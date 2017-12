Thiene, cercasi agente polizia locale: ultimi giorni per la domanda

Entro le ore 12:00 del 05 gennaio 2018 potranno essere ancora presentate domande di partecipazione al Concorso per Agenti di Polizia Locale Cat. C1 bandito presso il Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino", sede di Thiene. Anche se il concorso prevede l'assunzione a "Tempo Indeterminato" del solo primo classificato, la graduatoria - che avrà durata di tre anni - verrà resa disponibile ad altri Enti per assunzioni analoghe e, comunque, verrà utilizzata per l'assunzione di Agenti a Tempo Determinato.

Il bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del consorzio www.polizialocalenevi.it.

Requisiti principali per l'ammissione al concorso:

cittadinanza italiana;

diploma di scuola superiore che dia accesso all'università;

patente di abilitazione alla guida di Cat. B.

programma d'esame: