Le offerte di lavoro della settimana a Vicenza e provincia

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA AD ARZIGNANO (10/012019)

Si ricerca per azienda commerciale impiegata tecnico/amministrativa.

La figura dovrà occuparsi, in autonomia, prevalentemente di:

- Gestione L.81

- Privacy

- Certificazioni (ISO, LWG…)

- Controllo movimentazione di magazzino con software specifico

E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese. Inviare CV o richiesta di contatto a: info@unionpelli.com

IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI AD ARZIGNANO (04/01/2019)

Imac S.r.l. con sede in Arzignano, operante nel settore degli articoli per animali da compagnia, ricerca impiegata/o UFFICIO ACQUISTI con esperienza nelle seguenti mansioni:

- Rapporti con i fornitori per la richiesta offerte, ordini di acquisto e monitoraggio date consegna.

- Gestione della documentazione per la Sicurezza, garantendo la revisione e l’aggiornamento periodico

- Gestione registri rifiuti e relative dichiarazioni

- DDT carico/scarico del C/LAVORO

Si richiede un ottimo utilizzo del pacchetto office e residenza nelle vicinanze. Il contratto sarà a tempo indeterminato dopo adeguato periodo di prova.

Inviare CV a 1964selezione@gmail.com



CUOCO/A E CAMERIERE/A (21/12/2018)

Cercasi cuoco/a e cameriere/a con esperienza per lavoro serale/giornaliero, zona Arzignano/Vicenza

I requisiti sono: capacità di lavorare in squadra, celerità di apprendimento e di operatività, serietà, dinamicità, disponibilità immediata, flessibilità, disponibilità i week end e festivi, conoscenza lingua inglese.

Si prega di inviare il proprio curriculum firmato, con foto a candidature@hosteriamoderna.it .



PERSONALE DI SALA (21/12/2018)

Catena franchising ISUSHI /MADAI cerca per nuova apertura personale di sala con esperienza lavorativa in posizione analoga nel territorio.

In particolare, cercano 5 candidati per punto vendita:

Camerieri/ a - responsabile di sala punto vendita

Camerieri / cameriere con esperienza minima

Requisiti:

2/ 4 anni in posizione analoga

Conoscenza lingua Inglese e dimestichezza con uso palmari

Conoscenza programmi gestionali ristorazione e normative vigenti HACCP

Competenze organizzative e di gestione del personale

Bella presenza

Dinamicità e forte passione per il proprio lavoro, standing elevato, precisione e attenzione ai dettagli, ottime doti di flessibilità e di team working.

L'inserimento è previsto a partire da subito e l'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza dei candidati. Periodo di prova valutativo 15 gg

Sede di lavoro: Provincia di Vicenza (Arzignano,Thiene, Chiampo)

Per candidarsi inviare CV con foto alla seguente mail: candidature@isushi.it (inserire nell'oggetto: località, mansione per la quale si candida).

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO

Dal 1 gennaio 2019 i CPI fanno parte di Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto.

Il portale di riferimento è www.cliclavoroveneto.it/ cpiveneto

La ricerca delle offerte di lavoro può essere fatta a questo link www.cliclavoroveneto.it

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADHR VICENZA CERCA:

ADHR SCHIO CERCA:

ETJCA SPA CERCA:

RANDSTAD ARZIGNANO CERCA:

TEMPOR THIENE CERCA:



ASSISTENTE COMMERCIALE ESTERO LINGUE INGLESE E FRANCESE - THIENE

Azienda metalmeccanica specializzata nell’ambito dell’automotive con Sede nei pressi di Thiene è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad una persona residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra i 23 ed i 30 anni, con ottima conoscenza dell’Inglese e del Francese e perfetta dimestichezza con i principali strumenti informatici. Il compito consisterà nel supportare dall’Ufficio il Responsabile Commerciale nei rapporti con la Clientela, acquisizione e gestione delle commesse ed in particolare nella preparazione delle offerte, inserimento degli ordini, interfaccia con la produzione, organizzazione delle spedizioni, rapporto con la Clientela per le problematiche relative al post-vendita, ecc. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.



TECNICO INFORMATICO - THIENE

Importante Gruppo con Filiale a Thiene ricerca questa figura da inserire nell’Ufficio Sistemi Informativi. Deve essere in possesso di Diploma o Laurea breve ad indirizzo informatico, si occuperà di helpdesk di primo livello, in particolare nell’area Client e Server, ed assistenza ai colleghi per attività in ambito sistemistico e funzionale. Nel dettaglio: manutenzione/installazione infrastrutture hardware, software e dispositivi informatici, installazione sistemi operativi, implementazione e manutenzione reti LAN e WAN, sviluppo applicazioni integrate al gestionale aziendale. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità estensione a tempo indeterminato.



OPERAIE/OPERAI ORAFI - ARZIGNANO

Consolidata realtà produttiva con Sede nei pressi di Arzignano, è alla ricerca di queste figure. Ci rivolgiamo a giovani volonterosi anche privi di esperienza, di età indicativa tra i 18 ed i 22 anni, residenti in zona, che desiderino approciarsi a questo settore e/o maestranze esperte (preparatori, ceristi, lustraressa, lavorazioni a banco) da inserire in una realtà solida dall'ambiente più che soddisfacente.

Prevediamo un contratto iniziale di quattro mesi con possibilità di successiva assunzione diretta.



MAGAZZINIERE - THIENE

Ricerchiamo magazzinieri con patentino muletto per alcune Aziende operanti nella meccanica con Sede nei presse di Thiene e limitrofi. Indispensabili la residenza nelle immediate vicinanze, età indicativamente compresa tra i 30 ed i 40 anni, ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici, abilità nella movimentazione e carico/scarico automezzi, eventuale disponibilità ai due turni. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.



MECCANICI - BASSANO DEL GRAPPA

Per una nota officina specializzata nella riparazione e manutenzione di mezzi pesanti con Sede nei pressi di Bassano del Grappa, siamo alla ricerca di ragazzi di età indicativamente compresa tra i 18 ed i 22 anni, residenti in zona e Diplomati all’ITIS o Scuola Professionale che vogliano intraprendere tale percorso lavorativo. Sono fondamentali la passione per la meccanica in generale, flessibilità oraria ed ottima dimestichezza con i principali strumenti informatici. Prevediamo un contratto iniziale a tempo determinato in somministrazione con possibilità di successiva assunzione diretta.



ADDETTO UFFICIO ACQUISTI - THIENE

Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Thiene, dedita da molti anni alla produzione di sistemi per il pompaggio dei fluidi è alla ricerca di questa figura. Il candidato ideale dispone indispensabilmente di un percorso scolastico di tipo tecnico (Perito/Ingegnere) e/o ha maturato esperienza in ambito metalmeccanico, provenendo da un’Azienda specializzata in macchine o linee di produzione dove ha lavorato negli acquisti, qualità, Ufficio Tecnico, Ufficio Commerciale, ecc. Indispensabili ottime capacità interlocutorie ed organizzative.



INGEGNERE PROGETTISTA - PIOVENE ROCCHETTE

Ricerchiamo questa figura per una solida Azienda Metalmeccanica con Sede nei pressi di Piovene Rocchette, specializzata nella realizzazione di linee di produzione complesse. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico o con professionalità similare, proveniente da una realtà industriale paragonabile a questa. Il ruolo consisterà nello sviluppo di nuovi progetti standard o personalizzati sulla base delle esigenze specifiche della Clientela, facendo riferimento alla normativa macchine, effettuando i calcoli dimensionali, mettendo in tavola i componenti (CAD 2/3D ed Inventor) creando le distinte basi ed interfacciandosi con la produzione per risolvere le eventuali problematiche relative all’industrializzazione, al collaudo, ecc…



SALDATORE - MARANO VICENTINO

Importante Azienda metalmeccanica con Sede nei pressi di Marano Vicentino, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un tecnico esperto (TIG, MIG, elettrodo) capace di eseguire saldature a regola d’arte anche su materiali difficili. Poiché l’attività di saldatura non lo impegnerà sempre 8 ore al giorno tutto il periodo dell’anno, a seconda dell’indole e/o conoscenze tecniche, potrà essere dedicato anche ad altri incarichi, tipo montaggio, collaudo, lavorazioni cnc e similari.



AIUTO CAPO-REPARTO MONTAGGIO - MALO

Per un’Azienda metalmeccanica ben strutturata con Sede nei pressi di Malo (VI) stiamo ricercando questa figura. La persona ideale deve possedere solide basi tecniche, doti di leadership ed aver maturato almeno 5 anni di esperienza in mansioni analoghe. Il ruolo consisterà nell’affiancare l’attuale Capo-Reparto sino a sostituirlo integralmente nelle sue mansioni principali e precisamente: coordinamento di un team di 5 persone dedicate al montaggio ed alle riparazioni organizzandone i carichi di lavoro, creazione della documentazione tecnica accompagnatoria, collaborazione con acquisti e magazzino per la fornitura della componentistica ordinaria e speciale, collaborazione con tempi e metodi per lo studio di nuovi lay-out di reparto e/o configurazione di nuove postazioni a seconda delle linee di prodotto, ecc.



INGEGNERE ADDETTO UFFICIO ACQUISTI - MALO

Multinazionale specializzata nella produzione di attrezzature speciali su misura in ambito idraulico con Sede nei pressi di Malo (VI) è alla ricerca di questa figura Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Gestionale (o con Laurea equivalente) di età indicativamente compresa tra i 25 ed i 35 anni, che abbia già maturato un minimo di esperienza in tale ruolo presso Aziende metalmeccaniche organizzate secondo i dettami della moderna produzione snella. Necessaria una buona conoscenza dell’Inglese ed ottime capacità organizzative ed interlocutorie per potersi interfacciare efficacemente con una serie di collaboratori esterni (Terzisti e Fornitori) e predisposizione al lavoro in un Team di persone ben affiatate.



SERVICE ENGINEER - BRENDOLA

Ricerchiamo Ingegnere Meccanico (o Titolo di Studio similare) in possesso di ottima dimestichezza con la Lingua Inglese per l'implementazione della rete post-vendita di una nota Multinazionale con Sede nei pressi di Brendola. Ci rivolgiamo ad una persona residente in zona tra i 25 ed i 35 anni indicativamente che, previa adeguata formazione sulle linee di prodotto, possa supportare i Rivenditori Esteri nella soluzione delle problematiche in merito ad assistenza tecnica, ricambistica, accessori, interventi in garanzia, formazione del personale di officina, ecc.



PROGETTISTA - MARANO VICENTINO

Solida e ben strutturata Azienda metalmeccanica di Marano Vicentino, facente parte di un Gruppo Internazionale, è alla ricerca di questa figura. Ci rivolgiamo ad un Ingegnere Meccanico/Meccatronico residente nelle immediate vicinanze, di età indicativamente compresa tra i 25 ed i 35 anni e con buona conoscenza dell'Inglese che, inserito in un Team tecnico, possa occuparsi di alcuni aspetti progettuali. Oltre all'utilizzo dei programmi di disegno (CAD ed Inventor) il ruolo consisterà nella creazione e compilazione della documentazione accompagnatoria del prodotto, interfacciandosi fattivamente con il Cliente per far fronte alle specifiche richieste di quest'ultimo, nella stretta collaborazione con i Fornitori ed i Terzisti per lo studio e la scelta di materiali particolari, ecc.



CONCORSI

1 INFERMIERE E 1 OSS A NOVENTA VIC. NA

L’IPAB Cà Arnaldi di Noventa Vicentina ha pubblicato:

- Un avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di “Infermiere” cat. C

Scadenza: 14 gennaio 2019

Vai al bando qui

- Un avviso di selezione per colloquio per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato nel profilo professionale di “Operatore socio sanitario” cat. B

Scadenza: 14 gennaio 2019

Vai al bando qui

1 PSICOLOGO (MOBILITA') AD ARZIGNANO

Avviso di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di Psicologo (Cat. D) a tempo pieno ed indeterminato, mediante passaggio diretto tra amministrazioni.

Scadenza: 21 gennaio 2019

Vai al bando qui

1 AUTISTA PER AGNO-CHIAMPO AMBIENTE

E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo determinato full-time con la mansione di “autista raccolte” per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili.

Scadenza: 25 gennaio 2019

Vai al bando qui

1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AD ARZIGNANO

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico (cat. D1) settore lavori pubblici e progettazioni, prioritariamente riservato a volontari delle FF.AA.

Sacdenza: 04 febbraio 2019

Vai al bando qui

