Trovalavoro: le offerte della settimana

OFFERTE PERVENUTE DIRETTAMENTE AD INFORMAGIOVANI

1 ADDETTO AL LABORATORIO (12/10/2018)

SYNCOLOR SAS, opera nel settore coloranti per l’industria conciaria e tessile, ricerca ragazza da inserire nel proprio laboratorio interno. Si richiede capacità di lavorare in team e dinamicità. L’offerta è rivolta a neo diplomate in ambito conciario o biologico.

Info e candidature a: syncolor@syncolor.com

2 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ AD ARZIGNANO (09/10/18)

Il Comune di Arzignano rendo noto l’ avviso per la formazione di una graduatoria relativa al progetto “Rete del patto territoriale area comune di Valdagno per una cittadinanza attiva” dgr n. 624/2018, al fine dell’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele. Il bando è rivolto ai cittadini di Arzignano con più di 30 anni e in stato di disoccupazione.

Leggi il bando completo qui

Scadenza: 19 ottobre 2018, ore 13.00

ASSISTENTI EDUCATIVI SCOLASTICI A VICENZA (09/10/18)

La Coop. Vi. Assiste cerca giovani laureati, anche con titoli di maturità ad indirizzo tecnico o artistico, per attività educativo assistenziale scolastica con alunni disabili sensoriali della vostra zona. Disponibilità immediata.

Contatti: Cooperativa Vi.Assiste, contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, info@viassiste.it

Invio cv a: alidadalpezzo@viassiste.it

RESPONSABILE E ADDETTO IMBALLAGGIO A MONTORSO VIC.NO (05/10/18)

Studio Progetto Cooperativa Sociale cerca, per un nuovo progetto in un’azienda di Montorso:

– 1 ADDETTO ALL’IMBALLAGGIO PELLI, con l’incarico di arrotolare ed imballare le pelli in una particolare scatola

– 1 RESPONSABILE DELL’IMBALLAGGIO PELLI. Il responsabile avrà le stesse mansioni dell’addetto, ma con funzione di referente e la responsabilità di gestire e monitorare l’andamento lavori. Si preferiranno figure con esperienza pregressa.

Inviare il Curriculum via e-mail a: curriculum@studioprogetto.org, specificando nell’oggetto della mail “addetto all’imballaggio pelli”

RICERCHE APERTE CON ECOR RESEARCH SPA DI SCHIO (05/10/2018)



ADDETTO CONTROLLO QUALITA’: la figura avrà il compito di verificare la conformità dei componenti prodotti dall’azienda in base agli standard definiti. Si occuperà in particolare di effettuare i controlli visivi e dimensionali dei prodotti saldati utilizzando gli strumenti più idonei. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico.

ADDETTO ROBOT DI SALDATURA: ricerchiamo giovani diplomati in possesso di titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico interessati ad un percorso di crescita professionale in reparto saldatura.

Offresi iniziale inserimento in stage, scopo assunzione, con rimborso spese.

SALDATORI MANUALI: con esperienza nella saldatura manuale a tig su acciaio inox e altre leghe.

Indispensabile la capacità di lettura del disegno meccanico. Si valutano anche profili senza esperienza

ADDETTO AL SEGHETTO AUTOMATICO: la figura si occuperà di seguire le lavorazioni di taglio tubi utilizzando le macchine automatiche. Si richiede titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico.

ADDETTO MAGAZZINO: la figura si occuperà di preparare la merce per la spedizione al cliente: prelievo della merce in magazzino in base alla picking list, imballaggio tenendo conto delle specifiche del cliente e preparazione documenti di spedizione. Valutiamo candidati con esperienza soprattutto di prelievo e imballaggio. Preferibile la conoscenza informatica di programmi di carico e scarico a magazzino.

ADDETTO ACQUISTI-PROCURAMENT: la figura si occuperà di inserire le conferme d’ordine a gestionale, monitorare i fornitori per il mantenimento delle date di consegna, interfacciarsi con le funzioni aziendali interne al fine di garantire l’approvvigionamento del materiale nei tempi concordati, analizzare e monitorare le performance di consegna mensile di ciascun fornitore e redigere reportistica. Richiesta esperienza nella relazioni con fornitori/clienti, conoscenza del disegno meccanico.

Inviare cv dettagliato a: selezione@ecor-international. com

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO A NOVENTA VIC. NA (05/10/18)

Azienda di Noventa Vicentina, per ampliamento organico, cerca IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A.

Si richiedono capacità informatiche e CONOSCENZA DELLA LINGUA TEDESCA (parlato e scritto). Preferibilmente di età inferiore ai 29 anni. Inviare Curriculum Vitae a:

info@londonart.it

LondonArt Srl

T. +39 0444 760565

info@londonart.it

www.londonart.it

ADDETTO ALLE VENDITE TRISSINO (27/09/2018)

LAZZARI SRL, azienda di Trissino, cerca addetto alle vendite in sala mostra per il settore della ceramica/arredobagno. Durata impiego circa 10 mesi, anche part time. Si richiede massima serietà, doti relazionali, buon uso del computer per i programmi word/exel e se possibile AUTOCAD per la progettazione interni.

Per interessati inviare il curriculum a lazzari@gruppostea.it

STAGISTA SCOPO ASSUNZIONE A VALDAGNO (25/09/2018)

Azienda familiare di Valdagno cerca ragazzo per stage a scopo assunzione e crescita lavorativa.

Requisiti minimi: patente B ed esperienza base di elettrotecnica.

Orario flessibile, lavoro giornaliero 5 su 7 con possibilità saltuaria di lavoro al sabato.

Invia la tua candidatura al 328 1031726 o mail: galm.ons@hotmail.com

ADDETTO/A ALLE VENDITE AD ARZIGNANO (14/09/2018)

IPERSOAP, cerca addetto/a alle vendite. Richiesto spirito commerciale, autonomia e capacità d’iniziativa, attitudine al lavoro di squadra, curiosità e voglia di migliorare.

Info e candidature su: www.ipersoap.com (sezione “lavora con noi”).

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ARZIGNANO

Riservate ai disabili (L.68/99)

CARROZZIERE iscritto alle liste degli elenchi L.68/99

MECCANICO riparatore auto iscritto alle liste L.68/99

Info: Centro per l’Impiego di Arzignano

Via A. Diaz 7 - 36071 Arzignano

tel. 0444.453626, fax 0444.453125

e-mail: impiego.arzignano@provincia. vicenza.it

sito: Centro per l’impiego di Arzignano

OFFERTE PERVENUTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

ADECCO ARZIGNANO CERCA

Info:

Adecco Arzignano

Via Sega, 9 36071 Arzignano, Vi

Tel 0444/451962 Fax. 0444/455612

E-mail: arzignano.sega@adecco.it

ADECCO MONTECCHIO CERCA

Info:

Adecco Montecchio Magg.

Via Marconi, angolo Battaglia 1 - 36075 MONTECCHIO MAGG. (VI)

Tel. 0444/492929 Fax 0444/499802

e – mail montecchio.marconi@adecco.it

ADECCO VALDAGNO CERCA:

Info:

Adecco Vadagno

Corso Italia, 38 - 36078 VALDAGNO (VI)

Tel. 0444/401893 Fax 0445/401971

e – mail: valdagno.italia@adecco.it

ADECCO VICENZA CITY CERCA:

Info:

ADECCO VICENZA CITY

C.so S.S. Felice e Fortunato

36100 Vicenza

Tel 0444/525446 - Fax 0444/525454

E-Mail: impiegati.vicenza@adecco.it



ADECCO VICENZA INDUSTRIAL CERCA:

Info:

ADECCO VICENZA INDUSTRIAL

Viale Trieste,16 - 36100 Vicenza

Tel 0444/305385 Fax 0444/304768

E-Mail: vicenza.trieste@adecco.it



ADHR VICENZA CERCA

MANOVALE

Il candidato ideale ha maturato già esperienza in ambito edilizio, andrà a coprire la mansione preparazione di materiali di costruzione e utilizzo di attrezzature (carrucole, carriole, betoniere). Orario di lavoro in giornata con disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto in somministrazione con scopo assunzione in azienda. ALTAVILLA VICENTINA

OPERAIO ADDETTO ALLA MISCELAZIONE

La risorsa verrà inserita all’interno di un reparto parzialmente automatizzato dove si occuperà della conduzione di impianti per la miscelazione di sostanze, partendo dall’inserimento delle componenti tramite lettura di ricette e pesatura delle varie componenti. Orario di lavoro in giornata: 7.00-12.00/13.00-15.30 oppure 9.00-12.00/13.00-17.30

Iniziale contratto di somministrazione finalizzato all’assunzione diretta in azienda. ARZIGNANO

ADDETTO/A AL MAGAZZINO – CATEGORIE PROTETTE LG. 68/99

Il candidato svolgerà attività di carico e scarico di merce di piccoli e media dimensioni, disposizione su scaffali e preparazione documentazione di resi. Requisiti richiesti: iscrizione alle categorie protette Lg. 68/99

Si offre contratto diretto in azienda a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Orario di lavoro part/time. ARZIGNANO

VERNICIATORE A SPRUZZO

E’ richiesta una precedente esperienza del ruolo e la disponibilità al lavoro in giornata.

Si prevede un iniziale contratto in somministrazione finalizzato all’assunzione. GRISIGNANO DI ZOCCO

Consulta ulteriori offerte da ADHR...

Info:

ADHR Vicenza

Mail: vicenza@adhr.it

Viale San Lazzaro, n. 120 – Vicenza

Tel. +39.0444.28.80.30 fax +39.0444.28.16.67

www.adhr.it



ADHR SAN BONIFACIO CERCA:

Info:

ADHR San Bonifacio (VR)

Mail: sanbonifacio@adhr.it

Via Roma 51

tel +39.0458943610 fax +39.0458943611

www.adhr.it



AGENZIA PIÙ ARZIGNANO CERCA

MANUTENTORE ELETTRONICO per azienda specializzata nella trafilatura di metalli. Si richiede esperienza, titolo di studio idoneo e disponibilità al lavoro su turni. Scopo assunzione. Zona: Montecchio Maggiore.

BOTTALISTA JUNIOR addetto alla pesatura prodotti. Si richiede età di apprendistato e flessibilità di orario. Si valutano anche ragazzi alla prima esperienza di lavoro. Contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione. Zona: Chiampo.

CAPO SPRUZZO con esperienza nella gestione dello spruzzo e della Kela. Si richiede disponibilità al lavoro su due turni. Scopo assunzione. Zona: Zermeghedo.

IMPIEGATO/A CONTABILE per azienda conciaria. Si richiede comprovata esperienza nel ruolo: partita doppia, contabilità fornitori/clienti, gestione banche per azienda conciaria. Inserimento con contratto part time o full time. Zona: Zermeghedo.

Consulta ulteriori offerte da Agenzia più…



Info:

Agenziapiù Arzignano

Corso Matteotti, 111 - 36071 Arzignano (VI)

Tel. 0444/452285 Fax 0444/671313

e – mail arzignano@agenziapiu.com

ARTICOLO 1 SRL - SOLUZIONI HR CERCA:

Info:

Articolo1 Srl - Soluzioni HR

Via Del Progresso, 65 – 36070 Castelgomberto (Vi)

www.articolo1.it - www.categorieprotette.it

Mail vicenza@articolo1.it



E-WORK SPA CERCA:

TORNITORE per azienda di Montebello. Si richiede esperienza, anche minima nella mansione ed autonomia nella programmazione delle macchine. Si offre contratto a tempo determinato scopo assunzione

OPERAIO RASATORE di pelli per azienda del settore concia con sede ad Arzignano e Chiampo (VI) Si richiede esperienza pregressa nella mansione. Orario di lavoro giornaliero.

OPERAIO BOTTALISTA da affiancare al responsabile del reparto botti per azienda del settore concia con sede a Chiampo (VI). Si richiede esperienza pregressa o diploma di perito chimico (conciario).

ADDETTO ALLO SPRUZZO per azienda del settore concia con sede a Zermeghedo(VI). Si richiede esperienza nella mansione. Orario di lavoro giornaliero.

Consulta ulteriori offerte da E-Work...

Info:

E-Work SPA Arzignano

mail: welcome.arzignano@e-workspa.it

via Valle 15/D

Tel. 0444 1788255 - Fax 0444 1788256



EUROINTERIM CERCA:

Info:

Eurointerim SPA

mail: vicenza.vialeverona@ eurointerim.it

Tel.0444 526068

Fax 0444-1540058

Viale Verona 5, Vicenza, VI, Italia

www.eurointerim.it

LAVORINT SPA CERCA:

MONTATORE ELETTROMECCANICO

Requisiti:

-precedente esperienza nel montaggio meccanico;

-disponibilità al lavoro su due turni.

-conoscenze base di carpenteria.

Il candidato effettuerà il montaggio di componenti meccanici/elettrici di macchine automatiche, dovrà intervenire in caso di inceppamenti e malfunzionamenti dell'impianto di produzione per garantire il corretto svolgimento dell'attività lavorativa. Orario di lavoro su due turni. Si offre contratto scopo assunzione.

Inviare curriculum vitae a: selezione.monselice@lavorint. it

Zona di lavoro: SOSSANO (Vi)

ADDETTO ALLA PRODUZIONE - ISCRITTO ALLE CATEGORIE PROTETTE

Requisiti:

-Iscrizione alle Categorie Protette l.68/99;

-Precedente esperienza in produzione, meglio se su macchine automatiche.

-Buona manualità e possibilità di stare in posizione eretta in piedi per periodi prolungati.

Il candidato lavorerà a bordo macchina in produzione intervenendo, quando necessario, per garantire il corretto funzionamento della linea, si occuperà inoltre del successivo imballaggio del prodotto finito. Orario di lavoro su due turni. Si offre contratto scopo assunzione.

Inviare curriculum vitae a: selezione.monselice@lavorint. it

Zona di lavoro: CAMPIGLIA DEI BERICI (Vi)

ADDETTI BANCO SALUMI E FORMAGGI

Requisiti:

- buona dialettica e predisposizione al contatto con il pubblico;

- precedente esperienza nel ruolo presso negozi, supermercati o nell'ambito della ristorazione;

- diploma di scuola superiore o qualifica triennale equivalente;

- residenza nelle zone limitrofe in quanto si richiede disponibilità anche ad orario spezzato;

- disponibilità immediata.

Si offre contratto iniziale a tempo determinato con agenzia SCOPO ASSUNZIONE. Si offre prospettiva di crescita e formazione continua. Orario di lavoro: full time

Inviare curriculum vitae con foto a: selezione.monselice@lavorint. it

Sede di lavoro: Cassola (VI)

Consulta ulteriori offerte da Lavorint...

Info:

Lavorint Spa

via Vittorio Veneto, 11 – 35043 Monselice (PD)

tel. 0429/2976 – fax 0429/619225

selezione.monselice@lavorint. it

www.lavorint.it



MANPOWER CERCA:

Info:

Manpower Montecchio Maggiore

viale della Stazione 33 Montecchio Maggiore(VI).

Tel 0444.694507

Mail: montecchiomaggiore.stazione@ manpower.it



RANDSTAD ITALIA SPA CERCA:

Info: RANDSTAD ITALIA SPA

Via Duca D’Aosta 30/B, Arzignano (VI)

Tel 0444 1581144; fax 0444 1492283

E-mail arzignano@randstad.it

Sito web www.randstad.it



STAFF SPA MONTECCHIO MAGG. RE CERCA:

Info:

STAFF S.p.A. Agenzia per il Lavoro

via Battaglia, 11 36075 Montecchio Maggiore (VI)

tel 0444 1390121- fax 0444 1390122

www.staff.it

selezione.montecchio@staff.it



TEMPOR THIENE CERCA:

Info:

Tempor, Corso SS. Felice e Fortunato, 110

tel 0444 235280, fax 0444 547168,

e-mail selezionevicenza@tempor.it

Inviare il cv facendo esplicito riferimento alla ricerca.

CONCORSI

- 1 ISTRUTORE TECNCO AMMINISTRATIVO A VICENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno ed in determinato (cat. giur. c) presso il comune di Vicenza.

Vai al bando qui.

Scadenza: ore 12.00 del 16/11/12018

- INSEGNANTI SCUOLE DELL’INFANZIA A VICENZA

Avviso pubblico per la formazione di un elenco integrativo delle vigenti graduatorie utilizzate per l’assunzione a tempo determinato di insegnanti di scuole dell’infanzia.

Vai al bando qui

Data pubblicazione: 10/10/2018