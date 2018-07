Offerte di lavoro: opportunità e occasioni all'estero

LAVORO E STAGE ALL’ESTERO

- OPPORTUNITÀ CON DAINESE IN ITALIA E ALL’ESTERO

La nota azienda vicentina Dainese, specializzata in abbigliamento sportivo e motociclistico, ricerca diverse figure professionali da poter inserire in Italia e all’estero nelle proprie filiali. Le opportunità sono soprattutto in Germania e Stati Uniti, ma anche a Londra e Vienna.

Link: https://www.dainese.com/ careers/?lang=it

- LAVORO IN FRANCIA (E NON SOLO) CON AIRBUS

Airbus, costruttore europeo di aeromobili, offre numerose opportunità di lavoro e formazione nel mondo e in Francia per la sede centrale di Tolosa e per la regione alla periferia della città francese, Blagnac.

Tolosa, situata a sud della Francia, è la sede di produzione di numerosi aeromobili Airbus. Comprende, inoltre, molte funzioni di supporto e strategiche (relazioni con i clienti, gestione delle forniture, risorse umane, marketing, vendite e comunicazioni, finanza e altro).

Link: http://company.airbus.com/ careers

ERASMUS+ E VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

- SCAMBIO GIOVANILE EUROPEO IN UNGHERIA: PARTECIPANTI CERCASI

“All for You(th), You(th) for All” è uno scambio giovanile internazionale che ha l’obiettivo di combattere la xenofobia e il razzismo attraverso il racconto di storie di rifugiati e immigrati con il digital storytelling. Lo scambio si terrà a Pecs, in Ungheria, dal 10 al 16 luglio 2018. Si cercano 4 partecipanti italiani, di età compresa tra 18-30 anni + 1 youth leader (maggiore di 18 anni).

Vitto, alloggio e attività sono coperte dal finanziamento europeo. Le spese di viaggio sono rimborsate fino ad un massimo di €170,00 .

Link: http://www.studioprogetto.org/ news/all-for-youth-youth-for- all/

- SVE PRESSO UNA SCUOLA IN SLOVACCHIA

Opportunità di SVE presso un’organizzazione che opera nella parte settentrionale della Slovacchia (regione di Orava). Il loro obiettivo principale è lo sviluppo sociale e personale. I volontari per questo specifico progetto svolgeranno, prevalentemente, attività nelle scuole a partire dal 1° settembre 2018.?Il volontario assisterà gli insegnanti, li aiuterà nella preparazione di attività e programmi per bambini. Egli sarà supportato nell’organizzazione di diverse attività e nella promozione dello SVE in scuole ed eventi.

Scadenza: 25 agosto 2018