Offerte di lavoro a Vicenza e provincia

TAGE AMMINISTRAZIONE VENDITE A PIOVENE ROCCHETTE (19/07/2018)

Marzotto Lab, azienda leader del settore tessile, cerca per la propria divisione tessile-arredo uno/una:

STAGISTA PER AMMINISTRAZIONE VENDITE

La risorsa, riportando al responsabile dell'area, si occuperà delle seguenti attività:

• sviluppo e monitoraggio della rete di vendita online

• monitoraggio del funzionamento del sito aziendale

• realizzazione di cataloghi online

• realizzazione delle operazioni previste per l'evasione degli ordini online

• supporto all'ufficio prodotto in attività di data entry

Requisiti

• ottima conoscenza del pacchetto Office ed in particolare di Excel

• ottima padronanza nella navigazione web

Lo stage prevede un rimborso spese e l'utilizzo della mensa aziendale gratuita.

La sede di lavoro è: Piovene Rocchette (VI).

Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il curriculum vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri:

• 0445 429827

• 0445 429851

NEODIPLOMATI A VALDAGNO (19/07/2018)

Marzotto Group ricerca figure di neo-diplomati provenienti da diversi indirizzi: sistema moda, chimico, informatico, elettronico e meccanico.

Chi fosse interessato può proporre la sua candidatura attraverso il sito aziendale, presentando il proprio curriculum vitae presso la portineria o telefonando ai seguenti numeri:

• 0445 429827

• 0445 429851

STAGE SISTEMI INFORMATIVI A VALDAGNO (12/07/2018)

Valentino Spa, importante azienda del settore Fashion, ricerca per il proprio Dipartimento IT una risorsa da inserire tramite percorso di stage.

L'azienda, presente in oltre 90 paesi nel mondo, si avvale di propri sistemi informatici basati sulla piattaforma SAP.

La risorsa supporterà il team prendendo parte alle attività di manutenzione degli applicativi legati ai negozi presenti in più parti del mondo, interfacciandosi direttamente con gli utenti e avendo così modo di conoscere gli strumenti informatici attualmente utilizzati nel settore del fashion e maturare competenze informatiche specifiche (Retail Pro, Sap Retail).

Si richiedono:

• Diploma ad indirizzo tecnico e/o ragioneria;

• Ottima conoscenza della lingua inglese;

• Buone doti relazionali e di team working.

Sede di lavoro: Valdagno (VI)

Per candidarsi, mandare il proprio curriculum aggiornato a selezione@valentino.com specificando nell'oggetto Stage IT_VI

ECOR INTERNATIONAL S.P.A. CERCA (09/07/2018):

ADDETTO CONTROLLO QUALITà: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ASSEMBLAGGIO: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto montaggio.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza

Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

COMMESSO A BROGLIANO (28/06/2018)

L'Agricola di Brogliano cerca urgentemente commesso nel settore agricolo periodo estivo (con possibilità di un contratto successivamente), massimo 30 anni. Richiesta buona volontà. Consegnare curriculum a mano in negozio via G. Marconi, 33 – Brogliano, Vicenza.

STAGISTA A MONTEBELLO (22/06/2018)

www.residencelamason.it di Montebello Vic. no per promozione e gestione, offre stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Inviare cv a: aldo.battistella@ residencelamason.it o tel. al 3484406386

STAGISTA UFFICIO COMMERCIALE A MONTECCHIO (26/06/2018)

Ditta metalmeccanica di Montecchio Maggiore cerca STAGISTA da inserire nell'ufficio commerciale.

Il candidato dovrà occuparsi dell'elaborazione di tabelle e fogli di Excel di tipo avanzato (Macro, formule complesse). Viene richiesta una conoscenza approfondita del programma e una laurea o diploma in INFORMATICA. Sarà gradita la conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'impegno non sarà a tempo pieno, ma per 2/3 giorni a settimana. Offresi mensa gratuita e rimborso spese.

Per candidarsi chiamare il numero: 348 4774021

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO

Riservate ai disabili (L.68/99)

- ADDETTO AL MONTAGGIO particolari di minuteria meccanica per completamento prodotto finito, offerta di tirocinio riservata agli iscritti alla L.68/99. Zona Chiampo.

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO/A UFFICIO SPEDIZIONI: Per azienda del settore trasporti stiamo ricercando una risorsa da inserire in ufficio spedizioni. Fondamentale è un’esperienza pregressa di almeno 5 anni nel settore delle spedizioni e della logistica e una buona conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo ottime doti relazioni e di problem solving. Zona ARZIGNANO.

MODELLISTA/FIGURINISTA: Per azienda del settore tessile stiamo ricercado una modellista/figurinista. La risorsa si occuperà di assicurare la realizzazione di modelli a CAD dei prodotti Donna, apportare eventuali modifiche del modello, sviluppare taglie secondo le regole definite dal brand di riferimento, assicurare invio, monitoraggio dati e files con i service esterni, coordinandosi con gli altri uffici: Modelleria, Prototipia, Orario di lavoro full time. Zona ARZIGNANO.

INGEGNERE GESTIONALE NEO-LAUREATO: Per interessanti stage in ambito programmazione della produzione o gestione qualità. Zona ARZIGNANO - CHIAMPO

ADDETTO CONTROLLO QUALITA’ AZIENDALE SETTORE AUTOMOTIVE: Il candidato dovrà occuparsi del controllo qualità durante le fasi della produzione del settore automotive, gestione della documentazione della qualità e degli audit clienti ed enti certificatori, sviluppo di programmi di miglioramento. Richiesta Laurea Ingegneria o Scienze Statistiche. Conoscenza inglese. Preferibile esperienza biennale nel ruolo, utilizzo strumenti Office e SAP. Zona ARZIGNANO

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it

ADECCO MONTECCHIO CERCA:

QUALIFICATI E PERITI MECCANICI/ELETTRICI/ MECCATRONICI/ELETTROTECNICI

TECNICO COMMERCIALE ESTERO JR Per importante azienda cliente cerchiamo un ingegnere elettrico/energetico o meccatronico con esperienza di vendita e gestione clienti per inserimento per potenziamento del proprio organico. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese.

MAGAZZINIERI Per azienda cliente operante nel settore della gomma plastica cerchiamo magazzinieri con ottimo uso del carrello elevatore e ottimo uso del PC per gestione del magazzino, lavoro su tre turni.

CENTRALINISTA Per importante azienda cliente cerchiamo centralinista con esperienza. E’ richiesta la buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua.

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

ADECCO VALDAGNO CERCA:

TORNITORI CNC: Con esperienza su torni CNC Fanuc e Siemens e capacità di programmazione e attrezzaggio delle macchine. Preferibile possesso di qualifica o diploma meccanico. Disponibilità 2 o 3 turni a rotazione.

TORNITORE CNC/FRESATORE CNC: con esperienza, buona capacità utilizzo degli strumenti di misura e conoscenza del disegno meccanico, con buona autonomia nella programmazione con linguaggio FANUC, OKUMA o MAZAK, e conoscenza programma Cad/Cam Mastercam.

APPRENDISTA FRESATORE in possesso di qualifica o diploma meccanico, con conoscenza base di utilizzo degli strumenti di misura e capacità lettura disegno meccanico.

ADDETTO MACCHINE UTENSILI CNC: In possesso di qualifica o diploma meccanico, preferibilmente con esperienza anche breve. Richiesta capacità lettura disegno meccanico e utilizzo degli strumenti di misura. Orario giornaliero o turni giornalieri.

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

Adecco Vadagno

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

...

Consulta utleriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it



ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte di lavoro da Adecco...

Info:

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it



ADHR VICENZA CERCA:

TECNICO BACK OFFICE – STAGE

La risorsa verrà formata nelle seguenti attività:

gestione di cantiere; ordini materiali; contabilità trasporti e DDT;

pratiche relative alla sicurezza; pratiche dipendenti.

Si valutando candidature che hanno conseguito il diploma di geometra e/o laurea in Ingegneria Civile/Architettura.

Orario lavoro full-time: 8.00-12.00/14.30-18.30(con flessibilità oraria).

Si offre iniziale inserimento tramite stage finalizzato all’assunzione in azienda. VICENZA OVEST

OPERAIO ADDETTO ALLE PRESSE

Il candidato si occuperà della conduzione delle presse per la produzione di tubi di cartone.

Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda a tempo indeterminato

Orario di lavoro su 2 turni. VICENZA EST

OPERAIO ADDETTO AL COLLAUDO – SETTORE ELETTROMECCANICO

Il candidato, riportando al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, si occuperà delle seguenti attività: Montaggio e smontaggio in sala prove;Test e Collaudi di motori elettrici e Gestione service.

Il candidato ideali è in possesso dei seguenti requisiti:

Qualifica/Diploma in ambito Elettromeccanico;

Buona conoscenza dei Motori Elettrici;

Ottima capacità di utilizzo dei principali strumenti di misura;

Buona capacità di lettura delle schede tecniche dei prodotti;

Buona manualità;

Conoscenze base di torsiometro, wattmetro e misuratori di resistenze;

Si offre contratto diretto in azienda a tempo indeterminato.

Orario di lavoro in giornata. VICENZA OVEST

Consulta ulteriori offerte da ADHR...

Info:

ADHR Vicenza

Mail: vicenza@adhr.it

Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67

www.adhr.it



ADHR SAN BONIFACIO CERCA:

Consulta ulteriori offerte da ADHR...

Info:

ADHR San Bonifacio (VR)

Mail: sanbonifacio@adhr.it

Via Roma 51

tel +39.0458943610 fax +39.0458943611

www.adhr.it



AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A per azienda conciaria. Si richiede esperienza nella bollettazione, fatturazione e gestione cartellini di lavoro; è preferibile che l’esperienza sia stata maturata presso aziende terziste di lavorazione pelli. Orario di lavoro full-time, ma si può valutare anche una diversa distribuzione dell’orario. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Zermeghedo.

MAGAZZINIERE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda conciaria. Si richiede ottimo utilizzo del carrello elevatore, disponibilità al lavoro su due turni, orario full time. Il candidato non deve possedere limitazioni nella movimentazione manuale dei carichi, esposizione a polveri e solventi ed escursioni termiche. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Almisano di Lonigo.

ADDETTO ALLA PORTINERIA APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda di lavorazione materie plastiche. Si richiede buon utilizzo PC e centralino; disponibilità al lavoro su turni con distribuzione orario dal lunedì alla domenica. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Brendola.

TORNITORE ALESATORE con buona lettura disegno tecnico e buon utilizzo strumenti di misura; capacità programmazione ISO a bordo macchina, linguaggi CNC Heidhenain, Fanuc, Siemens o Mazatrol. Contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

Consulta ulteriori offerte da Agenzia più…



Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com



EUROINTERIM CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte da Eurointerim...

Info:

Eurointerim SPA

mail: vicenza.vialeverona@ eurointerim.it

Tel.0444 526068

Fax 0444-1540058

Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia

www.eurointerim.it



MANPOWER CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte da Manpower ...

Info:

Manpower Montecchio Maggiore

viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).

Tel 0444.694507

Mail: montecchiomaggiore.stazione@ manpower.it



RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte da Randstad…

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it



STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

...

Consulta ulteriori offerte da Staff…

Info:

STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it



TEMPOR THIENE CERCA:

RESPONSABILE SALA PROVE - MARANO V.NO

Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Marano V.No, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Perito Meccanico/Elettrotecnico/ Elettrico/Meccatronico, residente nelle immediate vicinanze, di età indicativa tra i 20 ed i 30 anni, dotato di ottima manualità, grande dimestichezza con l’informatica e discreto Inglese. Il ruolo consisterà nell’effettuare tutte le prove di collaudo a banco previste dalla normativa interna/esterna per i macchinari prodotti e nella compilazione dei report di collaudo, schede tecniche, certificazioni, manualistica e altra documentazione accompagnatoria, interfacciandosi, da un lato, con l’Ufficio Tecnico e, dall’altro, con i Responsabili delle Aziende Clienti. Indispensabili precisione, capacità organizzative, spirito pratico e predisposizione ai rapporti interpersonali.

ADDETTI MAGAZZINO E RIFORNIMENTO LINEE - VICENZA OVEST

Per solida azienda in forte crescita del settore metalmeccanico in zona Vicenza Ovest, cerchiamo Operatori di Magazzino e rifornimento linee. La figura ricercata avrà il compito di rifornire le linee semiautomatiche di produzione garantendone il costante fabbisogno seguendo le indicazioni della programmazione; lettura distinte, utilizzo traspallet (l’uso del carrello elevatore sarà un plus). Cerchiamo persone con una minima esperienza in produzione, dinamiche e reattive che si sappiano interfacciare con colleghi e responsabili; disponibili al lavoro sui 2 turni e flessibilità nel supporto al lavoro degli altri operatori.

AUTISTA/MAGAZZINIERE - VICENZA OVEST

Solida azienda metalmeccanica di Vicenza Ovest operante nel settore motori ci ha incaricato di ricercare un Autista/Magazziniere da inserire con prospettiva di assunzione. Il ruolo prevede una pregressa esperienza come magazziniere di almeno 3 anni nelle attività di movimentazione e gestione di magazzino (carico/scarico, picking, rifornimento linee di produzione, stoccaggio, controllo prodotto); esperienza come autista (pat B) nella consegna/ritiro prodotto da fornitori. Il ruolo richiede dinamicità, capacità organizzative e di interfaccia con gli altri ambiti aziendali. E’ richiesto un buon uso del carrello elevatore (possesso patentino) e familiarità dell’utilizzo di pistole per la lettura dei codici (bar code).

Consulta ulteriori offerte da Tempor…

Info:

Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168,

e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

CONCORSI

1 EDUCATORE SCUOLA MATERNA A CHIAMPO

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di educatore asilo nido (c.c.n.l. periodo 2016/2018 - v livello) a tempo parziale (20 ore settimanali) e indeterminato.

Vai al bando qui.

Scadenza 3.08.2018, ore 12.00

Consulta tutti i Concorsi in scadenza qui

1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A MONTEBELLO VIC. NO – RISERVATO L. 68/99

Concorso pubblico per l’assunzione di 1 istruttore servizi amministrativi - cat. c, riservato alle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili” - Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV serie speciale n. 53 del 6.7.2018

Vai al bando qui

Scadenza: 6 agosto 2018