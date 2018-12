Le offerte di lavoro della settimana

RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (14/11/2018)



*ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei (calibro, micrometro ed altimetro). Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico. Valutiamo sia profili con esperienza nella mansione che ragazzi senza esperienza da inserire in stage. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO SALDATURA ORDITALE (iscritto legge 68/99): la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di saldatura orbitale utilizzando le macchine automatiche. Si richiede minima lettura del disegno meccanico. Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Valutiamo sia profili con esperienza che ragazzi senza esperienza. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MECCANICHE la figura si occuperà di eseguire la lavorazione dei pezzi in preparazione alla saldatura mediante l’utilizzo di torni, frese, macchinari cnc e semi-automatiche. Valutiamo risorse con esperienza nella mansione. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO/ELETTRICO: valutiamo anche neo diplomati/qualificati interessati all’ambito cablaggio e montaggio meccanico di parti di impianti. Richiesta formazione tecnica. Iniziale inserimento in stage scopo assunzione. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com



*ADDETTO ALLA SCORDONATURA con minima esperienza nell’utilizzo della mola a disco per eliminare il cordone di saldatura dai pezzi lavorati. Per candidarsi inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

GEOMETRA NEO-DIPLOMATO AD ARZIGNANO (09/11/2018)

Fratelli Pellizzari è alla ricerca di un geometra anche neo-diplomato da affiancare al loro responsabile cantieri per l'attività di coordinamento delle loro squadre di artigiani che eseguono pavimentazioni e bagni chiavi in mano.

Requisiti: persona energica ed energetica, in grado di programmare le tempistiche di cantiere e di farle rispettare. Dovrà imparare a gestire le problematiche di cantiere e affrontare gli imprevisti che sempre accadono; buona conoscenza di AUTOCAD per poter leggere disegni e sviluppare misure. Inoltre dovrà acquisire la capacità di stendere la contabilità dei lavori a consuntivo.

Cerchiamo una persona solare, positiva, che ama essere utile al prossimo e che si pone in modo sereno e costruttivo con clienti e colleghi. Il loro obiettivo è la soddisfazione del cliente, anche del più difficile, e per raggiungere questo obiettivo li serve una persona che sappia appassionarsi al lavoro e che abbia l'ambizione di dare il meglio di sé.

Per informazioni inviare CV a: chiara@fratellipellizzari.com

CAMERIERI/E A ARZIGNANO (09/11/2018)

Bar 44Quarantaquattro di Arzignano cerca personale part-time in orario serale o weekend, anche senza esperienza.

Per informazioni inviare CV a: tvinoarzignano@gmail.com

ADDETTI AL MAGAZZINO A TRISSINO (09/11/2018)

Per il potenziamento dei negozi OVS di Trissino si cercano addetti al magazzino full-time che gestiscano con autonomia crescente l’operatività della riserva, lavorando in stretta collaborazione con la Vendita in ottica di omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne.

Si ricercano candidati che abbiano preferibilmente maturato un’esperienza precedente presso aziende del Fashion Retail e che abbiano sviluppato capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, uniti a ottime doti dialettiche e relazionali.

Costituirà titolo preferenziale la conoscenza del fashion system e delle tecniche di visual merchandising. Completa il profilo la conoscenza di una o più lingue straniere.

Per candidarsi occorre andare sul loro sito: Lavoraconnoi.ovs.it (https://lavoraconnoi.ovs.it/ dettaglio-posizione/ovs- trissino-vi-addetti-al- magazzino/1800004B)

Sede di lavoro: Trissino (VI)

BARISTA A NOGAROLE VICENTINO (09/11/2018)

M&G ricerca una barista a Nogarole Vicentino. La risorsa deve avere i seguenti requisiti:

- minima esperienza nella preparazione aperitivi e cocktail

- minima esperienza nel servizio in sala

- massima puntualità e precisione.

- disponibilità per lavoro Part time fine settimana - Orario di lavoro (18 - 24)

Si offre contratto nazionale di categoria a tempo determinato, comprensivo di tutti gli oneri di legge. Si prenderanno in considerazione i candidati residenti esclusivamente in zona o in zone limitrofe.

Per candidarsi:

Inviare CV con foto e recapito telefonico per celere contatto a: selezione.web@meggroup.it inserendo nell'oggetto "BAR_NOGA_RIF: 3126” o in alternativa al seguente link: http://www.megholdingsrl.com/ resume.php?rif=719&man=47

PROMOTER EDITORIALI CERCASI (02/11/2018)

MBR & C. S.R.L. agenzia di Bologna che dal 1969 è specializzata nella logistica e nella promozione di materiale editoriale per ragazzi sta cercando collaboratori per una campagna promozionale che avrà luogo nella provincia di Vicenza nei mesi di Gennaio-Marzo 2019.

Durata: 3-4 settimane

Orario: mattina 7.30-8.30

Zona: provincia di residenza

Necessari: internet, automobile e telefono cellulare

** compenso: € 250,00 - € 300,00

Per informazioni: stefano.simonucci@mbrsrl.eu

OFFERTE CENTRO PER L’IMPIEGO DI ARZIGNANO

Riservate iscritti L 68/99

- AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA - AGENZIA DELLE ENTRATE (Riservato agli iscritti disabili L.68/99 della Provincia di Vicenza)

Si avvisano tutti gli iscritti agli elenchi l.68/99 della provincia di Vicenza, della chiamata prevista per avviamento a selezione di personale disabile di cui alla l.68/99 presso l'Agenzia delle Entrate di Vicenza per il profilo professionale "Addetto alle funzioni di segreteria (II area funzionale, fascia economica f-1-ccnl funzioni centrali 2017-2019 e cnni agenzia entrate 2002-2005)" - per assunzione a tempo indeterminato.

L'avviso pubblico completo ed il relativo modello di "domanda di adesione a selezione personale" sono pubblicati nella home page del sito della provincia di vicenza: www.provincia.vicenza.it

Termini per presentazione domanda di partecipazione: dal 28 novembre 2018 al 13 dicembre 2018 ore 12:30.

- ADDETTO/A ALLE PULIZIE (Riservate ai disabili). Zona: Montebello Vicentino

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO ARZIGNANO CERCA:

Info: Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it

ADECCO MONTECCHIO CERCA:

Info: Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

ADECCO VALDAGNO CERCA:

Info: Adecco Valdagno

Corso Italia, 38 - 36078 Valdagno (VI)

Tel. 0444/401893 fax 0445/401971

E – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

Info: ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it

Web: www.adecco.it

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

Info: ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it

Web: www.adecco.it

ADHR VICENZA CERCA:

IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A – GESTIONE CREDITI

La risorsa inserita all’interno dell’ufficio amministrazione, andrà a svolgere le seguenti mansioni :

• Valutazione rilascio e blocco ordini;

• Creazione contabile nuovi account, richiesta plafond assicurativi e valutazione affidamento/condizioni pagamento;

• Registrazione e riconciliazione incassi;

• Sistemazione e gestione trattenute o maggiorazioni su clienti a seconda del business;

• Elaborazione report per analisi clienti;

• Calcolo e inserimento ratei relativi al Fondo Svalutazione Crediti;

• Cessioni, riconciliazioni, gestione addebiti e polizze assicurazioni su crediti.

È richiesta una pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo presso realtà aziendali mediamente strutturate, laurea a indirizzo economico commerciale o affini, buona padronanza del Pacchetto Office e del gestionale SAP (preferibile). Orario lavoro in giornata full time. ALTAVILLA VICENTINA

OPERAIO METALMECCANICO

La risorsa svolgerà attività di carico/scarico macchine cnc e controllo pezzi.

Orario di lavoro in giornata (8.00-12.00/14.00-18.00)

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. COSTABISSARA

MAGAZZINIERE CARRELLISTA

Si valutando candidature in possesso dei seguenti requisiti:

- Gestione carico/scarico del materiale

- Preparazione ordini

- Preparazione documentazione (DDT, bolle, fatture)

- Etichettatura

- Ottimo utilizzo muletto

- Patentino del muletto

Orario di lavoro full time in giornata.

Contratto in somministrazione finalizzato all'assunzione diretta in azienda. CREAZZO

OPERAIO ADDETTO AL MONTAGGIO MECCANICO TRASFERTISTA

La risorsa svolgerà l’attività di montaggio meccanico ed elettrico, è richiesto un buon utilizzo di trapani ed avvitatori ed una minima esperienza in ambito produttivo nel settore metalmeccanico. Orario in giornata con disponibilità ad effettuare trasferte. Si offre iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. GRISIGNANO DI ZOCCO

ulteriori offerte da ADHR...

Info:

ADHR Vicenza

Mail: vicenza@adhr.it

Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67

www.adhr.it

ADHR SCHIO CERCA:

SOFTWARISTA JUNIOR

La persona seguirà un percorso di crescita e formazione interni di almeno sei mesi, fino a diventare poi autonoma per seguire le seguenti attività:

• analisi di fattibilità direttamente con il cliente;

• progettazione dell'impianto;

• collaborazione con le altre aree aziendali: Ufficio Elettronico, Acquisti, Produzione e Vendita;

• sviluppo software;

• collaudi in Sede e presso il cliente.

REQUISITI

• Diploma o Laurea in ambito Elettrico/Elettronico;

• Conoscenza anche teorica di Siemens;

• Esperienza minima (anche di stage) in ambito elettrico e/o elettrico;

• Dinamicità, flessibilità e curiosità sono caratteristiche indispensabili per la figura.

Si offre: inserimento diretto in Azienda, livello ed inquadramento da definirsi a seconda della seniority della persona. Malo

PRESSOPIEGATORE

Selezioniamo una figura con almeno 5/6 anni di esperienza come lamierista piegatore a controllo numerico, l'annuncio è rivolto a persone con qualifica/diploma a indirizzo meccanico. I compiti e le conoscenze richieste sono: lettura disegno meccanico, conoscenza dei linguaggio di programmazione DELEM,, capacità e conoscenze nell'attrezzaggio della macchina, conoscenza degli utensili da utilizzare in base al tipo di lavorazione, presettaggio della macchina. Il candidato che stiamo ricercando dovrà preferibilmente avere svolto attività su macchine Gasparini e LV. Contratto a tempo indeterminato. Schio

MONTATORI MECCANICI

I candidati che ricerchiamo devono conoscere la strumentazione di misura, saper leggere il disegno meccanico e aver famigliarità con gli strumenti per il montaggio, trapani, avvitatori, chiavi inglesi ecc. Valutiamo persone che abbiamo maturato almeno un'esperienza di 2 o 3 anni in mansione analoga in aziende del comparto meccanico. Requisito preferenziale: qualifica o diploma in ambito meccanico, completano il profilo predisposizione al lavoro in team e una buona manualità. Orario di lavoro su 2 turni: può essere richiesta anche la disponibilità ad un orario in giornata. Breganze

Info:

ADHR SCHIO

Mail: schio@adhr.it

Via Capitano Sella 35

tel +39.0445.52.34.84 fax +39.0445.50.34.34

www.adhr.it

ADHR SAN BONIFACIO CERCA:

Info: ADHR San Bonifacio (VR)

Mail: sanbonifacio@adhr.it

Via Roma 51

tel +39.0458943610 fax +39.0458943611

www.adhr.it

AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA:

INFERMIERE/A per studio medico. Si valutano anche figure neo laureate. Contratto part-time di 30 ore settimanali dal lunedì al sabato. Scopo assunzione. Zona: Valle del Chiampo.

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO/CONTABILE con esperienza nella contabilità attiva, passiva, registrazioni contabili ed home banking. È preferibile anche autonomia nelle dichiarazioni periodiche ed annuali. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Sovizzo.

BOTTALISTA DI TINTURA con comprovata esperienza. Si richiede flessibilità di orario. Scopo assunzione. Zona: Chiampo.

OPERAIO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68/99) per azienda alimentare si ricerca un operaio/a iscritto al collocamento mirato. Si richiede capacità nello svolgere lavori manuali, rimanere in piedi ed eventuale sollevamento pesi, orario di lavoro part-time o a tempo pieno. Scopo assunzione. Zona: Valle del Chiampo.

Ulteriori offerte da Agenzia più...

Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA:

Info:

Articolo1 Srl - Soluzioni HR

Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi)

www.articolo1.it - www.categorieprotette.it

E-WORK SPA CERCA:

Info:

E-Work SPA Arzignano

via Valle 15/D

mail: welcome.arzignano@e-workspa.it

Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256

EUROINTERIM CERCA:

Info:

Eurointerim SPA

Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia

mail: vicenza.vialeverona@ eurointerim.it

Tel.0444 526068 -Fax 0444-1540058

www.eurointerim.it

LAVORINT SPA CERCA:

Info:

Lavorint Spa

via Vittorio Veneto, 11 – 35043 Monselice (PD)

tel. 0429/2976 – fax 0429/619225

selezione.monselice@lavorint. it

www.lavorint.it

MANPOWER CERCA:

Info:

Manpower Montecchio Maggiore

viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).

Tel 0444.694507

Mail: montecchiomaggiore.stazione@ manpower.it

RANDSTAD ARZIGNANO CERCA:

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it

STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

Info: STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it

TEMPOR THIENE CERCA:

Info:

Tempor, V.le Europa 95 – 36016 Thiene

tel 0445 1650997

fax 0445 1740088

e-mail selezionethiene@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

CONCORSI

5 INFERMIERI A SCHIO

L'IPAB "La C.A.S.A." di Schio ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n° 5 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno per il profilo di Infermiere (Cat. C CCNL Funzioni Locali).

Vai al bando qui

Scadenza: ore 12.00 del 03/12/2018