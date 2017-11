Offerte di lavoro per la settimana a Vicenza e provincia

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

INSEGNANTI LINGUA INGLESE (10/11/2017)

Il DTG (Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali), Università degli Studi di Padova, ha pubblicato un avviso di procedura comparativa per l'assegnazione a titolo retribuito (45,00 EURO/ora lordo percipiente) di n. 6 incarichi per lo svolgimento di altrettanti corsi della durata di 50 ore l’uno, aperti agli studenti iscritti nell’Anno Accademico 2017/18 ai corsi di Laurea Magistrale presso il Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali con sede a Vicenza.



Il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del 24/11/2017.

Requisiti richiesti ai candidati:

1. essere di madre lingua inglese;

2. avere pregressa esperienza didattica della lingua inglese;

3. essere in possesso del titolo di studio a livello universitario conseguito in Italia o all’estero.



La domanda potrà essere presentata:

a. a mano presso la segreteria didattica del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, avente sede in Stradella S. Nicola 3, 36100 Vicenza (tel.+39 0444 998711- 4) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, tassativamente entro e non oltre le ore 12.00 del 24/11/2017;

b. con raccomandata AR indirizzata a Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali, Segreteria didattica, il cui indirizzo è Vicenza, Stradella S. Nicola 3. Non farà fede il timbro postale;

c. tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: dipartimento.gest@pec.unipd.it

Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, successivamente alle ore 12.00 del 24/11/2017

Fac-simile di domanda è disponibile al seguente link:

http://www.gest.unipd.it/it/ dipartimento/modulistica/ corsi-di-lingua-inglese/ domanda-per-attivita- didattica-integrativa-per- lingua-inglese/view



Fac-simile dell’avviso è consultabile al seguente link del sito dell’Ateneo patavino:

http://protocollo.unipd.it/ albo/files/007200816-UNPD0Z9- 17d69077-fd4a-402b-8a00- a7930d29ca32-000.pdf





PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017)

Offresi lavoro part time di promozione editoriale

orario: mattina 7.30-8.30

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo: gennaio-febbraio 2018

durata: 3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessari internet, automobile e telefono cellulare

per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com





DITTA TERMOIDRAULICA CERCA (26/10/2017)

Ditta termoidraulica di Sovizzo cerca OPERAIO con esperienza e APPRENDISTA maggiorenne da inserire nel proprio organico.

Contattare Mirco 3357539599.





ENTRA NELLA SQUADRA DI CITTÀ DELLA SPERANZA PER AIUTARE LA RICERCA PEDIATRICA (16/10/2017)

A Natale ogni dono vale. E se si tratta di donare tempo per migliorare la salute dei bambini malati, l’occasione per mettersi in prima linea è vicina a te. Fondazione Città della Speranza infatti, impegnata da oltre vent’anni nella sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la ricerca pediatrica, cerca VOLONTARI per attività da svolgersi nel periodo prenatalizio, tra novembre e il 24 dicembre 2017.

Le attività proposte spaziano dal confezionamento di cesti nella sede della Fondazione a Monte di Malo, alla realizzazione di pacchetti regalo presso Auchan di Vicenza, Emisfero di Bassano del Grappa e Toys Center di Torri di Quartesolo, passando per il presidio di banchetti solidali informativi sparsi per la provincia, che prevedono la distribuzione di gadget e stelle di Natale. Gli aspiranti volontari potranno scegliere a cosa dedicarsi, indicando obbligatoriamente la propria disponibilità oraria settimanale e le aree territoriali nelle quali potranno recarsi.

I donatori di tempo ideali amano sentirsi utili e divertirsi, sono creativi e aspirano a conoscere una solida community, con la possibilità di proseguire l’esperienza e partecipare ad una formazione specifica.

Per candidarsi, compilare il form sul sito http://cittadellasperanza.org/ diventa-volontario-della- fondazione/. Per maggiori informazioni, invece, scrivere a m.algini@cittadellasperanza. org.





COOPI cerca PERSONE SPECIALI (16/10/2017)

A Natale non te ne fregare: diventa COORDINATORE BANCHETTO per la campagna Carta, Nastri e Solidarietà.

Aiutaci a confezionare i doni nei negozi aderenti all'iniziativa e grazie alle donazioni raccolte contribuirai ad aiutare i bambini rifugiati e in fuga dalla guerra in Libano, Iraq, Niger e Nigeria.



COOPI – Cooperazione Internazionale (www.coopi.org), organizzazione umanitaria italiana attiva da oltre 50 anni nei Paesi del Sud del Mondo, cerca coordinatori banchetto per un’importante attività benefica che si svolgerà all’interno di punti vendita di diverse catene commerciali durante il periodo pre-natalizio.



COOPI sarà presente su tutto il territorio nazionale con circa 150 punti vendita, ed in particolare, nel Veneto nelle provincie di Verona, Padova, Venezia, Treviso, Vicenza e Rovigo.

I punti vendita interessati sono COIN E BEAUTY STAR.

Il coordinatore, da 1 o 2 per banchetto, seguirà le seguenti attività:

• gestire i rapporti con la sede COOPI e con i responsabili del punto vendita

• presenziare il banchetto per tutto il periodo dell’iniziativa

• confezionare i pacchetti regalo per i clienti

• supportare COOPI nella ricerca di volontari

• coordinare i volontari

• provvedere all’allestimento del banchetto con il materiale COOPI

• gestire rapporti con il direttore del punto vendita

• supervisionare i turni per garantire sempre una presenza al banchetto

• gestire la raccolta fondi e inviarla alla sede COOPI

Il coordinatore darà la sua disponibilità dal 2 al 24 dicembre 2017 (inclusi i week-end).

Tipologia contratto: prestazione occasionale per tutta la durata dell’iniziativa.

E’ prevista una formazione per tutti i candidati selezionati.

Per candidarsi, compilare il form alla pagina http://volontaricoopi.org/ diventa-coordinatore

Per maggiori informazioni

Raffaella Fochesato

tel 049 657518 | fochesato@coopi.org

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO