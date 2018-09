Le offerte di lavoro della settimana

- ADDETO ALLE VENDITE ARREDO BAGNO A TRISSINO (04/09/2018)

POLIS CERAMICHE produce piastrelle per pavimenti e rivestimenti. Abbiamo aperto una sala mostra con la vendita diretta al pubblico a Trissino, in via dell'industria, 78. CERCHIAMO URGENTEMENTE PERSONALE

SKILL

donna

full time /part time

inserimento con agenzia interinale e poi assunzione diretta

età fra i 25/45 anni

mansioni: addetto alle vendite sale mostra piastrelle arredo bagno

disponibilità a lavorare al sabato

uso muletto

disponibilità a formazione c/o la sede di Bondeno di Gonzaga (Mn)

Info e candidature a:

Alessandra Moretti

Polis Manifatture Ceramiche S.p.a.

Via Pavesa, 24 - 46023 Bondeno di Gonzaga Mn Italy

Phone +39 0376 593050

Mail alessandra.moretti@polis.it - Web www.polis.it

- EDUCATORE PROFESSIONALE A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca un Educatore Professionale

La figura ricercata sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali, di cui circa 30 ore presso la Comunità Alloggio per persone con disabilità “Gruppo Famiglia”:

- in attività educative di laboratorio creativo/espressivo con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o in altri progetti individuali o di gruppo;

- in supporto e collaborazione allo Staff Educativo nella programmazione e progettazione educativa, nella verifica delle attività e del servizio.

Le restanti 8 ore circa settimanali verranno svolte nei Centri Diurni, sempre con sede all’interno del Comune di Valdagno, in attività educative creativo/espressive con l’utenza (ad esempio pittura, teatro e lavorazione della creta) e/o per progetti specifici.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it specificando nell’oggetto "Selezione Educatore Professionale - Settembre 2018”.

- OSS PRESSO GRUPPO FAMIGLIA A VALDAGNO (31/08/2018)

La Comunità Alloggio “GRUPPO FAMIGLIA” servizio riabilitativo residenziale della PRIMULA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ricerca OPERATORE SOCIO SANITARIO in area Disabilità.

La figura sarà impiegata per un totale di 38 ore settimanali.

La figura ideale è caratterizzata da empatia, capacità d’introspezione personale, capacità di problem solving, decisionalità, capacità di lavorare in team group, determinazione, capacità di visione d’insieme (nella gestione della vita di comunità), propensione al risultato ed approccio proattivo.

Consulta il sito della Coopertiva per leggere il profilo completo della figura ricercata.

Scadenza candidature:16/09/2018

Chi fosse interessato può di inviare il proprio Curriculum Vitae solo ed esclusivamente all’indirizzo e-mail info@coopprimula.it specificando nell’oggetto “Selezione OSS in area disabilità - settembre 2018”.

- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA/O (24/08/2018)

IMAC S.R.L. Unipersonale, storica azienda con sede in zona Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata amministrativa con minima esperienza di età indicativa 20-25 anni per le seguenti mansioni:

- controllo e registrazione fatture acquisto e vendita

- revisione primanota

- gestione ordini italia, ddt, fatturazione

- smistamento posta elettronica

- centralino

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze.

Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com

- OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS (24/08/2018)

Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia Elettrica e Gas ricerca un OPERATORE RETI E IMPIANTI GAS che svolgerà le attività assegnate dal responsabile relative all’esercizio e manutenzione delle reti e impianti di distribuzione gas e alla esecuzione di preventivi e allacciamenti, intervenendo all’occorrenza sui gruppi di misure utenze gas e in attività di Pronto Intervento.

Il candidato ideale possiede un diploma di Perito Meccanico o Scuola Professionale Meccanicanica (purché con esperienza di almeno due anni in ambito meccanico e/o idraulico), buona conoscenza meccanica e fluidica, patente B. Sarà valutato positivamente il possesso della patente C. La sede di lavoro è Arzignano (lo. Tezze).

Si richiede la disponibilità al lavoro in reperibilità. Si offre contratto a tempo indeterminato.

I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Operaio Arzignano) all’indirizzo mail recruiting@agsm.it.

Si richiede di inviare la candidatura completa di autorizzazione al trattamento dati personali quale riportata in calce:

“Io sottoscritto/a, dichiaro di aver preso debita conoscenza della nota informativa contenuta all’interno del sito aziendale, come pure dell’art. 7 del Codice, ove sono esposti i diritti dell’interessato e di acconsentire espressamente al trattamento ai sensi dell’art. 23 del Codice nei termini ivi indicati.”

- ECOR INTERNATIONAL CERCA (24/08/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITÀ: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe. Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO SALDATURA ORDITALE (iscritto legge 68/99): la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di saldatura orbitale utilizzando le macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTA CUSTOMER SERVICE: la figura, in supporto alla forza vendita, avrà la responsabilità di gestire gli ordini in tutte le fasi dall'acquisizione alla spedizione, interfacciandosi quotidianamente con le funzioni aziendali interne e con i clienti. Ci rivolgiamo a giovani neo laureati interessati ad un percorso di crescita in ambito commerciale. Richiesta l’ottima conoscenza della lingua inglese (e preferibilmente di una seconda lingua) e del pacchetto Office. Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

Info:

Ecor International S.p.A.

Via Friuli, 11 - 36015 Schio (Vicenza) Italy

Tel +39 0445 576063 - Fax +39 0445 633411

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO

Riservate iscritti categorie protette L. 68/99

- IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

- MAGAZZINIERE con le seguenti mansioni: preparazione e imballaggio merci da spedire, controllo e sistemazione merce in entrata, codifica merce in entrata e uscita, controllo e verifica elementi identificativi dei prodotti

- IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO utilizzo CAD e Solid Edge iscritto/a alle liste L. 68/99 con le seguenti mansioni: estrapolazione elenco ricambi da disegno tecnico, messa in tavolo da progetto predisposto da terzi

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. Zona ARZIGNANO.

MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona ARZIGNANO.

INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona ARZIGNANO

Info:

Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it

ADECCO MONTECCHIO CERCA:

QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/ MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

TECNICO COMMERCIALE ESTERO JR Per importante azienda cliente cerchiamo un ingegnere elettrico/energetico o meccatronico con esperienza di vendita e gestione clienti per inserimento per potenziamento del proprio organico. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese.

MAGAZZINIERI Per azienda cliente operante nel settore della gomma plastica cerchiamo magazzinieri con ottimo uso del carrello elevatore e ottimo uso del PC per gestione del magazzino, lavoro su tre turni.

CENTRALINISTA Per importante azienda cliente cerchiamo centralinista con esperienza. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua.

Info:

Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

ADECCO VALDAGNO CERCA:

TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione.

TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione con linguaggio FANUC, OKUMA o MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam.

APPRENDISTA FRESATORE in possesso di qualifica o diploma meccanico, con conoscenza base di utilizzo degli strumenti di misura e capacità lettura disegno meccanico.

ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri.

Info:

Adecco Vadagno

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

OPERATORE DI MACCHINE UTENSILI CNC Per azienda metalmeccanica di Vicenza si ricerca un/a Operatore di macchine utensili CNC. La risorsa di occuperà di dimensionamento. Requisiti:

- Titolo di studio: diploma tecnico

- Esperienza anche minima in campo industriale/metalmeccanico

- Conoscenza diretta o indiretta delle lavorazioni meccaniche in campo industriale

- Disponibilità a lavorare su 3 turni oppure 6 ore al giorno per 6 giorni alla settimana

- La conoscenza dei diversi tipi di acciaio costituirà un plus

- Conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua

CERISTA / CARTEGGIATORE Per nota azienda di Vicenza operante nel settore orafo si ricerca un/a Cerista e Un/a Carteggiatore. Le risorse da inserire devono aver maturato una considerevole esperienza nella mansione e sono dotate di ottima manualità. Requisito preferenziale sarà la conoscenza delle principali lavorazioni orafe. L'inserimento iniziale sarà con contratto a termine, possibilità di successiva assunzione diretta.

DISEGNATORE MECCANICO Per importante acciaieria di Vicenza si ricerca un/a DISEGNATORE MECCANICO. Il candidato ideale è in possesso di una qualifica e/o diploma in ambito meccanico/ meccatronico ed ha una buona conoscenza di AutoCad 2d. Si richiede inoltre una buona padronanza degli strumenti di misura quali calibro e micrometro. La ricerca ha carattere d'urgenza.

MANUTENTORI MECCANICI Per importante e strutturata azienda metalmeccanica di Vicenza si ricercano manutentori meccanici. Requisiti:

- Competenze meccaniche, idrauliche e pneumatiche

- Titolo di studio: diploma professionale o tecnico

- Esperienza anche minima in campo industriale/metalmeccanico

- Conoscenza diretta o indiretta delle lavorazioni meccaniche in campo industriale

- Disponibilità a lavorare su 3 turni

- La conoscenza dei diversi tipi di acciaio costituirà un plus

Info:

ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it



ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

COMMESSO/A - Per negozio sito nella prima provincia di Vicenza (zona Est) che vende casalinghi articoli per la casa ed il fai da te selezioniamo una risorsa da assumere in qualità di commesso/a e magazziniere.

Ci rivolgiamo a personale sia con esperienza che senza ma con predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro di squadra. Si offre un contratto inizialmente a tempo determinato full time. E' richiesta disponibilità anche il week end. VICENZA EST

MANUTENTORE - Per azienda della prima provincia di Vicenza che si occupa di produzione di materiale in carta e plastica selezioniamo una risorsa da inserire in qualità di manutentore. La risorsa selezionata si dovrà occupare di intervenire nell’analisi del guasto e della relativa riparazione a livello elettrico e meccanico. Si richiede disponibilità al lavoro su 2 turni. Ci rivolgiamo a persone abituate a lavorare in gruppo e collaborare con i colleghi. VICENZA

BARISTA - Per supermercato della zona Est di Vicenza stiamo selezionando delle risorse da inserire per occuparsi del bar interno. Il candidato ideale ha già maturato un minimo di esperienza nella mansione (caffetteria, cassa, preparazione bevande, preparazione panini e tramezzini) ed ha una buona predisposizione al contatto con il pubblico. Si richiede disponibilità dalla mattina presto fino a orario di chiusura del supermercato. Si offre un contratto a tempo determinato scopo assunzione full time. VICENZA EST

Info:

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it



ADHR VICENZA CERCA:

AUTISTA

La figura ricercata, in possesso della patente C/E e della certificazione ADR per trasporto sostanze pericolose, utilizzerà il camion aziendale, per trasferte giornaliere nella provincia di Vicenza. Orario di lavoro full time in giornata.

Si offre contratto diretto a tempo indeterminato. Retribuzione ed inquadramento saranno valutati in base all’esperienza e alle competenze del candidato. Luogo di lavoro: Vicenza Ovest

ADDETTO/A AL COSTUMER SERVICE – STAGE

La persone verrà inserita all’interno dell’area commerciale, e andrà a svolgere attività di : gestione clienti, avvio e messa in produzione dell’ordine controllo avanzamento fino ad evasione dell’ordine. Si valutano candidature in possesso dei seguinti requisiti:

- Diploma/Laurea a indirizzo economico/ commerciale;

- Ottima conoscenza della lingua inglese e francese.

Si prevede un inserimento diretto in azienda tramite stage.

Orario di lavoro in giornata. DUEVILLE

AIUTO CUOCO

Si valutano preferibilmente candidature che hanno maturato esperienza nel ruolo presso mense aziendali/scolastiche.

La risorsa presterà servizio all’interno di una mensa. Orario di lavoro part time(32.5 ore settimanali) dal lunedì alla domenica (con riposi compensativi) dalle 11:15 alle 18:15 (con mezz’ora di pausa).

Si offre contratto di somministrazione con possibilità di assunzione. VICENZA

Info:

ADHR Vicenza

Mail: vicenza@adhr.it

Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67

www.adhr.it



ADHR SAN BONIFACIO CERCA:

Info:

ADHR San Bonifacio (VR)

Mail: sanbonifacio@adhr.it

Via Roma 51

tel +39.0458943610 fax +39.0458943611

www.adhr.it



AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

IMPEGATO/A COMMERCIALE con ottima conoscenza della lingua inglese e preferibile altre lingue straniere tra le quali moldavo/russo. La risorsa svolgerà mansioni di back-office, inserimento ordini, smistamento telefonate e segreteria. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola.

LAUREATO IN SCIENZE ALIMENTARI per la gestione qualità. Si valutano sia figure junior sia con esperienza. Scopo assunzione. Zona: Lonigo e Montorso Vicentino.

IMPIEGATA/O PER STUDIO COMMERCIALISTI con comprovata esperienza in ambito contabile preferibilmente maturata presso studi di commercialisti. Scopo assunzione. Zona: Montebello Vicentino.

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI LEGGE 68/99 con esperienza nell’inserimento ordini, bollettazione e fatturazione e provenienza settore conciario. Contratto part time. Zona: Lonigo.

Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA:

- ADDETTO SFALCIO ERBA: Il candidato si occuperà dello sfalcio con decespugliatore e pulizia aree di sosta presso l'autostrada Brescia-Padova nel tratto di Vicenza. Si richiede patente B e disponibilità immediata. Orario dal lunedì al venerdì su turni (anche notturni)

- OPERAIO METALMECCANICO: Il candidato, a supporto del capo reparto, sarà adibito a taglio, foratura e montaggio di pezzi in alluminio. Si richiede: buona manualità e/o diploma ad indirizzo tecnico. Sede: Castelgomberto (VI)

- ADDETTI/E SALA APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE (ART.1 L.68/99 invalidità civile o del lavoro). Le risorse saranno inserite in sala bingo-slot, occupandosi di assistenza clienti e cassa. Si richiede disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica in fascia 13.00/04.00. Sede di Lavoro: Vicenza

- OPERAIO MULETTISTA per gestione dello smaltimento dei rifiuti dello stabilimento (azienda metalmeccanica) e relativa documentazione di carico. Si richiede: patentino del muletto; buone doti organizzative e capacità di lavorare in autonomia. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore

Per candidarsi: inviare curriculum vitae aggiornato a vicenza@articolo1.it

Info:

Articolo1 Srl - Soluzioni HR

Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi)

www.articolo1.it - www.categorieprotette.it



EUROINTERIM CERCA:

Info:

Eurointerim SPA

mail: vicenza.vialeverona@ eurointerim.it

Tel.0444 526068

Fax 0444-1540058

Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia

www.eurointerim.it



MANPOWER CERCA:

Info:

Manpower Montecchio Maggiore

viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).

Tel 0444.694507

Mail: montecchiomaggiore.stazione@ manpower.it



RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it



STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

Info:

STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it



TEMPOR THIENE CERCA:

Info:

Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168,

e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

CONCORSI

- INFERMIERE

Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di INFERMIERE presso IPAB Centro residenziale per anziani “S. SCALABRIN” di ARZIGNANO (VI) a tempo pieno ed indeterminato (cat. e posizione economica c/1 - c.c.n.l. comparto regioni ed autonomie locali). Requisiti di ammissione:

diploma di laurea in scienze infermieristiche o diploma di infermiere professionale conseguito in base al precedente ordinamento

iscrizione al relativo Albo Professionale

Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 17 settembre 2018

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Personale del C.R.A. "S. Scalabrin" ai seguenti recapiti:

personale@crascalabrin.it - tel 0444 670683 oppure consultare il bando di concorso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - www.crascalabrin.it - nella sezione Albo on line- concorsi e nella sezione Amministrazione Trasparente - "Bandi di Concorso".

- AUTISTI RACCOLTE

Agno Chiampo Ambiente srl ha indetto un bando di selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo determinato full-time con la mansione di “autista raccolte” per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili.

Scadenza presentazione domande: entro le ore 12:30 del 14 settembre 2018

- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1

Il Comune di Arzignano ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo pieno di un ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C1, per le esigenze del programma operativo nazionale (Pon) “Inclusione”, FSE 2014-2020. Tra i requisiti, il possesso del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE.

Termine di presentazione delle domande: ore 13.00 di giovedì 20 settembre 2018

Link: https://goo.gl/bhMujk

- N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE E N.2 ISTRUTTORI TECNICI

La Provincia di Vicenza ha indetto una selezione pubblica per esami per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 1 istruttore amministrativo – contabile e di n. 2 istruttori tecnici, categoria C.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del e un’età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti.

Termine di presentazione delle domande: 17 settembre 2018

Link: http://www.provincia.vicenza. it/ente/amministrazione- trasparente/bandi-di-concorso/ bando-del-25-07-2018

CONSULTA I CONCORSI IN SCADENZA QUI

Puoi consultare le opportunità di formazione finanziata e Garanzia Giovani a questo link

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delleleggi 903/77 e 125/91,

e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi deidecreti legislativi 215/03 e 216/03.

Per consultare ulteriori offerte di lavoro, ricevere unaconsulenza sulla scrittura del cv e della lettera di candidatura, capire comemuoverti meglio nella ricerca del lavoro, rivolgiti ad Informagiovani!

Biblioteca Civica G. Bedeschi

Vicolo Marconi 6, Arzignano

Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00

Telefono: 0444.476609

E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it

Facebook: Biblioteca di Arzignano