Le offerte di lavoro della settimana in provincia di Vicenza

INSEGNANTE DI LINGUA ITALIANA AD ARZIGNANO E MONTECCHIO (16/02/2018)

La Sede Associata di Arzignano (CPIA Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Vicenza) ricerca INSEGNANTE DI SCUOLA PRIMARIA per insegnamento di italiano agli adulti stranieri nelle sedi di Arzignano e Alte di Montecchio Maggiore. 12 ore di insegnamento (completamento orario di una cattedra part time): due sere a Montecchio (18.00-22.00) e altre due ad Arzignano (19.00-21.00).

Per informazioni e candidature, contattare la Segreteria della Sede Associata di Arzignano: arzignano@cpiavicenza.gov.it



SVILUPPATORE WEB FREEELANCE A VICENZA (16/02/2018)

Ab Net sas, azienda vicentina operante nel settore ICT, con oltre vent’anni di presenza nel settore, ricerca uno/a SVILUPPATORE WEB FREEELANCE (lavoratore autonomo, libero professionista o ditta individuale) per instaurare una collaborazione.

Caratteristiche ricercate:

- conoscenza linguaggio HTML5 / XHTML e CSS3

- conoscenza linguaggio PHP, CMS Wordpress/Prestashop e database MySQL

- gradita inoltre la conoscenza degli ambienti IIS su Windows e di Apache/Nginx in ambiente GNU/Linux

- Conoscenza delle tecniche di ottimizzazione SEO

- Esperienza almeno biennale nella mansione

- Buona conoscenza della lingua inglese

Completa il profilo la padronanza delle tecniche di ottimizzazione SEO e conoscenza delle campagne Google e Facebook

La figura ricercata dovrà relazionarsi con il project manager, rispettare le tempistiche indicate per le consegne. Richiesta attitudine a lavorare in gruppo, al lavoro per obiettivi e problem solving

Se interessati, inviare c v a: gestione@abnet.it



ADDETTO UFFICIO EXPORT A MONTECCHIO (09/02/2018)

Azienda metalmeccanica con sede a Montecchio Maggiore (VI) cerca figura con esperienza per inserimento in ufficio Export. Si richiede buona dimestichezza con sistemi informatici, predisposizione per lavorare in squadra ed una ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. Disponibilità immediata.

Inviare CV a: risorseumanenc@gmail.com



OSS CERCASI A BROGLIANO (31/01/2018)

La Cooperativa Studio Progetto di Cornedo Vi. no cerca OSS – OPERATORI ADDETTI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE per impiego part time a 18 ore settimanali, zona Brogliano.

Se interessati contattare la responsabile Carla Randon al numero 0445.404629 / interno 5, oppure inviare cv a carla.randon@studioprogetto. org specificando nell’oggetto “Candidatura OSS”.



PIZZAIOLO CERCASI A MONTEBELLO VIC.NO (30/01/2018)

La pizzeria The Towers a Montebello Vic. no è alla ricerca di una persona con esperienza per un posto di PIZZAIOLO per i fine settimana: venerdì, sabato e domenica sera.

Invio curriculum a: info@thetowersmontebello.it



“RESIDENCE LA MAISON” (MONTEBELLO) CERCA STAGISTA (30/01/2018)

www.residencelamason.it

Per promozione e gestione, offresi stage retribuito con possibile futuro inserimento a soggetto con ottimo inglese, residente limitrofo e conoscenza sistemi informatici. Inviare cv a: aldo.battistella@ residencelamason.it



NONNI VIGILE CERCASI AD ARZIGNANO (25/01/2018)

Il Comune di Arzignano ha indetto un bando per la selezione di 2 NONNI VIGILE per garantire la sicurezza nel normale deflusso in entrata ed in uscita dalle scuole. E’ un servizio retribuito a cui si accede con i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o in un altro stato dell’Unioni Europea

- residenza non inferiore ai 5 anni alla data di inizio dell’a.s. 2017/18

- titolarità di pensione oppure non lavoratore subordinato o autonomo o equiparato (es cassa integrazione, etc…)

- età non superiore agli anni 80 e non inferiore ai 60 alla data di inizio dell’a.s. 2017/18

- assenza di procedimenti penali in corso e di sentenze di condanna passate in giudicato

- idoneità psicofisica allo svolgimento dell’incarico attestata da certificato medico

Scadenza adesioni: ore 12.00 di Mercoledì 28 febbraio 2018

Per candidarsi: http://www.inarzignanonews.it/ DettaglioComunicazione.aspx? id=5492

Info: Comando di Polizia Locale, in via 4 Martiri n° 71/C di Arzignano, 0444476600 (Vice Istruttore Manola Anselmi)



AUDIZIONI PER LA NUOVA PRODUZIONE TEATRALE DI FONDAZIONE AIDA (23/01/2018)

Sono aperte le candidature dei casting per la messa in scena di un nuovo spettacolo destinato a un pubblico di bambini e famiglie prodotto da Fondazione AIDA con l'Orchestra da Camera di Mantova.

I provini si terranno il 21 febbraio 2018 presso il Teatro Filippini di Verona a partire dalle ore 10:00.

Per partecipare è necessario inviare curriculum vitae e foto entro il 5 febbraio 2018 alle ore 12:00 all'indirizzo audizioni@fondazioneaida.it.

Si cercano 2 ATTORI/DANZATORI (un uomo e una donna) con abilità acrobatico-circensi e spiccate capacità di improvvisazione. Durante le audizioni ai candidati verrà chiesto di dimostrare le proprie capacità nell’ambito della danza e/o della mimica e/o dell'improvvisazione.

La direzione Musicale sarà affidata a Carlo Fabiano, primo violino e fondatore dell'Orchestra di Mantova.

La regia dello spettacolo, che debutterà alla fine di Maggio, sarà affidata a Pino Costalunga attore, regista e autore di teatro esperto di letteratura per l'infanzia.



OPERATORE ADDETTO ACCOGLIENZA (15/01/2018)

La Soc. Cooperativa Soc. Studio Progetto Onlus ricerca un OPERATORE ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI PROTEZIONE

Requisiti richiesti:

- preferibilmente esperienza nell'ambito

- flessibilità oraria

- buona conoscenza della lingua inglese (premialità per seconda lingua francese)

- spiccate capacità organizzative e di problem solving

- predisposizione alle relazioni interpersonali

- propensione al lavoro in equipe e in autonomia

Inviare il CV per la candidatura entro il 25_01_18 a terraferma@studioprogetto.org

specificando nell'oggetto "RICERCA OPERATORE ACCOGLIENZA"



PERSONALE BAR AD ARZIGNANO (20/12/2017)

La Wineria Tvino di Arzignano cerca personale anche senza esperienza da inserire in organico. Se interessati portare il curriculum presso il locale oppure inviare una mail a Tvinoarzignano@gmail.com



PROMOTER EDITORIALI CERCASI (27/10/2017)

Offresi lavoro part time di promozione editoriale

orario: mattina 7.30-8.30

contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale

periodo: gennaio-febbraio 2018

durata: 3-4 settimane

compenso: 250,00-300,00€

necessari internet, automobile e telefono cellulare

per informazioni rivolgersi direttamente a Stefano Simonucci (Responsabile Area Promozione MBR&C S.R.L.)

mail: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

simonucci.mbr@gmail.com





OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO