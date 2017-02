“Rete Moda: Valorizziamo il Talento”: due percorsi formativi

Creare nuove opportunità di occupazione qualificata in uno dei comparti produttivi più rappresentativi del territorio veneto: è questo l’obiettivo del progetto “Rete Moda: Valorizziamo il Talento”, promosso dalla Fondazione Centro Produttività Veneto, in partnership con il Politecnico Calzaturiero di Vigonza (PD) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del programma regionale Garanzia Giovani Veneto.



Più in dettaglio, sono due i percorsi di formazione proposti. Il primo è finalizzato a preparare la figura del Fashion Marketing Manager, specializzato nel coordinamento di tutte le attività legate al lancio e alla vendita del prodotto moda o di una linea di prodotti a quest’ultimo correlato: analisi di mercato, sviluppo e test del prodotto, rinnovamento periodico del prodotto; le competenze che saranno sviluppate sono quindi legate anche all’utilizzo efficace dei mezzi di comunicazione digitale (piattaforme di e-commerce, fashion blog, social network, mobile apps). Il secondo percorso di formazione proposto è invece dedicato alla preparazione di una figura specializzata di import-export manager che sia in grado di sviluppare il mercato estero della propria azienda, scegliendo nuovi potenziali mercati ed elaborando le strategie più efficaci per affermare la propria presenza in tali mercati analizzando le specificità di ogni Paese e contesto economico. Tale manager sarà inoltre in grado di svolgere mansioni relative alle principali procedure di commercio internazionale predisponendo la documentazione necessaria sulla base di precise indicazioni, anche con il supporto di strumenti informatici.



In entrambi i casi, il programma prevede un percorso di formazione di 36 ore al quale seguirà un tirocinio di 640 ore all'interno di un'azienda del settore. Non mancherà inoltre la partecipazione ai "Bootcamp" organizzati dalla Regione Veneto, un format innovativo di iniziative che favorisce l'incontro tra i giovani e le aziende, con la possibilità per queste ultime di valutare direttamente "sul campo" i candidati. I giovani interessati a partecipare al progetto dovranno essere domiciliati nella regione Veneto, avere un’età compresa tra i 19 e i 29 anni, non essere impegnati in nessuna attività lavorativa, né iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione. Sarà necessario inoltre essere iscritti al programma Garanzia Giovani, nonché essere in possesso di una laurea di vecchio o nuovo ordinamento (triennale o magistrale) o di un diploma universitario.



Il termine per la presentazione delle candidature è lunedì 20 febbraio, ma considerando il numero limitato di posti disponibili - saranno 16 i candidati accettati, 8 per ciascuno dei due percorsi di formazione delineati - già per giovedì 23 febbraio presso la sede della Scuola d’Arte e Mestieri sono previste le selezioni tra quanti invieranno la propria candidatura. Per maggiori informazioni: Fondazione Centro Produttività Veneto, tel. 0444-994700, www.cpv.org.