esperienza in tale ambito lavorativo;

- competenze tecnico-professionali come la gestione di un colloquio e la formazione;

- doti organizzative e di pianificazione (definizione risorse, tempi e costi di gestione, verifica dell'andamento e dei cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione);

- competenze nel campo della comunicazione efficace quali ascolto attivo, empatia, capacità di negoziazione e di lavorare in gruppo;

- capacità di risolvere problemi;

- predisposizione a lavorare in team;

- conoscenza dei principali applicativi office in ambiente windows: word, excel, powerpoint, outlook.

LUOGO DI LAVORO: Cornedo Vicentino

ORARIO DI LAVORO: da concertare

Contratto e retribuzione verranno commisurati in base all’esperienza del candidato.

E’ necessario essere automuniti.

INFO e CANDIDATURE: inviare il curriculum all'indirizzo e-mail: risorseumane@studioprogetto. org

Si richiede curriculum per colloquio conoscitivo, solo se realmente interessati.

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO