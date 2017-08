Schio, 7 posti di lavoro per disoccupati di lunga durata e persone svantaggiate: come fare

Un'opportunità di lavoro temporaneo per disoccupati di lunga durata e persone svantaggiate con più di 30 anni di età: è quanto mette a disposizione l'Amministrazione comunale scledense con l'avviso di selezione pubblicato nel sito internet www.comune.schio.vi.it.



Il progetto, “Le chiavi per il mondo del lavoro e una rete per la cittadinanza attiva”, presentato dal comune di Schio è stato finanziato dalla Regione Veneto, tramite il Fondo Sociale Europeo, con oltre 42.000 euro.



Dei 7 posti disponibili: 3 sono ai magazzini comunali; 2 al servizio cultura, 1 in biblioteca e 1 al servizio QUICittadino. È previsto un percorso formativo e di accompagnamento al lavoro di 26 ore e l'impiego sarà di 20 ore settimanali per un periodo di 6 mesi. I requisiti e i titoli di studio richiesti sono specificati nell'avviso che è rivolto a:



 disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori sociali e sprovvisti di trattamenti pensionistici, regolarmente iscritti al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi, in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità);



 soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, oppure persone svantaggiate, vittime di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti in difficoltà socio-economica, presi in carico dai servizi sociali del comune di Schio, a prescindere dalla durata della disoccupazione, in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).



Il termine per presentare la domanda, scade venerdì 1° settembre alle ore 12.00. I colloqui di selezione si svolgeranno martedì 12 settembre a partire dalle ore 9.00.



“Con questo ulteriore progetto – dichiara il Sindaco, Valter Orsi – proseguiamo sulla strada intrapresa dalla nostra Amministrazione nel cercare di dare una concreta possibilità di lavoro, seppur temporanea, a persone in difficoltà. Nei due anni precedenti, e quello in corso, siamo riusciti a dare una mano a decine di persone tramite vari progetti che ancora sono in corso e si ribadiranno per il prossimo anno. Unica nota dolente, la scelta del Governo di non rendere più possibile l'utilizzo dei voucher che utilizzavamo con le stesse finalità. Come sempre la strada che ci porta ad andare incontro ai nostri cittadini ogni giorno ci viene resa più ripida ed intricata dalle leggi e decisioni politiche che spesso si stenta a capire. Nel nostro piccolo continueremo a dare il massimo per cercare di creare l'opportunità per i nostri cittadini di sentirsi ancora parte attiva della comunità. Ringrazio l'assessore Cristina Marigo che su questo progetto ha lavorato con tenacia, e l'ottenimento del finanziamento le rende merito”.

