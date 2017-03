Summer job: fare lo stagionale in Italia e all'estero

Check it, questo il nome della rassegna, è stata quest’anno più che mai realizzata ascoltando le esigenze espresse direttamente dai giovani, grazie al sondaggio lanciato qualche mese fa in collaborazione con la Biblioteca Civica Villa Valle. Fra gli argomenti più gettonati i giovani utenti hanno indicato la stesura del curriculum vitae (73%), e il lavoro stagionale (55%), seguiti da volontariato, mobilità all’estero e colloquio di lavoro (50%). Da qui si è quindi mossa la programmazione di un nuovo ciclo di incontri che si svolgeranno tra gli spazi di Progetto Giovani in Corso Italia a Valdagno e quelli della Biblioteca Civica Villa Valle.



Il primo appuntamento è previsto per il prossimo 24 marzo, alle 16.00 presso la biblioteca dove si parlerà di lavoro stagionale all'estero con la referente di Progetto Giovani, Giulia Dalla Libera, mentre il 31 marzo Giulia Pianezzola curerà un incontro sul tema del lavoro stagionale in Italia. Nei successivi incontri si parlerà poi di cv, ma anche di studio, volontariato e mobilità all’estero, per un totale di 6 incontri gratuiti.



Il calendario completo

Venerdì 24 marzo, ore 16.00 – 18.00, Biblioteca Civica Villa Valle Il lavoro stagionale all'estero a cura di Giulia Dalla Libera, Progetto Giovani Valdagno Iscrizioni entro mercoledì 22 marzo

Venerdì 31 marzo, ore 16.00 -18.00, Biblioteca Civica Villa Valle Il lavoro stagionale in Italia a cura di Giulia Pianezzola, Progetto Giovani Valdagno Iscrizioni entro mercoledì 29 marzo

Mercoledì 26 aprile, ore 15,30, Progetto Giovani Valdagno Studiare in Canada a cura di Ighor Reghellin, Agenzia World Needs More Canada Iscrizioni entro lunedì 24 aprile

Mercoledì 10 maggio, ore 16.00 – 18.00, Progetto Giovani Valdagno Scambi giovanilil e campi di lavoro a cura di Alessandra Dal Pozzolo e Sergio Urso, Progetto Giovani Valdagno Iscrizioni entro lunedì 8 maggio

Venerdì 9 giugno, ore 15.00 – 18.00, Biblioteca Civica Villa Valle Costruisco il mio cv a cura di Stefania Fiori, Progetto Giovani Valdagno Iscrizioni entro mercoledì 7 giugno

Venerdì 16 giugno, ore 15.00 – 18.00, Progetto Giovani Valdagno Come mi presento: colloquio di lavoro e personal branding a cura di Stefania Fiori, Progetto Giovani Valdagno Iscrizioni entro mercoledì 14 giugno



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, ma per esigenze organizzative è necessario iscriversi compilando il modulo predisposto sul sito www.progettogiovanivaldagno.it o telefonando allo 0445 405308